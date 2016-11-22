+ добавить комментарий

«Никакой трагедии с Иркутской областью не произойдёт»

Главы муниципалитетов просят региональное правительство пересмотреть отношение к территориям

Автор: Ольга МУТОВИНА

Пожалуй, впервые за долгие годы главы муниципалитетов предметно заговорили о необходимости оставлять больше налогов территориям. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников взял на себя смелость и внёс законопроект, который касается финансового будущего не только областного центра, но и других крупных городов области. Напомним, глава города предложил увеличить на 3% отчисления с НДФЛ, а также перенести с 2018 года на начало 2017 дату, когда городские округа начнут получать 25% налога, взимаемого по упрощённой системе налогообложения. Более того, Дмитрий Бердников предложил включить в эту систему муниципальные районы. На прошлой неделе инициативы главы Иркутска обсудили члены совета Ассоциации муниципальных образований региона. В работе приняли участие председатель Законодательного Собрания области Сергей Брилка и члены правительства.

Мэры муниципалитетов начали разговор о перераспределении финансов региона в пользу территорий Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Поскольку поправки в законодательство предложил мэр областного центра, то и целесообразность изменений на примере Иркутска продемонстрировал руководитель комитета экономики администрации города Руслан Ким. В структуре доходов Иркутской области 3/4 всего объёма приносят городские округа, на долю муниципальных районов приходится оставшаяся четверть доходов. Причём 61% от всех доходов городских округов зарабатывает Иркутск. При таком существенном вкладе в копилку области город получает значительно меньше, чем отдаёт. Средства от области в муниципалитет приходят в виде целевых поступлений на ремонт дорог и бюджетных кредитов, которые нужно отдавать с процентами.

Очевидно: тех денег, на которые сейчас может рассчитывать Иркутск, недостаточно для исполнения полномочий областного центра. «Сегодня мы затыкаем дыры, «тушим пожары», лишь бы как-то прожить очередной финансовый год. Денег не хватает на дороги, на развитие инфраструктуры, чтобы строить жильё, реализовывать проекты.

В таком положении находится не только Иркутск, но и другие муниципалитеты области. Если ничего не менять, это чревато последствиями», – отметил Руслан Ким. Одна из негативных тенденций прослеживается не первый год: с северных территорий люди уезжают в Иркутск. А уже из Иркутска двигаются дальше на запад. Уезжают образованные люди, квалифицированные специалисты – не устраивает качество жизни.

Положение Иркутска усугубляется ещё и тем, что его инфраструктурой пользуются не только горожане, но и жители всей области.

В областной центр люди приезжают учиться, лечиться, отдыхать. Иркутск – крупный транспортный узел. Ежегодно через железнодорожный вокзал проходит поток в 5-6 миллионов пассажиров, иркутский аэропорт обслуживает два миллиона пассажиров. Речь не только о туристах, а прежде всего – об удобстве жителей области.

«Это неправильно, что мы не можем себе позволить в полной мере использовать аэропорт. Мы не можем нормально эксплуатировать его – есть серьёзные ограничения по безопасности. Но денег на реконструкцию нет», – сказал председатель комитета.

Решения требуют и другие значимые для всей области проблемы. Ни город, ни тем более Иркутский район не могут финансировать в полном объёме завершение реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега. Загрузка КОСов достигла 97% при почти стопроцентной амортизации. При этом воду после очистных со­оружений Иркутска пьёт вся область. Деньги для решения комплексных вопросов Иркутской области выделяет федеральный бюджет при софинансировании из казны областного центра. Москва даёт более восьми миллиардов рублей.

«Иркутск кажется большим благополучным городом, но это не значит, что у нас всё хорошо. Есть вопросы, которые при нынешнем способе распределения доходов город решить не в состоянии. Расходы бюджета на одного жителя Иркутска в 2015 году составили 22 тысячи рублей. К примеру, в городе Свирске на одного жителя приходится 34 тысячи рублей. Это я не к тому, чтобы у кого-то взять и отдать Иркутску. Возможностей консолидированного бюджета области вполне достаточно, чтобы решать насущные проблемы муниципалитетов», – считает Руслан Ким.

По оценке городских экономистов, в свою очередь, область вправе рассчитывать на более серьёзную финансовую поддержку от федерального центра. Учитывая значительный вклад региона в развитие страны, область может смело подавать заявки на финансирование инфраструктурных и социальных проектов.

