+ добавить комментарий

Горная порода

«Сибирский энергетик» познакомился с представителем династии горняков, увлечённым ювелирным делом

Автор: Мария Никульшеева

Произведения иркутских камнерезов и ювелиров, чьё творчество украшает «особую кладовую» галереи скульптуры в Иркутске, приняли участие в престижном российском конкурсе ювелирного искусства «Россия. XXI век», который организует Гохран России при поддержке Министерства культуры РФ. Работе Александра Белобородова «Морской пёс» из жемчужной коллекции присуждено третье место в номинации «Использование нетрадиционных материалов в авторских работах». Эта работа сейчас украшает выставку в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве, а её автор провёл персональную экскурсию по «особой кладовой» для «Сибирского энергетика» и поделился секретами мастерства.

Художник-ювелир творческого объединения ювелиров и резчиков по камню Artgroup ANABELA, скульптор-миниатюрист Александр Белобородов работает специалистом диспетчерского отдела производственно-технической службы ООО «Компания «Востсиб-уголь». Родился 31 декабря 1977 года в городе Назарове Красноярского края. С самого детства мечтал стать ювелиром, увлекался рисованием, в котором много внимания уделял проработке деталей. «Когда мне было 12 лет, в 1989 году, мой отец посетил знаменитую сокровищницу Дрездена в Германии и привёз книгу «Зелёные своды», с неё всё началось, – вспоминает Александр Белобородов. – Это красивая иллюстрированная книга, в которой были представлены работы знаменитых мастеров братьев Динглингер. Когда я её рассматривал, понял, что хочу связать своё будущее с ювелирным искусством». Но детские мечты оставались только мечтами на страницах той самой книжки.

Дело в том, что все родственники Александра Белобородова – дед, отец и мать, дядя и тётя – работали в угольной промышленности. Отец – горняком в Красноярском крае на Назаровском угольном разрезе, мама – экономистом на том же предприятии, родственники трудились на Черемховском угольном разрезе. «Моя профессия была предопределена преемственностью поколений, – говорит Александр Анатольевич. – Когда я приехал поступать в Черемхово в техникум, так и думали, что буду работать в этой отрасли. Отсутствие поддержки со стороны государства и сложная экономическая ситуация в стране не позволяют творческим людям спокойно заниматься этим видом искусства. Поэтому работаю по совместительству, чтобы была стабильность в семье. Творческая жизнь захватывает, и приходится уделять ей много внимания, а моя посменная работа диспетчера даёт свободное время заниматься ювелирным делом».

В 1992 году Белобородов переехал жить в Черемхово Иркутской области. Через четыре года окончил Черемховский горнотехнический колледж, а в 2002-м – Иркутский государственный технический университет по специальности «инженер-технолог открытых горных работ». Трудился на инженерно-технических должностях на угледобывающем предприятии в Черемхове, в 2004 году переехал в Иркутск. Стал начальником технологического отдела в проектном горном институте «Востсибгиброшахт», а затем заместителем директора по производству в частной горнодобывающей компании.

Но мечты стать ювелиром не оставляли, а, напротив, с годами укреплялись. С 2007-го стал брать уроки скульптуры и камнерезного дела в творческой студии Натальи Бакут. В 2014 году будущий ювелир окончил курсы живописи Иркутского художественного училища имени Копылова по графике и композиции.

В той самой книжке, которая так полюбилась нашему герою, был представлен барочный жемчуг. «Когда смотрел эту книгу, наткнулся на барочный жемчуг и сразу же влюбился в него, – говорит Белобородов. – Когда португальские моряки ездили в южные моря, они находили помимо классической круглой формы жемчуга и другие жемчужины. Их стали называть жемчужинами с пороком – порочными жемчужинами».

Такие жемчужины называют ещё парагонами. Они своими формами будоражили фантазии художников-ювелиров. Жемчуг с давних времён считается олицетворением красоты и нежности. Он бывает разным по цвету, размеру, форме. Именно благодаря своей неповторимой форме жемчуг барокко имеет такую популярность. Также привлекает он текстурой и глянцем.

