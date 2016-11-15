В Иркутскую область по программе добровольного переселения соотечественников планируют переехать 1,5 тысячи человек

Автор: Соб. инф.

В Иркутскую область в рамках реализации государственной программы добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, планируют переехать 1,5 тысячи человек. Об этом сегодня на заседании межведомственной комиссии сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.

С начала года на согласование поступило 599 заявлений от граждан, желающих принять участие в госпрограмме и переехать на постоянное место жительства в Иркутскую область (вместе с членами семей – 1546 человек, что в 2,2 раза больше плана на 2016 год).

– Иркутская область участвует в реализации госпрограммы по переселению соотечественников с 2007 года. Центры занятости населения оказывают переехавшим гражданам содействие в подборе подходящих мест работы с учётом имеющихся профессиональных навыков. В основном они трудоустроены по востребованным профессиям на региональном рынке труда, – рассказала Наталья Воронцова.

Иркутская область является территорией приоритетного заселения. Участники госпрограммы могут выбрать местом для жительства любой населённый пункт региона. Помимо государственных гарантий и социальной поддержки, которые в рамках программы предоставляются в полном объёме, региональная программа переселения предоставляет переезжающим соотечественникам дополнительные меры поддержки, включая частичное возмещение найма жилья, социальную помощь.