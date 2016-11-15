+ добавить комментарий

Такие разные матчи

От встреч «Байкал-Энергии» с чемпионом остались двойственные впечатления

Автор: Ника Песчинская

Иркутская «Байкал-Энергия» не смогла до конца на равных противостоять чемпиону. 11 и 12 ноября иркутяне принимали на льду стадиона «Рекорд» красноярский «Енисей». Но если в первой игре бело-синие проявили самоотверженность и выиграли – 4:3, то на второй матч уже не хватило ни сил, ни эмоций. «Байкал-Энергия» уступила со счётом 3:10.

На второй матч «Байкал-Энергии» уже не хватило ни сил, ни эмоций Автор фото: Александр Зыков

Говоря о причинах поражения, главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин отметил прежде всего проблемы в атаке. Скажем прямо: нападение у нас и так не самое сильное звено. А тут ещё мы потеряли двух ведущих игроков. Александр Егорычев, который в начале сезона стал лучшим бомбардиром команды, в матчах с «Енисеем» не играл. Он получил небольшое растяжение приводящей мыщцы во втором матче с кемеровским «Кузбассом», и тренерским штабом принято решение поберечь игрока и дать ему полностью восстановиться. И вторая потеря: Тимофей Безносов неудачно столкнулся на тренировке с Дмитрием Логиновым, и после этого его стали беспокоить сильные боли в спине. Так что на игры с чемпионом иркутская команда вышла в обескровленном составе.

А что же можно сказать о состоянии «Енисея»? Да, летом его покинули два ключевых игрока – Сергей Ломанов и Алан Джусоев уехали играть в Швецию. Казалось бы, у «Енисея» так хорошо работает школа и такой подбор игроков, что вряд ли эти потери могли так уж сказаться на тонусе команды. Но…

– Я недооценил ту роль, которую Сергей играл в команде, – сказал главный тренер «Енисея» Сергей Иванович Ломанов про своего сына, капитана сборной России. – Думал, мы справимся. Но без него игра совсем не та.

На старте чемпионата России «Енисей» сыграл в Хабаровске со «СКА-Нефтяником», и дальневосточники, которых уже сейчас называют основными претендентами на «золото» чемпионата России, «разнесли» красноярцев – 7:4 и 4:0. Эти игры к тому же привели к потерям: у «Енисея» после первого хабаровского матча выбыл из строя защитник Михаил Прокопьев, а после второго – полузащитник Денис Лапшин.

Первая игра «Байкал-Энергии» с «Енисеем» состоялась 11 ноября. Иркутские болельщики ждали победы: начало сезона для «Байкал-Энергии» стало удачным, два матча против «Кузбасса» мы выиграли. Хотелось продолжения праздника. И в первом матче он получился!

Играть против «Енисея» было нелегко, и Евгений Ерахтин однозначно отметил, что в этой игре нам откровенно повезло. Счёт открыли гости – Владислав Тарасов на 13-й минуте, вскоре Михаил Красиков сравнял – точно ударил по мячу после розыгрыша углового, и счёт 1:1 на 20-й минуте. Кстати, в первом тайме состав гостей лишился своего капитана – на 25-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил Юрий Викулин, и до конца матча красноярцы играли в меньшинстве. На 38-й минуте Артём Ахметзянов вывел вперёд «Енисей» – мяч, посланный с острого угла, как пуля, просвистел мимо нашего вратаря Алексея Савельева, и он, и болельщики только и успели проводить его взглядом – 1:2 к перерыву.

Во втором тайме, на 61-й минуте, сказал своё слово наш Александр Насонов, которому не привыкать отрабатывать по всему полю – подхватив мяч у своих ворот, он протащил его к воротам «Енисея», где отдал передачу Евгению Шадрину – гол. Почти сразу же, на 67-й минуте, Красиков делает дубль и выводит иркутян вперёд, а на 69-й минуте в отсутствие брата отличился Егор Егорычев – счёт 4:2. «Енисей» ещё успел сократить отставание до минимума – на 86-й минуте Евгений Швецов вышел один на один с Савельевым и не упустил шанс, но на большее у гостей времени не хватило. Итак, счёт 4:3, есть третья победа «Байкал-Энергии» в чемпионате.

А назавтра случилось то, о чём Сергей Ломанов-старший предупреждал ещё весной:

– Новая схема, с проведением спаренных игр, приведёт к тому, что игры станут неравноценными. И если в первом матче команды ещё смогут выкладываться, то сохранить силы на две игры и провести их с одинаковой самоотдачей просто невозможно.

Год назад в Иркутске матч иркутской команды с чемпионом завершился в пользу «Байкал-Энергии», хотя в составе красноярцев тогда играли и Сергей Ломанов, и Алан Джусоев. Да, на желании, на самоотдаче можно выиграть даже у чемпиона. Но, как оказалось, только один раз.

– Сегодня «Енисей» больше хотел выиграть, чем мы, – скажет после игры Евгений Ерахтин, – наверное, это специфика спаренных матчей. Две игры выиграть за счёт эмоций очень тяжело. Мы понимали, что соревноваться с «Енисеем» в скорости нереально – у них команда и моложе, и быстрее. В основном делали акцент на первую игру, когда мы были посвежее. К тому же у нас проблемы в атаке, и когда нет двух основных нападающих, дополнительная нагрузка выпадает на прочих. И сыграть две игры подряд – мы не готовы к этому. «Енисей» был быстрее нас во всех компонентах.

Начало было ещё более-менее комфортным для болельщиков: оно немного напоминало игру накануне и давало надежду на аналогичный результат. Открыли счёт гости – на 12-й минуте, через три минуты иркутяне сравняли. А потом «Енисей» предстал во всей красе. «Расстрел» нашего вратаря Алексея Савельева, который ему учинили гости в первом тайме, совершенно выбил его из равновесия. При счёте 1:5 тренеры заменили Алексея на Дениса Рысева, но «Енисей» было уже не удержать. Ещё один гол – с 12-метрового, Юрий Викулин делает счёт 1:6, первый тайм завершён.

Перерыв ничем не помог бело-синим – они выглядели совсем потухшими. При счёте 1:9 сумел порадовать трибуны наш молодой игрок Иван Нечаев, сократив отставание – этот гол стал для него дебютным в суперлиге. Ну, и напоследок команды отличились ещё по разу: на 86-й минуте «Енисей» делает счёт двузначным, и на 90-й Максим Ширяев успевает порадовать тех зрителей, которые к тому времени ещё не сбежали со стадиона.

«Енисей» получает первые три очка в чемпионате, а иркутяне готовятся к следующему испытанию, которое, наверное, станет самым сложным в первой части турнира. 20 и 21 ноября к нам пожалует хабаровский «СКА-Нефтяник», главный фаворит первенства.