1 ноября день рождения у нашего коллеги, замечательного человека – начальника смены цеха топливоподачи ТЭЦ-11 Александра Владимировича ЛОМАЧЕВСКОГО!

Позвольте поздравить Вас с днём рождения и выходом на заслуженный отдых. Ваши мудрость, опыт, знания и поразительная работоспособность всегда помогали нашему коллективу достичь больших успехов.

Мы надеемся, что Вы не забудете нас. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, много радости, внимания друзей и близких!

Дорогой Александр Владимирович! Вы были преданны работе, как никто другой. Огромный вклад в развитие нашего предприятия внесли именно Вы – грамотный и замечательный специалист. Нам Вас будет не хватать. Спасибо Вам за всё!

Коллектив ЦТП ТЭЦ-11