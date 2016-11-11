Сразились в турнире

Автор: Мария Никульшеева

Турнир по баскетболу и настольному теннису среди команд ПАО «Иркутскэнерго» состоялся 28–30 октября. Победителей оказалось сразу два: все спортивные состязания энергетиков области проводятся для северных и южных филиалов по отдельности. Соревновались спортсмены традиционно на базе отдыха «Звёздный» в Ангарске и в спорткомплексе «Солнечный» в Братске.

Команда НИТЭЦ – победитель турнира по баскетболу

Как сообщили организаторы, среди филиалов «юга» заявки на участие в турнирах подали 13 команд по баскетболу и 12 команд по настольному теннису, а среди филиалов «севера» участвовало по семь команд в каждом виде.

В результате двухдневных баталий определились лучшие спортсмены турниров. Золотым призёром по баскетболу стала команда Ново-Иркутской ТЭЦ, «серебро» завоевала команда ТЭЦ-10, «бронза» за командой ТЭЦ-11. В турнире по настольному теннису первое место заняла команда ООО «Иркутскэнергосбыт», второе – ТЭЦ-9 и третье – Ново-Иркутской ТЭЦ. Председатель ППО ОАО «Иркутскэнерго» Евгений Майданов вручил победителям награды: кубки, дипломы, медали.

По итогам турнира, который проходил в Братске, первое место по баскетболу досталось команде ТЭЦ-6, второе – Братской ГЭС, третье – Усть-Илимской ТЭЦ. В турнире по настольному теннису победила ТЭЦ-6, второе место у ИЭСК, третье – у ЗАО «ГЭС-ремонт».

В феврале 2017 года состоятся турнир по мини-футболу и зимняя спартакиада южного и северного кустов.