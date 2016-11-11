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Восточно-Сибирская правда
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1 ноября день рождения у нашего коллеги, замечательного человека – начальника смены цеха топливоподачи ТЭЦ-11 Александра Владимировича ЛОМАЧЕВСКОГО!
Позвольте поздравить Вас с днём рождения и выходом на заслуженный отдых. Ваши мудрость, опыт, знания и поразительная работоспособность всегда помогали нашему коллективу достичь больших успехов.
Мы надеемся, что Вы не забудете нас. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, много радости, внимания друзей и близких!
Дорогой Александр Владимирович! Вы были преданны работе, как никто другой. Огромный вклад в развитие нашего предприятия внесли именно Вы – грамотный и замечательный специалист. Нам Вас будет не хватать. Спасибо Вам за всё!
Коллектив ЦТП ТЭЦ-11
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