Мама для Бахтиера

Автор: Алёна КОРК

Мальчику Бахтиеру два года, но он лишь недавно начал ходить с поддержкой. Дети в домах ребёнка часто имеют задержки физического и психоречевого развития. Но обычно всё это навёрстывается, когда у малыша появляется семья. Поэтому и Бахтиер наверняка скоро пойдёт самостоятельно, заговорит, будет читать стихи на утренниках в детском саду, рассматривать книжки с картинками и примется задавать забавные, присущие возрасту от двух до пяти, вопросы. Появятся в его жизни и другие замечательные явления – семейные воскресные завтраки, гонки на велосипедах и прогулки в лес. Потому что у мальчика Бахтиера теперь есть самый главный для ребёнка человек – мама. В выходные малыш сел с мамой в поезд и уехал в Тюмень, где его уже ждут отец и брат.

Имя Бахтиер в переводе с персидского означает «счастливый». Имя мальчика не подвело

29-летняя Дарья Дюкова – представитель очень гуманной профессии. Она ветеринарный врач. Кошки, собаки, морские свинки, хомяки – через её талантливые руки прошли сотни домашних животных. Кого-то она лечила, оперировала, а кому-то и спасала жизнь. Для Бахтиера Дарья тоже стала спасительницей. Она не побоялась трудностей, оформила над мальчиком опеку, а со временем займётся и процедурой усыновления. У Дарьи подрастает двухлетний сын Всеволод, но это не остановило женщину в принятии одного из самых главных решений в жизни. Когда она в одной из соцсетей увидела снимок Бахтиера, то поняла, что это её ребёнок. Так бывает не только в кино.

– Ещё до свадьбы мы с мужем решили, что когда-нибудь возьмём ребёнка из детского дома. Было такое искреннее желание изменить чью-то детскую жизнь. Другое дело, что на данном этапе мы не планировали этого. У нас только закончилось строительство дома. Да и наш Всеволод ещё маленький, ему не так давно 2 года исполнилось. Но я как-то листала новости в соцсети, и мой взгляд зацепился за фото Бахтиера. Мне даже показалось, что это фотографии моего сына Всеволода. Затем я посмотрела видео-анкету Бахтиера. Эта видео-анкета снята в рамках большого проекта «Подари ребёнку семью». И это видео словно вывернуло мне душу. Я пропала.

Это было в июне нынешнего года. Дарья примерно месяц следила за судьбой Бахтиера. Время от времени объявлялись потенциальные родители, но до усыновления дело не доходило. Тогда Дарья уверилась – Бахтиер ждёт её. Месяц понадобился на то, чтобы убедить в этом и мужа.

– Муж просто понял, что так легко я эту идею не оставлю. И Саша согласился. Ведь изначально, ещё до свадьбы, мы с ним это обсуждали – что когда-нибудь в нашей семье­ появится малыш из детского дома. Летом мы достраивали дом, осенью он был готов к ещё одному члену семьи. Дом у нас большой, благоустроенный, места хватит всем. Соседи хорошие, все меня с Бахтиером ждут домой. Друзья нас тоже поддержали.

Большую помощь Дарье оказали волонтёры. Они помогали информацией, поддерживали морально, развеивали страхи. Дарья – жительница Тюменской области, Бахтиер жил в Иркутске. Но собрать документы для усыновления можно и по своему месту жительства. Да и пакет документов вполне подъёмный – справка о несудимости, справка о доходах, характеристика с работы, документы о наличии недвижимости, медкомиссия (прохождение всех диспансеров – туберкулёзного, наркологического, психоневрологического, анализы на гепатиты, ВИЧ и сифилис). Сегодня обязательным условием оформления опекунства и усыновления является прохождение курса в «Школе опекунов». Здесь будущим родителям объясняют особенности развития детей, растущих вне семьи, а также честно рассказывают о всех возможных трудностях. Адаптация, которая длится в среднем первые два месяца, может быть очень жёсткой, нервной и эмоционально затратной для обеих сторон. Но нет таких трудностей, которые не мог бы при сильном желании преодолеть человек.

Дарья приехала в Иркутск неделю назад, 3 дня подряд она навещала Бахтиера в доме ребёнка. В пятницу забрала его в гостиницу, а в воскресенье они отправились на поезде домой. Бахтиер – мальчик открытый, искренний, доверчивый. И очень улыбчивый. Уже на второй день знакомства он шёл к маме на руки. И одного взгляда на эту пару было достаточно, чтобы понять – ­семья сложилась. Имя Бахтиер в переводе с персидского означает «счастливый». Имя мальчика не подвело.

P.S. В этом году более 60 детей из данного дома ребёнка нашли родителей. Остальные ребятишки всё ещё ждут своих мам и пап.