Новатор, тактик и стратег

Автор: Мария Никульшеева

15 ноября 2016 года исполняется 90 лет Валентину Валерьяновичу Полякову – обладателю 30 авторских свидетельств и патентов на изобретения, за что он удостоен диплома лучшего рационализатора Иркутской энергосистемы. Его идеи нашли применение не только в энергетике региона, но и во всей стране. Бессменный главный инженер ТЭЦ-10 отдал отрасли более 60 лет. Среди многочисленных регалий этого хорошо известного далеко за пределами Иркутской области человека – медаль «За трудовую доблесть», почётный знак «Отличник энергетики и электрификации СССР», почётное звание «Ветеран труда», он заслуженный энергетик РСФСР, Почётный гражданин Иркутской области. Несмотря на столь почтенный юбилей, Валентин Валерьянович и сейчас решает с внуками сложные математические задачи, может собрать и разобрать любую бытовую технику, интересуется политическими и экономическими новостями.

Война определила профессию

Валентин Поляков родился 15 ноября 1926 года в украинском городе Лубны Полтавской области. Самыми сильными воспоминаниями детства стали годы войны. Когда началась Великая Отечественная, семья Поляковых проживала в Балашове, недалеко от Волги. Отец Валерьян Константинович был кадровым военным. Примерно за полгода до начала войны он был отправлен на Запад и встретил 22 июня 1941 года в Молдавии.

– Я тогда учился в 7 классе, помню, как нас с семьёй эвакуировали в Чкалов, ныне Оренбург, это был конец 1941 года, – вспоминает Валентин Поляков. – Там я проучился в школе полтора года. Тогда в Оренбург был перевезён Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта, который набирал студентов. Мне предложили экстерном окончить школу, и уже в 1943 году я сдал экзамены за 10 класс и поступил на энергетический факультет – ТЭФ.

На следующий год Валентин Поляков перевёлся в Московский энергетический институт (МЭИ): «Харьковский институт стал возвращаться к себе, нам с ребятами предложили ехать с ними, но мы отказались и отправились в Москву. Там мы поступили сразу на второй курс теплоэнергетического факультета МЭИ».

С самого начала студенческой жизни у Валентина Валерьяновича проявился талант организатора и руководителя. Он был одним из лучших студентов с отличным знанием точных наук. Поэтому руководство учебного заведения предложило перейти на «девятый факультет», где готовили атомщиков. Через год нашёлся отец Полякова, он попал в плен. «Идеология того времени не позволила мне продолжить учиться на «элитном факультете», и так я снова оказался в ТЭФе», – вспоминает он. В 1948 году окончил с отличием Московский энергетический институт по специальности «Паровые двигатели и установки». Там же в студенческие годы наш собеседник познакомился со своей будущей женой Валентиной Петровной Храмченко, которая также освоила профессию энергетика. «В день, когда получили дипломы, мы сходили в ЗАГС и поженились», – рассказывает Валентин Валерьянович.

Сыграв комсомольскую свадьбу, вместе с молодой женой в 1949 году он прибыл на Красногорскую ТЭЦ города Каменска-Уральского, где получил работу инженера котельного цеха. «Вербовали нас по заданию Виктора Фёдоровича Новокшёнова. С Урала приехала большая группа специалистов. Меня назначили заместителем главного инженера. Я не первостроитель, я – эксплуатационник. Вместе тогда пускали и «обкатывали» редкое по тем временам оборудование», – вспоминает Поляков.

Валентин Поляков очень быстро продвигался по карьерной лестнице – вырос до заместителя начальника эксплуатационного отдела, а вскоре был назначен начальником производственного цеха. В 1958 году на Урал приехал набирать людей Василий Носоченко – тогдашний начальник отдела кадров АЭХК. В Ангарске запускалась ТЭЦ-10. «В общем, посоветовавшись с женой, мы поехали в Иркутскую область, с тех пор я никогда ни разу не пожалел о своём решении», – говорит ветеран.