«Когда я его впервые увидел, меня вдохновили его формы: они разыгрывали фантазию, это игра с метаморфозами природы. Изучая долгое время барочную тему, я даже не мог представить, что займусь таким жемчугом вживую. Спустя много лет друг и компаньон Анвар Назыров привёз мне барочные жемчужины и сказал – придумай!» – вспоминает мастер. Так была создана целая коллекция. Причём она собрана в Иркутске в одном месте – в «особой кладовой» художественного музея имени Сукачёва.

В 2014 году благодаря коллективу единомышленников появилось творческое объединение Artgroup ANABELA с целью создания нового авторского ювелирного направления. Оно включает в себя группу нескольких ювелиров, камнерезов, среди которых Леонид Разуваев, Максим Морозов, Анвар Назыров и Александр Белобородов.

В центре «особой кладовой» находится витрина, посвящённая ювелирному искусству. Украшения из барочного жемчуга уникальны и неповторимы. Он интересен тем, что нельзя видоизменять его природные формы, можно только обыграть внешнюю сторону, техническое вмешательство может вычеркнуть всю суть. Не может не восхищать фантазия художника, который в сросшихся жемчужинах способен разглядеть образ скорпиона, единорога, пиратского попугая и многое другое.

«Морской пёс» – одна из самых необычных работ Александра Белобородова – представляет собой моллюска с головой собаки. За основу творения автор взял барочную жемчужину, которой сама природа придала очертания пса – очень чётко видны надбровные дуги, скуловые кости, плавник и вздёрнутый нос. Панцирь этого удивительного существа сделан из аммонита – ископаемой окаменелой раковины древнего моллюска.

Ещё одна очень интересная работа – пиратский попугайчик Флинт. «У меня спрашивают: почему клюв сделан не из металла? Отвечаю: вся суть в едва уловимой складочке, естественной форме клюва, ради неё собрана вся работа. А вот «хрюшка» – ушки, пятачок, улыбочка – всё это уже придумала природа, а моя задача как мастера – донести до зрителя её идею», – отметил Александр Анатольевич.

В некоторых работах ювелиру помогают супруга Анна и восьмилетняя дочь Екатерина. По задумке Анны родилась «Птичка в золотой клетке» с глазками из чёрного бриллиантина. Старшая дочь помогала изготовить ложку, модель делали сначала из воска. В ложке жемчужины вросли в перламутровую раковину с причудливыми разводами, акцентирует композицию красный камень мадагаскарский рубеллит – самый ценный вид турмалина. Это совместная работа Александра Белобородова с ювелиром Леонидом Разуваевым.

«Творческая работа ювелира и камнереза экономически убыточна, построена на личной инициативе мастеров и не имеет государственной поддержки. Дело даже не в драгоценных камнях и золоте, а в самом художественном поиске образа, композиции формы и изучении материала и новых технологий», – отмечает Белобородов. Нетрадиционный подход в выборе материала и слаженность в коллективе крайне важны в достижении результата. Ювелирная работа «Заячье счастье» изготовлена мастерами нескольких творческих мастерских. Зайчат из окаменелого дерева, с глазами из обсидиана вырезал немецкий камнерез Ганс Ульрих Паули. «На меня возложили разработку и моделирование всей композиции. Капусту из гидрогроссуляра (зелёный гранат) вырезал Павел Даниловцев из мастерской Натальи Бакут», – вспоминает мастер.

Александр Белобородов старается принимать участие во всех выставках и конкурсах ювелирного искусства, таких как «Вдохновение и камень» (проходила в Иркутске), «Ювелирные украшения Сибири» (в Красноярске) и «Ювелирный Олимп» (в Санкт-Петербурге). За особые достижения и вклад в развитие российского ювелирного искусства мастер награждён малым знаком «Орден Франца Петровича Бирбаума» с присвоением звания «Главный мастер» и знаком ордена «Карл Фаберже – Придворный ювелир» Мемориального фонда Фаберже (Женева). У мастера ещё много творческих задумок и планов, он уверенно идёт к своей мечте.