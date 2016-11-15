+ добавить комментарий

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Губерния: 15 ноября 2016

Общество

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«Душою найденный мотив»

Размышления после выставки заслуженного художника России Сергея Казанцева

Автор: Татьяна Ясникова, искусствовед

Среди людей всегда есть те, кто стремится к профессиональным вершинам. Жизнь показывает, что их достигают рано вставшие на свой путь, рано ощутившие призвание. Особенно это касается искусств, где немалую роль играют качества души.

Посмотришь на некоторых творцов – большую часть жизни искали выгоду, добиваясь материальных благ, и вдруг стали с успехом распродавать свои произведения, играя на человеческих струнах. Первое дело в творчестве – отдать себя ему в ранние годы, не успев напитаться  мыльными пузырями приспособленчества.

Изобразительное искусство требует отдачи с первых шагов, когда же оно покорится, то совсем не отпустит, ибо его сладчайшая муза бдительно присматривает за избранниками.

Художник Сергей Казанцев приехал в Иркутск в 1988 году из Красноярска, где окончил художественный институт с красным дипломом за первым номером. У нас он сразу был замечен мэтрами искусства  живописи, с ревностным вниманием следившими за успехами коллег по цеху. 

Сергей Казанцев сразу же стал преподавать в Иркутском училище искусств. Ему было что передать студентам: его холсты показывали успевшего созреть молодого мастера. И действительно, искусство влекло его с дошкольного возраста. 

В родном Магнитогорске он окончил детскую художественную школу, затем художественное училище в Свердловске, после чего выбрал новый, только что созданный вуз искусства в Красноярске. И притяжение Байкала привело его в Иркутск.

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Мастерски справляясь с формальными задачами, художник следует главному –нести гармонию и смирение

За спиной у Сергея Казанцева многие десятки выставок, большая общественная нагрузка в Иркутском отделении Союза художников России, преподавание, пленэры. Сво­ему делу художник отдаёт себя без остатка.

Живопись его негромкая, от души к душе, от сердца к сердцу. Художник говорит, что любимое время суток на его холстах – это вечер, помогающий обобщить формы, придать им звучание вечности. Вечер Сергея Казанцева – это предзакатная пора вплоть до наступления сумерек. Это краски отдыхающей после напряжённого света дня природы и пора мечтательности, которой может отдаться всякий хорошо потрудившийся днём человек.  Мотивы – самые разнообразные: от традиционного для наших мест букета с жарками до суровых горных саянских ущелий и рынка в немецком Трабен-Трарбахе с рядами ярких тыкв, подсвеченных закатом. Знакомы зрителю и жанры художника. Запомнились «Июль. Год белой лошади», «Антошкин сон», «Утро молочников». Тщательно работает он и над портретами, создавая образы иркутян в традициях неспешного, внимательного к нюансам русского реализма. Многие мотивы написаны им, кажется, ради торжества того или иного живописного тона. Например, «Жизнь на каналах Амстердами» – ради серебристо-сиреневой гаммы, а «Гроза идёт. Старая Ангасолка» – ради  торжества жёлтого кадмия. Мастерски справляясь с формальными задачами, художник следует главному –  нести гармонию и смирение. Ангельская страна, заслушавшаяся вечерним звоном колоколов, – это мир живописи Сергея Казанцева.

Куратор выставки «Душою выбранный мотив» Елена Башкова так пишет в каталоге: «Творчество заслуженного художника России Сергея Ивановича Казанцева – это прежде всего высокая духовность, приверженность традициям, глубокий смысл и понимание природы. Художник нашёл свои темы, свой живописный язык, определился с течением в живописи и, как большой знаток своей профессии, делится её богатствами с учениками. Суть его творчества они понимают как драгоценную эстафету лучших традиций, подобно тому, как в своё время Казанцев принял её из рук своих учителей».

 

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