Без внимания не остаётся никто

Автор: Алексей Сивеня

Традиции коллектива Черемховского рудоремонтного завода, накопленные за 75 лет, сохраняются и развиваются и сегодня. Среди сотрудников завода уже давно практикуется оказание помощи. При необходимости люди выступают в качестве волонтёров или просто сбрасываются деньгами, чтобы поддержать кого-то. Никакого принуждения, никаких заранее оговорённых сумм не устанавливается – каждый вносит, сколько хочет или может.

Директор завода Юрий Григорьевич Куриленко поздравляет малышей с Днём защиты детей Автор фото: Алексей Сивеня

– Многое делается в коллективе предприятия для оказания различной помощи своим сотрудникам. Например, молодым мамочкам, которые находятся с маленькими детьми в отпуске по уходу за ребёнком, на рудоремонтном заводе оказывается ежемесячная помощь в размере так называемого МРОТ (минимального размера оплаты труда), который составляет сегодня восемь тысяч рублей. Существенная прибавка к бюджету семьи, в которой вынужден трудиться только её глава, – говорит председатель ПО ООО «Рудоремонтный завод» Наталья Осипенко.

Решена проблема и с пособием на протезирование зубов, стоимость которого продолжает расти. Решается проблема с оплатой оздоровительных путёвок в санатории и дома отдыха для членов коллектива. Динамика хорошо заметна. Если 6–8 лет назад ежегодно на отдых ездили два-три человека, то сегодня 30–40. Практикуется также по коллективному договору и оплата проезда всей семьи к месту отдыха и обратно.

– Оказывается на предприятии сотрудникам помощь и в других случаях. Например, пособие на оплату операций, если таковая вдруг потребовалась, на обследование на томографе. Денежная компенсация за уголь выдаётся всем, включая ветеранов. Для желающих предоставляется бесплатный транспорт для поездок на посадку и копку картошки – ну, привыкли же у нас её сажать, как без этого. А осенью, в пору уборки урожая, также предоставляется транспорт для его вывоза. Как видим, при желании можно положительно решить любой вопрос, – рассказывает директор предприятия Юрий Куриленко.

Коллектив Черемховского рудоремонтного дружный, сплочённый. Как, собственно, и полагается горнякам. И пусть сотрудники не занимаются напрямую добычей угля, но всё равно работают с угольщиками в тесном контакте, одно дело делают.

Помощь на рудоремонтном оказывают не только членам собственного коллектива. В течение нескольких лет завод поддерживал Черемховский детский дом.

– В День защиты детей в прошлом году мы подарили нашим подопечным подарки, – рассказывает Наталья Осипенко. – Девочки получили кукол, а мальчики игрушечные автомобили. Дети есть дети, тем более маленькие. Помогли мы дому ребёнка материалами для проведения ремонта в одной из групп. Но ведь малыши этого пока просто не понимают, им бы подарок получить, да к нему ещё что-нибудь необычное – воздушный шарик, например, вкусный сок или сладости. Ведь главная задача проводимой нами акции – помочь ребёнку, а в каком виде будет оказана такая помощь, это уже второй вопрос.

– В прошлом году мы попросили коллектив рудоремонтного завода помочь нам с материалами для проведения ремонта, – говорит медсестра дома ребёнка Надежда Прудникова. – Через некоторое время в нужном количестве эти материалы получили, также получили детскую сантехнику для санузлов. А сам ремонт нам помогли провести учащиеся Черемховского профессионального училища № 9 – в группе побелили и покрасили. Нынче мы хотим привести в порядок помещение ещё одной группы. Разговор с представителями завода состоялся, и, думаю, вопрос будет решён положительно. Вот так мы с помощью наших добровольных спонсоров постепенно сможем привести в порядок наше здание и обзавестись необходимым оборудованием. А коллектив рудоремонтного завода хочется поблагодарить ещё раз и поздравить с юбилеем. Здоровья, счастья, стабильности в работе!

Есть на Черемховском рудоремонтном ещё одна старая добрая традиция. На праздники все собираются в актовом зале, где вручаются подарки, награды, благодарности. А потом концерт, на который приглашают местных артистов. Если последние по каким-то причинам не могут принять участие, на заводе не обижаются, ставят концерт собственными силами. Самодеятельных артистов в коллективе хватает. Не забывают в праздничные дни и о своих ветеранах – приглашают, поздравляют, к тем же, кто уже в преклонных годах, приезжают прямо домой с подарками.

В конце ноября рудоремонтный проведёт ещё один праздник – заводу исполняется 75 лет. Возраст солидный. Но это для человека. А коллектив предприятия полон сил, желания трудиться и надежд на то, что будет развиваться к лучшему.