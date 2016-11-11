+ добавить комментарий

На границе науки и экономики

Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» прошёл в Иркутске в конце октября

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Столица Приангарья с 28 по 30 октября получила статус главной региональной площадки научно-популярного фестиваля, запущенного в МГУ в 2006 году. Основная часть мероприятия включила в себя образовательную выставку, в организации которой приняли участие крупные компании – «РУСАЛ» и En+ Group, – для них Приангарье является одним из основных регионов присутствия. В том числе благодаря их поддержке в течение трёх дней на базе ИрНИТУ и иркутского Сибэкспоцентра проводились семинары, встречи, конкурсы научных студенческих разработок. Пока одни гости выставки постигали суть химических процессов и производств, другие узнавали о влиянии прогресса на экологию и экономику.

Центральной частью фестиваля стала большая образовательная площадка, организованная в первую очередь силами «РУСАЛа» и En+ Group

Иркутск уже второй раз принял участие во всероссийском фестивале «NAUKA 0+». Однако в 2016 году столица Приангарья впервые получила статус научно-популярного центра России, став главной региональной площадкой мероприятия. «В нынешнем году мы изменили подход, – объясняют организаторы «Науки». – В этот раз всё организовывали силами МГУ, правительства Иркутской области, ИрНИТУ и федерального спонсора мероприятия – «РУСАЛа», для которого Восточная Сибирь – регион присутствия. С их помощью нам удалось организовать здесь не только интерактивные экспозиции и научно-популярные шоу, но и выставку наукоёмких предприятий, конкурсы научных разработок институтов, студентов и лабораторий».

Центральной частью фестиваля стала большая образовательная площадка, организованная в первую очередь силами «РУСАЛа» и En+ Group. «Мы хотим показать интересную сторону науки, – говорят волонтёры, которые в течение трёх дней отвечали за опыты с запуском молний на катушке Тесла и созданием мороженого с помощью азота. – Ведь на самом деле это не формулы, записанные на школьной доске, а то, что нас окружает. Иногда знание элементарных законов физики и химии может привести к «волшебным» результатам».

– Мне объясняли, что это называется электролиз. Правда, я так до конца и не понял, как это работает, – вертя в руках розовый брелок со своим именем, говорит один из младшеклассников, пришедший с классом на выставку «Alюментарно», организованную при поддержке «РУСАЛа». Несколько лет назад алюминиевый гигант с помощью своего партнёра – красноярского музея интерактивной науки «Ньютон парк» – разработал образовательную программу «Крылатый металл». Этот проект, состоящий из упомянутого мастер-класса по электролизу, интерактивной выставки и часового эксперимент-шоу с химическими опытами, и стал главным гвоздём прошедшего научно-популярного фестиваля.

Для тех, кого больше интересуют расчёты и инженерия, также все дни фестиваля науки работала площадка робототехники, организованная En+ Group. Там свои разработки показывали ученики школ – партнёров компании по развитию инженерно-технических кадров. У посетителей была возможность посмотреть на проекты юных инженеров, включая модель 3Д-принтера.

– Для самых маленьких гостей нашей площадки проводится специальный мастер-класс от 80-й иркутской школы «Как собрать первого робота», – рассказывает специалист по устойчивому развитию En+ Group Екатерина Соболева. – Ребятишки, которые ещё совсем не знакомы с инженерией, могут не только смастерить своего первого робота, но и «обучить» его элементарным движениям.

Кроме семинаров по моделированию на площадке, посвящённой робототехнике, гости фестиваля могли посмотреть кибербои с участием роботов-сумоистов, а также увидеть танцующего андроида, собранного учащимися лицея ИГУ.

Все эти проекты стали возможны благодаря всероссийской программе «Робототехника», которая реализуется при поддержке фонда «Вольное дело». «В Сибири проект работает с 2012 года при поддержке En+ Group, – отмечает Соболева. – С того времени мы наладили сотрудничество с пятью учебными учреждениями региона – поставили оборудование, обучили первых тренеров, оказываем помощь с поездками и тренингами. Кроме этого ежегодно на Байкале проводится всероссийская робошкола, где могут принять участие любые образовательные организации». Для этого нужно зайти на сайт программы «Робототехника» и оставить там заявку на участие.

За четыре года работы проекта в Прибайкалье юные инженеры не раз занимали призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. «Те ребята, с которыми мы начинали работать в 2012 году, – говорят авторы программы, – уже сами открыли свою школу робототехники и принимают участие в наших мероприятиях в качестве экспертов и судей. Мы надеемся, что когда-нибудь они внесут свой вклад в развитие российской инженерии и производства».

Помимо образовательных площадок программа фестиваля «NAUKA 0+» включала ещё и серию лекций. Одна из них, посвящённая проблеме изменений климата, по мнению многих, среди самых актуальных проблем современности. «Последствия этого процесса мы наблюдаем и в России: недавние вспышки сибирской язвы, прорывы метана, пожары, проблемы с уровнем Байкала – всё это результат дисбалансировки климатической системы, – уверена лектор прошедшей в иркутском политехе встречи экологический журналист Ангелина Давыдова. – Обычно об этом говорят очень сложным научным языком, я же пытаюсь объяснить это понятнее и проще. Кроме того, я стараюсь рассказать не о научных основах изменения климата, а о связанных с ним экономических и политических процессах. Посмотрите на структуру российской экономики – какую роль в ней играют энергетический сектор и экспорт энергоносителей. Это показатели, которые будут сильно меняться, в том числе из-за последствий международных климатических соглашений. Это нужно понимать уже сейчас». На лекции, организованной при поддержке En+ Group, основными слушателями которой стали иркутские студенты, Давыдова рассказывала о роли тех самых соглашений, включая знаменитый Киотский протокол, а также его последователя – Парижское соглашение, принятое в прошлом году.