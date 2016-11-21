На станции Половина построили пешеходный переход благодаря депутатскому запросу

Автор: По информации ИА "Байкал Инфо"

Строительство пешеходного перехода на станции Половина в Черемховском районе завершено, его открытие запланировано на 1 декабря 2016 года. Об этом на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания в конце ноября 2016 года рассказал заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков. Поводом для строительства стал запрос депутатов ЗС Алексея Козюры и Игоря Гринберга «О строительстве пешеходного моста на станции Половина Черемховской дистанции пути».

По данным депутатов, на данном участке регулярно происходят несчастные случаи. Ранее ООО «РЖД» предложило в качестве временной меры оборудовать одноуровневый пешеходный переход, подающий световые и звуковые сигналы. Александр Парщиков отметил, что станция Половина – не единственное место, где необходимо оборудовать переходы для безопасности людей, однако строительство переходов является затратным.

Александр Парщиков напомнил, что в Иркутской области РЖД реализует проекты по строительству Байкало-Амурской магистрали и обновлению Транссиба, в связи с чем в областной бюджет до 2020 года дополнительно поступит более 2 млрд налоговых отчислений. Заместитель руководителя ВСЖД предложил рассмотреть возможность предоставления дороге налоговой льготы на вновь введённое имущество, а высвободившиеся средства компания может направить на реализацию программы по строительству пешеходных мостов в Иркутской области.

Андрей Микуляк спросил, сколько таких опасных мест, где необходимо строить переходы и переезды. По словам Александра Парщикова, пять таких точек расположены на федеральных трассах и должны войти в федеральную программу, еще пять необходимо обезопасить региону совместно с РЖД. Депутат Геннадий Истомин высказался в поддержку создания программы по обеспечению безопасности граждан на железнодорожных путях, которую реализовывал бы регион совместно с РЖД, а также поддержал предоставление льгот РЖД. Он привёл в пример нефтяную отрасль, отдача от которой после предоставления льгот значительно выросла.

Алексей Козюра отметил, что между губернатором Иркутской области и главой РЖД Олегом Белозеровым была достигнута договоренность о строительстве мостового перехода на станции Половина, при этом регион должен подготовить проект строительства, однако расходов на это не предусмотрено. Поэтому депутат предложил предусмотреть в областном бюджете на 2017 год средства на разработку проектно-сметной документации строительства моста. По итогам обсуждения депутаты решили оставить запрос на контроле, а также рекомендовать предусмотреть средства на проектно-сметную документацию при корректировке областного бюджета в 2017 году и рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых льгот и создании программы по строительству пешеходных постов и путепроводов.