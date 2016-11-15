+ добавить комментарий

Иркутск имеет право

Общественность высказывает отношение к изменениям в законодательство, которые предложил мэр областного центра

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Активные иркутяне, ветераны, представители территориального общественного самоуправления, депутаты Думы Иркутска, Законодательного Собрания области и Государственной Думы комментируют инициативы мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Напомним, глава областного центра внёс на рассмотрение парламента несколько проектов законов, направленных на повышение доходной части бюджета Иркутска и укрепление финансовой самостоятельности города. Поправки были предварительно согласованы с депутатами областного парламента и членами Ассоциации муниципальных образований области. Проекты законов планируется рассмотреть на ближайшей сессии Заксобрания 23 ноября.

Напомним, мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил увеличить отчисления с налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в городской бюджет на 3%, а также зачислять 25% от налога, взимаемого по упрощённой системе налого­обложения, в бюджеты городских округов уже с 2017 года, а не с 2018-го, как предусматривает нынешняя редакция областного закона. Кроме того, иркутский градоначальник выступил с инициативой вернуть администрации Иркутска право распоряжаться земельными участками, находящимися на территории города, государственная собственность на которые не разграничена.

Члены Общественной палаты Иркутска одними из первых отреагировали на инициативы, предложенные Дмитрием Бердникова. На первом заседании палаты в новом созыве её члены единогласно приняли резолюцию в поддержку законодательных инициатив.

«Мы единогласно поддержали законодательные инициативы мэра Дмитрия Бердникова в области налогообложения, тарифной политики по воде и возвращения муниципалитету полномочий по управлению неразграниченными земельными участками. Считаем, что эта инициатива очень важна: она восстанавливает компетенцию мэра и Думы города в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «О принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Общественность и органы местного само­управления считают, что депутаты Законодательного Собрания Иркутской области должны услышать это обращение и принять соответствующее решение в пользу жителей административного центра региона», – отметил председатель Общественной палаты Иркутска Сергей Шишкин.

Публично поддержали внесённые поправки народные избранники, представляющие различные партии. «Я, безусловно, поддерживаю инициативу мэра Дмитрия Бердникова о возвращении части налоговых отчислений в городской бюджет. Считаю, что региональная казна от этого не сильно пострадает. А вот муниципалитеты получат дополнительный стимул, чтобы зарабатывать деньги, развивать малый бизнес и привлекать инвесторов. Я считаю, что это будет иметь только положительный эффект. Ну и, конечно, Иркутск как столица региона, как город, который принимает гостей, как центр притяжения жителей области должен быть комфортным, с удобной и современной инфраструктурой, с хорошими дорогами. Поэтому я однозначно поддерживаю принятие этих изменений», – сказал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании региона Олег Кузнецов.

Своё мнение высказала и председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Лариса Егорова:

– Во-первых, как депутат городской Думы я знаю состояние бюджета города и не могу не поддержать этих инициатив, ведь Иркутск это заслуживает. Более того, все предложения были вынесены мэром на обсуждение депутатского корпуса, и мы их уже поддержали.

Во-вторых, как житель Иркутска, я понимаю, что львиная доля налогов поступает именно от городских округов, потому что здесь проживает наибольшее число жителей и работает много предприятий. Поэтому, я считаю, Иркутск достоин того, чтобы получать больше средств на своё развитие. Я надеюсь, что эти инициативы будут услышаны и приняты.

Владимир Новожилов, депутат Законодательного Собрания области, главный врач городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы, считает вполне логичным, что мэр изыскивает различные способы наполнить городскую казну. Перераспределение налоговой нагрузки как раз является одним из таких способов, который позволит сбалансировать бюджет. Иркутск не обособленный город, а часть Иркутской области, а значит, имеет право пользоваться всеми правами, которые предоставлены ему этим статусом – в том числе правом получать финансовую поддержку.

«Возникает вопрос, как эти инициативы скажутся на сбалансированности областного бюджета, но подумайте: эти ресурсы всё равно остаются в регионе, а не уходят за его границы. Речь идёт лишь о том, чтобы слегка снизить нагрузку на бюджеты городских округов.

Что касается управления неразграниченной землёй, эту инициативу я тоже считаю логичной и целесообразной. Десять лет назад в городе бушевала точечная застройка, застраивался любой клочок земли. Как результат – область забрала себе права на неразграниченные участки, чтобы прекратить эту вакханалию. Сейчас Иркутск столкнулся с отсутствием участков для действительно важных целей, эти возможности исчерпаны. Но на территории города много земли, которой теперь распоряжается правительство. Почему бы не использовать её для строительства школ, детских садов, новых дорог? Без этого город не может развиваться. И вместо того, чтобы устраивать политические споры, нужно понять, что Иркутская область – это не просто несколько десятков муниципалитетов, это единое целое. Задачи, подобные этим, власть и общественность должны решать вместе, ориентируясь на потребности муниципалитетов», – напомнил депутат.

Традиционно самые активные люди в городе – ветераны – не оставили без внимания важный для земляков вопрос. Обращение, направленное председателю Законодательного Собрания области Сергею Брилке, подписали председатели городского и окружных советов ветеранов Иркутска.

«Проекты законов касаются вопросов, жизненно важных для стабильного развития областного центра. Мы считаем социально справедливым и честным оставлять в городской казне часть налогов, которые заработаны иркутянами или собраны на территории города, – говорится в обращении. – В Иркутске проживает около 140 тысяч ветеранов и людей пожилого возраста. Считаем, что старшее поколение иркутян заслужило право, выйдя на пенсию, иметь достойные условия для активного долголетия. Дополнительные доходы городской казны позволят более быстрыми темпами модернизировать систему городского пассажирского транспорта, строить новые больницы и поликлиники, финансово поддерживать общественные ветеранские организации, которые сейчас во многом существуют благодаря энтузиазму пожилых людей».

Обращение в областной парламент с поддержкой инициатив мэра Иркутска подписали руководители 20 ТОСов Иркутска. «Решение главы города своевременно и очень актуально, так как перед областным центром стоит ряд задач, требующих безотлагательных мер и существенных финансовых расходов. Это вопросы городского пассажирского транспорта, ремонта дорог и внутриквартального благоустройства, строительства детских садов и школ, медицинских учреждений и некоторые другие, – говорится в послании. – Возможность самостоятельно распоряжаться дополнительными средствами позволит муниципалитету более тщательно планировать расходы. А самое главное – оперативно решать актуальные городские задачи, от которых зависят спокойствие и социальная стабильность в обществе, стремление иркутян участвовать в жизни областного центра».

Депутат Государственной Думы Андрей Чернышёв также поддержал предложения Дмитрия Бердникова. «Инициатива о возвращении части налоговых отчислений городским округам – нужная и своевременная. Такие изменения действительно необходимы. Они позволят в сегодняшних условиях выполнять стоящие перед местными властями задачи, улучшать социальную инфраструктуру – строить детские сады и школы. Это дополнительные возможности для развития. Особенно это касается крупных городов нашей области, в том числе северных. Бе­зусловно, в этом случае никак не могут быть ущемлены интересы других территорий, поскольку это не перераспределение финансов. Это часть налогов, которые заплатили, к примеру, иркутяне, и они могут рассчитывать на то, что эти средства пойдут на ремонт дороги именно в Иркутске, а не в каком-то другом городе», – отметил депутат.

Письмо с просьбой проголосовать за инициативы мэра Иркутска направил областным парламентариям депутат Государственной Думы Николай Николаев. Он отмечает, что вопросы межбюджетных отношений сегодня актуальны и требуют скорейшего рассмотрения в преддверии принятия бюджета области на 2017 год.