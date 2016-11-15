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Конкурс по предоставлению грантов на развитие инженерной инфраструктуры садоводств пройдёт в конце ноября

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области начат приём документов на право получения грантов на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Приём документов продлится до 18 ноября 2016 года.

Максимальный размер гранта составляет 500 тыс. рублей. Конкурсный отбор планируется провести в конце ноября 2016 года. Из областного бюджета в текущем году на эти цели выделено 5 млн рублей.

Конкурсный отбор проводится министерством с учётом рейтинга участников конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией на основании ряда критериев. Учитываться будут срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора, отдалённость от районных центров Иркутской области, организация сбора и утилизация мусора, общественная активность и социальная ответственность.

– Грант можно использовать на обеспечение электроснабжением линий электропередачи, электроустановок, трансформаторных подстанций, приобретение оборудования для управления насосными агрегатами, строительство водоводов, – отметил Илья Сумароков.

Программа по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области действует с 2015 года. В прошлом году грант на развитие получили 11 участников.