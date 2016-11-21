Проблемы молодых устьилимцев решал на фестивале «Молодежь Прибайкалья» А. Лобков

Автор: Дунина Кристина

Проблемы молодежи Усть-Илимска решал на фестивале «Молодежь Прибайкалья» депутат Законодательного собрания Иркутской области Артём Лобков. Как в ноябре 2016 года «Байкал Инфо» рассказал сам депутат, в фестивале, который проходил в Усть-Илимске, приняли участие около 200 людей. Все они были поделены на три секции: специалисты, работающие с молодёжью; школьники и студенты; работающая молодёжь. Для них в двухдневной программе провели деловые игры, тренинги на командообразование, семинары, мастер-классы и круглый стол на тему «Самореализация молодёжи в Иркутской области».

Проблемы молодых устьилимцев на круглом столе обсуждал Артём Лобков. По его словам, основная проблема Усть-Илимска связана с отъездом молодых людей в Иркутск и другие крупные города. Депутат отметил, что одним из способов решения проблемы может стать организация досуга молодых людей, однако в городе плохо развита информационная сеть, с помощью которой заинтересованные люди могли бы узнавать о проводимых мероприятиях. На круглом столе было рекомендовано организовать координационный центр по работе с молодёжью на базе администрации Усть-Илимска.

Кроме того, было отмечено, что деятельность молодёжных организаций плохо финансируется, поэтому они не могут работать эффективно. Артём Лобков предложил внести в оценку эффективности работы администрации муниципалитета такой показатель, как эффективность работы молодежных организаций.

Депутат рассказал, что также в рамках фестиваля прочитал лекцию по эффективному продвижению молодёжных проектов в социальных сетях. «До того как стать депутатом Законодательного Собрания, я занимался молодежной политикой в администрации Усть-Илимска, где вместе со своей командой реализовал несколько успешных проектов, в том числе через социальные сети», – рассказал депутат.

Справка. Фестиваль «Молодежь Прибайкалья» проводятся с 2006 года для организации эффективного включения молодёжи в общественно-политическое и социально-экономическое развитие региона. В 2016 году в акциях примут Усть-Илимск, Черемхово, Бодайбо, Усть-Кут, Нижнеудинск, Зима, Саянск, Ангарск, Черемховский, Казачинско-Ленский, Зиминский и Нукутский районы. Всего в мероприятии примут участие более 1650 человек. Участники акций реализуют более 50 социальных проектов.