Валентин Валерьянович скромно умалчивает, что практически все программы пуска, освоения, повышения экономичности и эксплуатационных качеств уникальной по тем временам станции блочного типа прошли с его участием, под его руководством. Станция строилась для обеспечения электроэнергией уранового комбината, также она должна была обеспечить теплом и энергией Иркутско-Черемховский промышленный узел.

С тех пор вся жизнь Валентина Полякова неразрывно связана с ТЭЦ-10, которая возводилась по проекту Ленинградского отделения института «Теплоэлектропроект». Датой рождения станции принято считать 19 сентября 1959 года, когда состоялся успешный пуск первого энергоблока 50 МВт. На «десятку» наш герой приехал годом ранее, в 1958-м, когда станция вместе с электролизным комбинатом была ещё большой стройкой. «Приняли нас очень хорошо, эту квартиру сразу дали. Когда заехали, вокруг ещё стояли пустые дома. С этим временем и совпало строительство новых жилых домов, особенно много строили атомщики», – делится Валентин Валерьянович.

Валентина Петровна, как и её супруг, принадлежала к старой гвардии интеллигентов, для которых понятия чести и достоинства были превыше всего. Приехав с мужем и двумя дочерьми из Каменска-Уральского в сибирскую неизвестность, она приняла все тяготы быта и «борьбу за киловатты». Долгие годы супруга Полякова возглавляла химцех на ТЭЦ-10.

Уже через год после приезда Валентин Поляков стал главным инженером на станции. «Все схемы электростанции, включая систему технологических каналов, что связывают комбинат и электростанцию, ветеран знает как свои пять пальцев» – так говорил Василий Носоченко, который много лет возглавлял отдел кадров электролизного комбината.

Перелом в карьере

Однако произошли события, о которых Поляков не может вспоминать без боли. В 1966 году случились две крупные аварии. Тогда было не принято об этом говорить, а сейчас это уже история, и не сказать об этом, забыть жертвы этих аварий нельзя, считает Валентин Валерьянович. Даже сейчас ему очень тяжело вспоминать события тех лет.

– В сентябре взорвался деаэратор, в результате погибло несколько человек, – говорит Валентин Поляков. – Это произошло ночью, машинист повернул не тот ключ, и вместо того, чтобы открыть аварийный сброс котла, открыл растопочный узел. Деаэратор попал под полное давление, его практически разорвало… Хорошо, что это случилось не днём, а ночью, и поэтому обошлось минимальными потерями. Началась буча, приезжала комиссия из Москвы, искали виновных.

Не прошло и года, как произошёл взрыв в пылевом бункере. Причиной также было нарушение правил безопасности, ремонтники пошли в район пылевого бункера, куда попала искра. Произошёл взрыв. Было бы не так страшно, если бы взрыв не распространился на котельный цех. Несколько человек погибли. «Надо было установить памятник с именами жертв тех аварий, их забывать нельзя», – считает Валентин Валерьянович.

Валентина Полякова сразу сняли с должности главного инженера, понизив до инженера ПТО, там он проработал два месяца, ещё год был начальником котельного цеха, снова заместителем главного инженера.

Передовая станция

В студенческие годы наш собеседник познакомился со своей будущей женой Валентиной Петровной Храмченко, которая также освоила профессию энергетика

«Десятка» всегда славилась высочайшим уровнем автоматизации и выполняла роль испытательного полигона, на котором апробировались многие передовые технологии. Нововведения, автором которых был и Валентин Валерьянович, получили прописку не только на тепловых электростанциях «Иркутскэнерго». Многое из придуманного Поляковым находило применение на других тепловых станциях России. Взять хотя бы механизм подачи топлива. Сколько неприятностей он доставлял котельщикам, пока Валентин Валерьянович не занялся им вплотную и не придумал со своей рационализаторской дружиной «мясорубку» с двумя вращающимися шнеками. Реализовав этот замысел, Поляков эту же идею воплотил в механизмах удаления шлаков из котлов. И удивительный по замыслу аппарат, предназначенный для удаления шлаков, проходивший первые испытания в топках «десятки», тоже прижился на большинстве ТЭЦ. За это изобретение станция получила серебряную медаль на выставке достижений народного хозяйства. А Поляков был удостоен звания «Рационализатор «Иркутскэнерго».

