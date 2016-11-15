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Иркутский репортер: 15 ноября 2016

Общество

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Этот день в истории

1882 год

20 ноября за Ремесленной слободой по Каштакской улице был арестован полицией (приставом 2-й части Романовым) каторжный Алифанов, который своими грабежами и убийствами наводил панический страх на жителей как Иркутска, так и соседних селений. Преступник, обладая громадною физическою силою и будучи лишён всякого орудия, оказал при аресте сильное сопротивление.

1885 год

С 15 на 16 ноября ночью при 14 – 15 градусах мороза в Иркутске и ближайших селениях замечено было необыкновенно обильное падение метеорических звёзд. Ночь была ясная, и можно было насчитать до 30 падающих звёзд в секунду.

1886 год

20 ноября. Духовенство города и прихожане Прокопьевской церкви послали мастеру живописных работ в Москве Епанешникову благодарственный аттестат за хорошее и правильное изготовление образов (50) для обновляющейся после пожара Прокопьевской церкви, заказанных в мае 1885 г. иркутскими купеческими братьями Александром и Константином Ильиными-Шушаковыми на их собственное иждивение.

1888 год

20 ноября открытие механических мастерских при Иркутском техническом училище, построенных на счёт пожертвованных сумм Ф.К. Трапезниковым и А.Н. Портновой, оставшихся от постройки главного корпуса, и частью на пожертвование бывшего попечителя училища Дмитрия  Ваcильевича  Плетюхина. Устройство здания обошлось в 66 000 р. Паровой двигатель и станки приобретены за границею, привезены беспошлинно. Общая стоимость всех машин и станков со всеми к ним принадлежностями обошлась в 19 732 р., провоз до Иркутска по 4 р. 30 к. с пуда составил 11 814 р., и, наконец, сборка и установка всех механизмов на месте, включая устройство водопровода и соединение его с водопроводом главного здания училища, – около 8000 р. Вся же стоимость мастерских со всей внутренней их обстановкой составила 106 165 р. Кроме того, в машинном отделении устроено электрическое освещение, принадлежности которого пожертвованы В.П. Сукачёвым. 

В 12 часов дня собрались на торжество открытия генерал-губернатор, архиепископ Вениамин, представители администрации, духовенство, представители Думы. После молебствия законоучитель Иннокентий Шастин сказал слово, обращаясь к ученикам, в котором поощрял их к труду. Потом сказал слово инспектор училища В.О. Тышко, выяснив задачи профессионального образования и сказав, что сделано в несколько лет для улучшения технического училища. Из зала все перешли в помещение, где был главный паровик с проводами к станкам. «Объявляю мастерские открытыми», – произнёс генерал-губернатор, и загудел пущенный локомобиль, зашумели колёса, станки. Певчие пели. В актовом зале главного здания для приглашённых был обед, за которым произносили тосты. Фёдору Константиновичу Трапезникову, как жертвователю от учеников технического училища, послан адрес.

1891 год

28 ноября на общем собрании членов Восточно-Сибирского отдела врач Н.В. Кириллов сделал сообщение «Современное значение тибетской медицины как части ламайской доктрины». Минувшим летом он совершил поездку по Монголии с целью изучения тибетской медицины. Посещение им главнейших ламайских монастырей до Эрдени-Цзо позволило ему значительно пополнить сведения, приобретённые ранее в Забайкалье, и собрать значительный материал.

1894 год

Ноябрь. Прибыл из Америки известный пианист германского императора Антон Контский, имеющий от Вильгельма II поручение собрать все славянские мелодии для составления исторического и научного альбома для библиотеки императора. В Сибири в попутных городах Контский предполагает давать концерты.

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1882 год20 ноября за Ремесленной слободой по Каштакской улице был арестован полицией (приставом 2-й части Романовым) каторжный Алифанов, который своими грабежами и убийствами наводил панический страх на жителей как Иркутска, так и соседних селений. Преступник, обладая громадною физическою силою и будучи лишён всякого...

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