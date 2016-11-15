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Иркутский репортер: 15 ноября 2016

Общество

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«Я всегда писал любовь…»

Автор: Татьяна Викторова

Эти слова Валентина Григорьевича Распутина стали названием концерта-презентации книги «Валентин Распутин» заслуженного работника культуры России, народного поэта Бурятии Андрея Румянцева, вышедшей несколько месяцев назад в известной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия».

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Автор фото: Борис Дмитриев

Валентин Распутин имеет всемирную славу, но Иркутская область – это его родина, и здесь о писателе знают больше всего, живую память о нём хранят свидетели его шагов по иркутской земле, читатели его книг.

Книга Андрея Румянцева за несколько месяцев после её выхода в свет приобрела заслуженную популярность, её тираж почти пол­ностью разошёлся. Первая презентация книги состоялась 26 июля 2016 года в Музее истории Иркутска при поддержке городского управления культуры, Почётных граждан города. 

Выступая на презентации, иркутский литературовед Ольга Шахерова сказала: «Перед читателем развёртывается цепь, составленная из многих источников: художественные образы, мнения, позиции, как отдельные стёкла в мозаике, скреплённые авторским видением, складываются в целостную картину-концепцию. Читатель постепенно вглядывается в развивающуюся на его глазах жизнь-творчество и видит сына своей семьи, своей Сибири, своей родины, своей земли. При этом на протяжении всего текста книги подчёркивается уникальный для современной жизни тип поведения Распутина – скромность, непритязательность, целомудрие, непоказная, постоянно пребывающая в нём любовь».

Зал музея тогда, в июле, был переполнен, однако время летних отпусков многим не позволило присутствовать на встрече с Румянцевым. Поэтому прозвучало предложение провести презентацию книги осенью на сцене Иркутской областной филармонии с участием её творческого коллектива и в память о том, что дочь Валентина Распутина была органисткой, не раз давала концерты в родном городе.

Вслед за презентацией в Иркутске подобные мероприятия с участием автора книги прошли на литературном фестивале «Забайкальская осень» в Чите, на Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве на ВДНХ, в городе Варне по инициативе Общества российско-болгарской дружбы и при участии переводчицы публицистики Валентина Распутина на болгарский язык Станки Шоповой, на литературном форуме кинофестиваля «Золотой витязь» в Ставрополе. Автор приглашён в Белоруссию, ряд последующих презентаций запланирован и в Москве: в музее-квартире Достоевского, в Союзе писателей России, в ЦГБ имени Некрасова.

 Концерт-презентация книги Андрея Румянцева «Я всегда писал любовь…» состоится 16 ноября в 18.30 в органном зале Иркутской областной филармонии. Ведущий – музыковед Марина Токарская. Выступят солисты филармонии Дечебал Григоруце (орган), Михаил Клейн (фортепиано), Вероника Леонова, Екатерина Переверзева (вокал), Александр Чудновский (аккордеон); писатели Ким Балков, Сергей Корбут, Юрий Коренев, Татьяна Ясникова, литературовед Ольга Шахерова. 

Сопредседатель Союза писателей России Владимир Крупин, посетивший Валентина Григорьевича в больнице перед его кончиной, написал о книге Андрея Румянцева следующие слова: «Книга, конечно, не исчерпывает такой личности, как Распутин. Знаю, что ещё пишутся о нём книги. И это хорошо. Никому из иркутян не заказано писать о земляке. Но из них как раз Румянцев имеет больше прав: общая юность, долгое соработничество в Союзе писателей. 

Незадолго до ухода Вали я был у его постели вместе с иеромонахом Заиконоспасского монастыря 

о. Иоаса­фом, который исповедовал и причащал его. Выйдя от него, сказал: «Какой великий человек, какая ясность мыслей, какая память!» Вот вам свидетельство священника.  

Книга пошла в народ, делает доброе дело».

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