К тому же есть и внутренние резервы для того, чтобы помогать муниципалитетам. При общем экономическом спаде Иркутская область значительно легче других регионов переживает кризис. На протяжении последних лет наблюдается рост доходов областного бюджета. В 2014 году доходная часть находилась на уровне 87 миллиардов рублей, в 2015 году доходы увеличились до 90 миллиардов, в 2016 году они возрос­ли до 99 миллиардов.

«Субсидии приходят в муниципалитеты в октябре–ноябре, когда приходится осваивать их в «пожарном» порядке. Территориям нужна плановая работа, нужно больше свободы для манёвра. Ведь нам отвечать перед жителями. Передача нормативов могла бы дать муниципалитетам такую свободу. С учётом того, какая часть населения региона проживает в областном центре, 1,7 миллиарда рублей, на которые рассчитывает Иркутск, – не такая большая сумма. Это 1% от консолидированного бюджета области. К тому же передаются не «живые» деньги, а налоги, которые ещё собрать надо», – завершил выступление Руслан Ким.

На заседании глава областного центра сообщил о дополнении, которое решил сделать к предложенным инициативам. Долю поступлений от налогов должны получить не только городские округа, но и муниципальные районы. «Мы тщательно изучили вопрос и считаем целесообразным районы включить в эту систему. Им это принесёт дополнительно 700 миллионов доходов», – сказал Дмитрий Бердников.

Председатель Ассоциации муниципальных образований мэр Черемхова Вадим Семёнов напомнил всем мэрам, что инициативы главы областного центра никак не влияют на распределение межбюджетных трансфертов. «Мы не предлагаем брать деньги из «межбюджетки». Мы предлагаем оставить трансферты, а в качестве стимула для работы муниципальных образований дать им 3% НДФЛ и полностью «упрощёнку», – разъяснил Вадим Семёнов. – Непонятно, почему появилась мысль, что группа муниципальных образований, в частности крупных городских округов, пытается ущемить интересы муниципальных районов, городских и сельских поселений. Была внесена мысль, что кто-то хочет потребовать какие-то дополнительные деньги для того, чтобы кому-то стало хорошо, другим – чуть хуже».

Причину недопонимания председатель Законодательного Собрания области Сергей Брилка видит в недостатке общения. «Очень хорошо, что мы начали говорить, работать вместе по этой теме. Главы муниципалитетов выбраны людьми. И у мэров есть право излагать мнение о том, как они видят развитие своих территорий. Есть право законодательной инициативы. В данном случае своё видение предложил мэр областного центра. При этом вы­явился очень важный момент – дефицит общения. Возникли разные слухи и домыслы. Всё это оттого, что мы редко встречаемся, мало говорим. Наступает кризис, люди не понимают друг друга. Мэры муниципальных районов инициативы не поддержали, думая, что межбюджетные трансферты будут «засушены» ровно на такую сумму, которую могут получить городские округа, – 1,7 миллиарда, – отметил Сергей Брилка. – Я считаю, что в Иркутской области манёвр с налоговыми доходами возможен. Для этого надо не искать врагов, надо сесть всем вместе и хорошо подумать, ресурсы из каких источников мы можем дать на развитие муниципалитетов. Единственное ограничение – бюджет на следующий год уже внесён. Его основные параметры меньше того, что планировалось на 2016 год. Это тревожная для нас информация. Ситуация может немного измениться после второго чтения федерального бюджета, когда мы узнаем размер дотаций Иркутской области. После этого мы сможем принять окончательное решение. Я инициативу мэра Иркутска поддерживаю. Но бюджет – это процесс, его надо сбалансировать».

Получив ответы на свои главные вопросы, главы территорий стали высказывать своё отношение к предложениям мэра Иркутска.

«Предложение об участии и внесении поправки по муниципальным районам всё ставит на свои места. Мы тоже за эту инициативу. Сегодня все живём недостаточно хорошо, и на местах денежные средства нужны», – отметил мэр Заларинского района Владимир Самойлович.

«Инициатива не звучит так, чтобы отобрать у слабых и отдать более сильным. Сегодня я получаю ответы, которые беспокоили меня и моих коллег. Для меня очень важно, что мы можем таким образом получить стимул для развития, реально влиять на процесс. Эти деньги ещё нужно собрать, и здесь наше участие тоже будет совершенно не лишним», – подчеркнул мэр Черемховского района Виктор Побойкин.

«Инициатива правильная. Катангский район находится в первой группе дотационности – мы не получаем помощи от областного бюджета. Не предполагали, что западные санкции отразятся на нашем отдалённом районе. Однако они отразились. Доходы района падают.

