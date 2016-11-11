12 ноября 50-летний юбилей отмечает Сергей Анатольевич ГОЛОВЧЕНКО, водитель автомобиля филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»

Сергей Анатольевич начал свою трудовую деятельность в филиале с октября 1988 года. За время многолетнего труда Сергей Анатольевич участвовал в работах по аварийному восстановлению ЛЭП на всей территории филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», что способствовало меньшим потерям передачи электроэнергии населению нашей области, организовывал перевозки персонала и оборудования для ремонта. В коллективе Сергей Анатольевич создаёт хороший психологический климат, проявляет внимание к сотрудникам, пользуется уважением. Сергей Анатольевич – профессионал своего дела и отличный наставник!

Коллеги отзываются о Сергее Анатольевиче как о трудолюбивом, ответственном, отзывчивом, жизнерадостном человеке. Коллектив СМиТ желает юбиляру крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне и безаварийной работы!