Кроме этих достижений Поляков и его коллектив усовершенствовали устройство для очистки газов. Изобретение касается очистки дымовых газов пылеугольных котельных агрегатов и используется в энергетической, металлургической, строительной отраслях промышленности, где применяется мокрое пылеулавливание.

При его участии совместно с Ленинградским политехом был реконструирован котёл под сжигание немолотого топлива, что практически полностью исключило возможность каких-либо взрывов. Работы в этой области он начинал практически с 1978 года. Кроме того, на базе ТЭЦ по его инициативе создан образец вихревого котла. «Мы работали ещё с Ленинградским политехническим институтом, занимались совершенствованием топки, вихревым сжиганием. По предложению института мы решили перевести один из котлов у себя, в общем, реконструировали один котёл под вихревое сжигание. Немалую роль сыграл Виктор Владимирович Померанцев, декан факультета теплотехнического факультета», – отметил Поляков.

Кроме того, с участием Полякова созданы высокоэффективные золоулавливающие аппараты – однотрубные эмульгаторы – с КПД 99,9%. Работы в указанных областях защищены авторскими свидетельствами на изобретение и патентами. Многие из них нашли широкое применение в энергетике. Это прежде всего шнековое шлакоудаление, система пылеприготовления со шнековой подачей угля, система водяной обдувки.

– Когда мы поставили первый шнек, его начало «замазывать», персонал стал бегать к руководству с просьбами отказаться от нововведений, дело дошло до директора, – вспоминает инженер. – Я говорю директору: подожди. Месяц прошёл, мы решили добавлять возврат в сырой уголь, а он был очень плохого качества, с Черемховского угольного разреза, они перемешивались, и всякие «замазывания» исключились на 100%. Так что сотрудники сначала ходили к директору жаловаться, чтобы убрали, потом стали бегать к директору с просьбой установить на всех остальных котлах.

«В 1990 году по собственному желанию с должности главного инженера перешёл в цех по наладке заместителем начальника, где руководил проблемной лабораторией ТЭЦ-10. С присущей ему энергией работает над решением наиболее актуальных проблем» – так говорится в официальной характеристике Полякова. «Я хотел заниматься наукой, ну и перешёл в цех наладки на ТЭЦ-10, там занимался охраной окружающей среды, улучшением работы золоуловителей. Тогда поставили эмульгаторы». Безусловно, его труд не могли не заметить, и в 2001 году Валентин Валерьянович стал лауреатом премии «Иркутскэнерго» за вклад в решение экологической проблемы Прибайкалья при незначительных капитальных затратах. Изобретённый группой Полякова однотрубный эмульгатор (КПД при очистке запылённых газов до 99,9%) был внедрён и на других станциях энергосистемы.

«Можно сказать, все энергетики – его ученики, включая, кстати, и меня», – говорил Анатолий Берсенев, занимавший должность заместителя директора ТЭЦ по кадрам. Когда Поляков был инженером, в его подчинении находилось примерно 1,5 тысячи человек. «В то время, когда я работал, директора почти не менялись, я противник частой смены руководства, – вспоминает Валентин Валерьянович. – Раньше наша «десятка» снабжала директорами все станции области начиная от Усолья-Сибирского и заканчивая Иркутском. Кстати, Евгений Новиков начинал здесь, был моим подопечным. Он же электрик, я уговаривал его идти дальше. Сейчас он главный инженер. Это сегодня руководство меняется каждые два года, считаю, это совершенно неправильно».

