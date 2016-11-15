Памятные даты

Памятные даты

15 ноября 185 лет со дня рождения Густава Ивановича Радде (1831–1903), естествоиспытателя, исследователя Байкала и Восточной Сибири. В 1855 году Радде исследовал окрестности Иркутска, на рыбачьей лодке объехал Байкал, посетил остров Ольхон, устье Верхней Ангары, Баргузинский залив, Толстый мыс, сухим путём добрался до Гусиного озера (в Селенгинском уезде). Его путешествия продолжались пять лет.

15 ноября 100 лет со дня рождения Виктора Прокопьевича Солоненко (1916–1988), учёного, геолога, преподавателя Иркутского университета, доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондента АН СССР, профессора, автора монографии «Геология месторождений графита Восточной Сибири и Дальнего Востока».

20 ноября 215 лет со дня рождения Платона Петровича Сукачёва (1801–1878), управляющего первого отделения Главного управления Восточной Сибири, действительного статского советника, отца В.П. Сукачёва.

20 ноября 60 лет назад (1956) началось заполнение ложа Иркутского водохранилища – первого на реке Ангаре.

15 ноября 80 лет назад (1936) в Иркутске состоялось открытие Ангарского моста, строительство которого велось с 1931 года. Мосту было присвоено имя В.И. Ленина. Историческое название – Старый Ангарский мост. С 2011 года получил название Глазковский мост.