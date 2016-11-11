Скопируйте код и вставьте в свой блог:

1 ноября отметила свой юбилей Татьяна Васильевна КУЛЬГАВОВА, начальник лаборатории производственного аналитического контроля масла, топлива, газа ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»

Татьяна Васильевна – неординарный и талантливый руководитель, прекрасный организатор, замечательная женщина. Она – душа коллектива и «локомотив» в решении многих задач.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, процветания и благополучия. Пусть каждый новый день приносит радостные ощущения, интересные встречи, любовь близких людей! Пусть удача и счастье, везение и успех не перестают радовать, пусть жизнь наполняет силами и долголетием!

С любовью и наилучшими пожеланиями коллектив химической службы ПАО «Иркутскэнерго» и лаборатории аналитического контроля ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»