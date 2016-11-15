Неуместные гаражи

Два незаконных стационарных гаража снесли в Иркутске II на улице Мира. Гаражи были самовольно возведены около многоквартирного дома жильцом одного из соседних коттеджей. На этой территории по проекту предусмотрено благоустройство, проведение которого запланировано летом будущего года, пояснили в пресс-службе администрации Иркутска.

По словам начальника отдела претензионно-исковой работы управления судебной защиты комитета по управлению муниципальным имуществом Владимира Григорьева, о факте незаконной застройки стало известно в 2015 году, было подано исковое заявление в суд. В мае того же года было вынесено решение о сносе гаражей, вступление в силу которого владелец полгода задерживал подачей апелляций в различные судебные инстанции. В течение года после этого иркутянин игнорировал требования судебных приставов о сносе незаконного строения. И в соответствии с законом об исполнительном производстве финансовые обязательства по сносу гаражей взяла на себя администрация города Иркутска.

– Закон предполагает возможность взыскания исполнительских расходов с застройщика, который самовольно возвёл незаконный объект, в судебном порядке, – цитирует Григорьева пресс-служба. – В данном случае после подписания акта выполненных работ по сносу администрация города Иркутска обратится в службу судебных приставов Иркутской области. Застройщику будет выдано предписание службы о взыскании исполнительских расходов – таким образом, бюджет города Иркутска не пострадает.

Специалисты отмечают, что размещение на этом месте гаражей не только незаконно, но и небезопасно. Часть капитального строения попадала в охранную зону линии электропередачи.

До конца этого года будут снесены нелегальная автомойка в Свердловском районе, трёхэтажный многоквартирный дом по улице Комсомольской и небольшое здание на территории ТЦ на Волжской, рассказали в мэрии.