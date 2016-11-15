Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 15 ноября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Конкурс по предоставлению грантов на развитие инженерной инфраструктуры садоводств пройдёт в конце ноября

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области начат приём документов на право получения грантов на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Приём документов продлится до 18 ноября 2016 года.

Максимальный размер гранта составляет 500 тыс. рублей. Конкурсный отбор планируется провести в конце ноября 2016 года. Из областного бюджета в текущем году на эти цели выделено 5 млн рублей.

Конкурсный отбор проводится министерством с учётом рейтинга участников конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией на основании ряда критериев. Учитываться будут срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора, отдалённость от районных центров Иркутской области, организация сбора и утилизация мусора,  общественная активность и социальная ответственность.

– Грант можно использовать на обеспечение электроснабжением линий электропередачи, электроустановок, трансформаторных подстанций, приобретение оборудования для управления насосными агрегатами, строительство водоводов, – отметил Илья Сумароков.

Программа по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области действует с 2015 года. В прошлом году грант на развитие получили 11 участников.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Официально

Для повышения эффективности агропромышленного комплекса Иркутской области нужно применять новейшие достижения науки

Для повышения эффективности агропромышленного комплекса Иркутской области нужно применять новейшие достижения науки. Об этом на заседании научно-технического совета при министерстве сельского хозяйства региона сообщил первый заместитель министра Александр Кириленко. Было отмечено...

08.11.2016, Губерния
Официально

Консультации по вопросам законодательства в сфере труда и занятости будут организованы в рамках выставки «И невозможное возможно…»

Консультации по вопросам законодательства в сфере труда и занятости будут организованы в рамках выставки-ярмарки технического   и  народного  творчества  инвалидов «И невозможное возможно…». Отвечать на вопросы будут специалисты министерства труда и занятости Иркутской области. Желающие смогут...

08.11.2016, Губерния
Официально

Рост цен на продовольственные товары в регионе ниже общероссийского уровня

В 2016 году рост цен на продовольственные товары в Иркутской области ниже общероссийского уровня. Об этом сообщил руководитель региональной Cлужбы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров. По данным службы, в результате комплекса мероприятий, проведённых правительством региона во взаимодействии с крупнейшими...

01.11.2016, Губерния
Официально

Накопленная в Иркутской области практика организации бюджетного процесса может быть использована для внедрения в других регионах

Накопленная в Приангарье практика организации бюджетного процесса может быть использована для внедрения в других субъектах РФ. Об этом говорится в письме директора Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов России Ларисы Ерошкиной на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко...

25.10.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Услуги специалиста: оцифровать видеокассету бутово расписание, подробное описание тут.
Смотрите: оператор на свадьбу екатеринбург недорого с доставкой, смотрите ссылку.
Смотрите здесь - фотосессия с подругой осенью, смотреть тут.

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны и адреса юристов на сайте obzorgoroda.su

vysokovsk.biomatras.ru

лазерная расческа в салонах красоты
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний