Парковый с чистой водой

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Иркутский район кажется привлекательной территорией для массового строительства жилья по сравнению с замкнутым в своих границах областным центром. Однако потенциальных застройщиков отпугивают проблемы с водоснабжением: возможности подключиться к централизованному водопроводу нет, а качество имеющейся воды, по заключениям Роспотребнадзора, снижается. Выходом стало создание водозаборов и станций подготовки на базе подземных источников. В пользу того, что такой подход работает, свидетельствует пример жилого посёлка Парковый, который возводит АО «СибирьЭнергоТрейд».

Во многих населённых пунктах Иркутской области сложилась непростая, а в некоторых случаях критическая ситуация с водоснабжением. Это подтверждают заключения специалистов регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В Роспотребнадзоре отмечают: система обеспечения значительного числа городов и посёлков питьевой водой работает неудовлетворительно. «Одна из причин – использование поверхностных источников, – сообщил главный геолог Ангарской геологической экспедиции АО «Иркутскгеофизика» Виктор Скребнев, выступая в ходе научно-практической конференции на выставке «Энергоэффективность. ЖКХ», которая состоялась в Сибэкспоцентре в октябре. – Их доля в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения Иркутской области составляет около 75%, практически все крупные города – Иркутск, Братск, Нижнеудинск, Черемхово и так далее – используют в основном поверхностные источники воды. При этом загрязнение Белой, Оки, Ии, Бирюсы и Ангары препятствует использованию их вод без соответствующей обработки, а существующие методы обеззараживания и очистки воды не всегда обеспечивают её подготовку до соответствующих стандартов».

В зону риска попадает в том числе Иркутский район. Обстановка в нём в последние несколько лет осложнилась из-за падения уровня рек и истощения подземных источников. Но и без того качество воды в существующих источниках, расположенных на его территории, ухудшается. Тому несколько причин. Ключевая – отсутствие там, где это требуется, систем подготовки и обеззараживания воды. У её источников зачастую нет зон санитарной охраны, а правила эксплуатации водозаборов и сетей не всегда соблюдаются. Оставляет желать лучшего их техническое состояние. Ухудшает обстановку и неконтролируемое бурение владельцами частных домов отдельных неглубоких скважин для индивидуального использования.

Отсутствие возможности подключения к центральному водопроводу отпугивает многих потенциальных инвесторов от застройки территорий в Иркутском районе, несмотря на всю их привлекательность с других точек зрения. С той же проблемой столкнулось и АО «СибирьЭнергоТрейд» при создании жилого района Парковый, расположенного вблизи деревни Новолисиха на 11-м километре Байкальского тракта. Напомним, только первая его очередь, которая уже сдана, включает восемь трёхэтажных многоквартирных зданий, 18 дуплексов – двухэтажных домов на две семьи – и 41 коттедж. Все они должны быть присоединены к системе централизованного водоснабжения.

Как рассказали в компании, для её возведения пригласили иркутского подрядчика, который лучше компаний из других регионов России разбирается в расположении и строении водоносных слоёв, равно как и составе вод в пригороде областного центра. Он в прошлом году и построил станцию водоочистки и водоподготовки мощностью 1152 кубометра в сутки (или 48 кубов в час), которая является «сердцем» системы. Объект способен обеспечить питьевой водой всю плановую застройку Паркового – девять очередей, которые предполагается построить к 2021 году. Учтена и необходимость создания запаса на нужды пожаротушения.

В станции воплощены современные технические решения в области очистки воды. Она компьютеризирована и имеет возможность дистанционного управления. Её строительству предшествовали поисково-оценочные работы, занявшие три года. Был проведён мониторинг четырёх глубинных скважин, и только после этого была подобрана специализированная технологическая схема очистки и подготовки воды. Среди прочего это привело к тому, что по своим характеристикам вода в Парковом лучше, чем в Иркутске: из-за существенного износа водопровода в областном центре вода, сама по себе отличающаяся низкой степенью минерализации, содержит значительную примесь железа. В посёлке в 11 км от города такой проблемы нет – и водозабор и сети только что построены. Аналогичные сооружения, пусть и другой мощности, возводятся и на других участках, которые осваивает «СибирьЭнергоТрейд».