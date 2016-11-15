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Губерния: 15 ноября 2016

Общество

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Дневник недели

15 ноября, вторник

В иркутском Сибэкспоцентре в 12 часов откроется выставка «Мир стиля и красоты». Выставка станет специализированной площадкой для повышения профессионализма сотрудников индустрии красоты, демонстрации новинок оборудования, самой современной продукции и уникальных услуг. Во время выставки пройдут соревнования среди профессиональных визажистов, парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра, бодиарта. В программе выставки также мастер-классы и семинары для профессионалов, работающих в индустрии красоты. Мероприятие продлится до 18 ноября.

В студенческом культурно-досуговом центре «Художественный» Байкальского государственного университета состоится праздник «Синичкин день». Начало праздника в 9.30. В программе мероприятия встреча с учёными-орнитологами, мастер-классы, демонстрация видеороликов, выступления самодеятельных коллективов и подведение итогов творческих конкурсов. В 11.15 построение команд и начало красочного уличного шествия от СКДЦ «Художественный» по улице Карла Маркса до набережной Ангары.C 11.30 до 11.45 участники мероприятия будут развешивать лучшие конкурсные кормушки на деревьях аллеи, расположенной справа от памятника Александру III. С 11.45 до 12.00 – фотосессия и завершение программы праздника «Синичкин день».

18 ноября, пятница

В Институте географии СО РАН состоится форум участников общественного водоохранного движения «Чистые воды Прибайкалья», основным организатором которого традиционно является Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы. Участие в работе форума примут 150 человек – это представители экологических центров, отрядов, кружков, действующих при образовательных учреждениях, а также  общественных организаций и движений Иркутской области. Впервые на водный форум приглашены общественные объединения из  Республики Бурятия и Забайкальского края. На форуме состоятся обмен опытом исследовательской, просветительской и практической работы,  выступления экологических агитбригад, подведение итогов творческого конкурса «Река моего детства» и, конечно, определение планов на предстоящий 2017 год – Год экологии  в Российской Федерации. 

В селе Вершина-Тутуры Качугского района состоится традиционный праздник представителей коренного малочисленного народа эвенков «Лучший Бэйсэн – 2016». Мероприятие проходит раз в год в начале охотничьего промыслового сезона. Программа праздника будет состоять из массового гуляния и состязаний охотников, включающих в себя следующие конкурсные этапы: «Лучший охотник», «Лыжная гонка на расстояние один километр», «Гонки на снегоходах». Также на празднике состоятся конкурсы в номинациях «Лучшая таёжная рукодельница» и «Лучшее национальное блюдо». 

19 ноября, суббота

В Иркутской области пройдёт «День аиста» с участием воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участие в «Дне аиста» могут принять действующие усыновители, опекуны (попечители), приёмные родители, граждане, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, замещающим родителем, граждане, выразившие желание стать усыновителями, замещающими родителями. Мероприятие планируется провести на базе центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного, Свердловского и Ленинского округов Иркутска. Потенциальные родители смогут увидеть подготовленные ребятами концертные программы, примут участие в совместных мастер-классах, а также смогут получить консультации специалистов по вопросам семейного устройства детей и прохождения обучения в школах приёмных родителей региона.

20 ноября, воскресенье

В шелеховском ДК «Металлург» с 12 до 15 часов пройдёт фестиваль русско-японской культуры «Дружба без границ», посвящённый 40-летию подписания договора о дружественном взаимодействии городов Шелехова и Неагари-Номи. Для участия в фестивале приглашаются все участники детских и официальных делегаций, посетившие Японию с 1976 по 2016 год, а также жители города и Шелеховского района, принимавшие активное участие в приёме и сопровождении участников делегаций при проведении культурных, образовательных и спортивных программ. В программе фестиваля выступления творческих коллективов, выставки исторических фотографий, рисунков и подарков от друзей, мастер-классы по национальным ремёслам, приготовлению блюд японской кухни, дегустации.

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