Я за то, чтобы и муниципальные районы получили дополнительные отчисления», – говорит глава Катангского района Сергей Чонский.

О том, что бюджетные отношения требуют пересмотра, говорил и мэр Ангарска Сергей Петров: «За три года Ангарск потерял 17% бюджета. Иркутская область, как мы видим, за эти же три года приросла доходами. В нашем городе ситуация ухудшается из-за сокращения поступлений от основных налогов территорий – земельного и подоходного. Пример: год назад крупнейшими налогоплательщиками были четыре строительные компании. Сегодня из них осталась одна, на трёх остальных введена процедура банкротства».

Главы Шелехова Валерий Десятов и Хомутова Василий Колмаченко инициативы поддержали, предложив при этом распространить их на муниципалитеты первого уровня.

Министр финансов региона Наталия Бояринова на прямые высказывания глав муниципалитетов предпочла ответить как настоящий дипломат. «Любая законодательная инициатива имеет право быть. Любое предложение должно быть рассмотрено, – примирительно начала руководитель минфина. – Более того, летом правительство подготовило законопроект о поэтапной передаче муниципалитетам нормативов по налогам. Это случилось до того, как федерация обнародовала закон об изъятии налога на прибыль – 1% со всех муниципальных образований. Выпадающие доходы области с 2017 года прогнозируются на уровне 2,1 миллиарда рублей». По словам Наталии Бояриновой, внешние факторы не позволяют региону передать муниципалитетам нормативы по налогам.

Глава минфина напомнила: большая часть доходов регионов аккумулируется на федеральном уровне. При этом все последние годы субъекты выходят с инициативой перераспределить доходы в пользу регионов. Правда и то, по словам Наталии Бояриновой, что львиная доля доходов области уходит на уровень региона. 19% налогов достаётся муниципалитетам. 81% поступает в областной бюджет. Но потом средства возвращаются территориям в виде дотаций и субсидий, которые, безусловно, влияют на инвестиционный потенциал муниципалитетов. 49,3% область оставляет на исполнение обязательств (в том числе на полномочия в сфере здравоохранения и выплату заработной платы работникам школ и детских садов). Остальные средства в виде целевой и нецелевой помощи направляются в территории.

«Мы должны честно говорить: сейчас инициативы превращаются в коллизию. Чтобы сбалансировать бюджет, правительству придётся сокращать областные расходы. Уменьшение дотаций муниципалитетам должно стать самой крайней мерой», – намекнула на возможные последствия нововведений Наталия Бо­яринова.

По расчётам минфина, выпадающие доходы областного бюджета от передачи 3% НДФЛ составят 1,3 миллиарда рублей. Если со следующего года передать налог, взима­емый по упрощённой системе налогообложения, область потеряет ещё 1,1 миллиарда. Правительство беспокоится ещё и о том, что нормативы будут переданы высокообеспеченным районам – Катангскому, Бодайбинскому и Усть-Кутскому. При этом дотационные районы всё равно придётся «выравнивать».

Из подробного ответа министра финансов мэры так и не смогли понять, почему доходы областного бюджета растут, но муниципалитеты этих денег не видят.

«Который год мы слышим «песню» о том, что область забирает много денег, потому что у неё много полномочий, – сказал Вадим Семёнов. – Лукавство в том, что, забирая полномочия, налоговую базу вы берёте больше, чем необходимо на исполнение полномочий. Так было по медицине, дошкольным учреждениям, педагогам. Вы нас ободрали, как липку. А теперь начинаете рассказывать страшные истории, почему инициативы нужно отклонить. Я считаю, что депутаты могут принять бюджет с параметрами, которые сформированы сейчас. Не такая уж большая сумма нужна, что мы не сможем найти, откуда её взять. Давайте заберём деньги Корпорации развития Иркутской области. Который год средства там лежат мёртвым грузом, непонятно кому капают проценты. Это ли будет не вложение в развитие экономики? Мы эти деньги будем вкладывать в инфраструктуру муниципалитетов, это в конечном итоге возвратится деньгами и принесёт пользу людям. Межбюджетные трансферты мы трогать не будем. Давайте поищем, где ещё можно сэкономить. Создадим рабочую группу.

Вы говорите, что стремитесь стимулировать муниципалитеты работать. Так дайте нам эту возможность. Никакой трагедии с нашей сильной Иркутской областью не произойдёт из-за двух миллиардов рублей».