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Сибирский энергетик: 11 ноября 2016

Общество

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Мы привезли с собою музыку

Автор: Мария НИКУЛЬШЕЕЕВА

Сотрудники компании ООО «Иркутскэнергосбыт» вновь посетили Усть-Ордынский дом престарелых и инвалидов. Этот визит в октябре 2016 года энергетики приурочили ко Дню пожилого человека, они во главе с председателем профкома Лидией Манюк порадовали своих пожилых друзей не только поздравлениями, подарками, но и необычной музыкальной программой.

Концертная программа, которую приготовила экономист планового отдела «Иркутскэнергосбыта» Татьяна Епифанцева, стала приятной неожиданностью для проживающих в доме престарелых. «Татьяна так красиво пела, и она подобрала такой трогательный репертуар, что некоторые присутствующие плакали… Когда Таня пела песню «В горнице моей светло», вся аудитория тепло улыбалась, а когда она запела песню «Опустела без тебя земля…», многие не смогли сдержать слёз, до того эмоционально и душевно Татьяна исполняла эту песню», – говорит Лидия Манюк.

По словам Татьяны Епифанцевой, оказание моральной и материальной поддержки людям, имеющим особый социальный статус, является хорошим показателем направленности бизнеса на долгосрочное и устойчивое положение на рынке. «Я горжусь тем, что предприятие, на котором я работаю, относится именно к такому бизнесу. И, конечно, приятно, что моё хобби приносит радость людям, – говорит Татьяна Епифанцева. – Этот концерт стал моим дебютом в качестве вокалистки. Было страшно. Но когда я поглядела в глаза этим людям – страх исчез, а появилось чувство благодарности за то, что так внимательно вдумываются в песни, подпевают».

Татьяна исполнила ещё много романсов и лирических песен, она делилась интересной, доброй и позитивной информацией. «Хотелось бы привлечь наших коллег, ведь у нас очень много талантливых людей, которые могут подарить своё тепло и талант людям, которые по воле судьбы оказались в подобных заведениях», – говорит Лидия Манюк.

Дом для престарелых и инвалидов открылся в посёлке Усть-Ордынский около пяти лет назад, и сейчас в нём проживает 102 человека. Практически с самого его появления сотрудники Иркутской энергосбытовой компании стараются поддержать персонал и жителей дома. В своё время собирали для обитателей социального учреждения недостающую тёплую одежду и обувь. С тех пор усть-ордынский дом стал одним из подшефных учреждений, которым профком «Энергосбыта» оказывает поддержку. В прошлом году сотрудники подарили пианино, большой аквариум, книжные стеллажи. И в этот раз своих давних друзей энергетики обрадовали интересными книгами. Несмотря на ограниченные возможности, персонал делает всё, чтобы люди, оказавшиеся у них, не чувствовали себя обделёнными или забытыми – как говорят гости дома, побывавшие там, местная атмосфера благотворно влияет на его постояльцев.

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