– Кто-то из дочерей пошёл в энергетику по вашим стопам?

– Старшая дочь Ольга по профессии математик, окончила Иркутский государственный университет, работала в политехническом институте в Хабаровске, а младшая, Марина, была экономистом в плановом отделена ТЭЦ-10. Это тоже некая преемственность, но не совсем по технической части.

– Валентин Валерьянович, я так понимаю, что вы были лёгкий на подъём?

– Нет, это не так. Меня многие звали, например, в Грузию, в Тбилиси, на только что построенную станцию, в Эстонию предлагали, в «Иркутскэнерго» звали главным инженером, но я не поехал никуда.

– А почему отказывались?

– Отказывался, потому что мне эта работа нравилась, здесь я был полным хозяином и делал то, что считал нужным. В результате у меня, например, около 30 патентов и изобретений. Мои труды отмечены, а значит, я не просто так живу на этом свете.

– Чем вы любили заниматься в свободное от работы время?

– Всё свободное время читал. У меня книг, я как-то прикидывал, около 7 тысяч экземпляров на сумму примерно 700–800 тысяч рублей, если в среднем брать по 100 рублей за книжку. Могу похвастать большим количеством научно-популярной, технической литературы. В своё время много ездил по командировкам, в Москву, Ленинград, и отовсюду старался привозить книги. Попадались и редкие экземпляры. Я и сейчас покупаю понемногу, вот, к примеру, «Американцы на войне и не были» – очень занимательное чтиво. Сейчас раздаю свои книги, техническую литературу отдал Иркутскому политеху. Эти подарю нашим химикам на ТЭЦ-10.

– Вы сказали, что много ездили по стране. И за рубежом удалось побывать?

– Во время отпуска дозвониться до меня было невозможно. Многочисленные поездки в круизы позволили нам с женой побывать в Японии, Греции, Турции, Франции, Германии. Но больше всего я «ходил» не по загранице: практически всю Иркутскую область, кроме дальнего севера, проколесил либо на авто, либо пешком. Ходили в походы – Монды, Орлик, Батагол, Сарма, Утулик. Сам занимался цветной фотографией, альбомы служат тому свидетельством.

– Может, у вас остаётся ощущение незавершённости? Что бы вы хотели изменить в нашей иркутской системе энергетики? Что для вас было самым сложным в работе?

– Самое сложное – первый порог преодолеть. Когда начинаешь что-то делать, не сразу всё получается, а надо, чтобы народ тебя поддерживал. Это очень важно.

Прямая речь

Евгений Новиков, заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ПАО «Иркутскэнерго»:

– В 1981 году я пришёл электромонтёром в электроцех на ТЭЦ-10, позже стал заместителем главного инженера по эксплуатации. Могу гордиться, что жизнь подарила мне такого наставника.

Станцию тогда возглавлял бессменный руководитель – Валентин Валерьянович Поляков. Сегодня я понимаю, что быть главным инженером крупнейшей в «Иркутскэнерго» станции почти тридцать лет – это само по себе подвиг. И с точки зрения многолетней внутренней самоорганизации, и с точки зрения взаимоотношений с коллективом, решения общих задач, общих поражений и побед.

С первого дня я осознавал безусловный авторитет этого человека и в коллективе станции, и в теплоэнергетике страны в целом. Его энциклопедические знания, талант руководителя, глубинное понимание рабочих процессов ТЭЦ, изобретения, применяемые по сей день и неоднократно представленные на Выставке достижений народного хозяйства СССР, желание делиться знаниями с молодёжью, опыт, который удалось сохранить и передать сегодняшним специалистам, заслужили уважение энергетиков как Восточной Сибири, так и всей страны.

От лица своих соратников и от себя лично поздравляю Валентина Валерьяновича с девяностолетием! Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и бодрости духа!