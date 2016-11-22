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Памятные даты

35 лет назад (1981) в Иркутске сдан проект застройки жилого микрорайона Университетский. Авторы проекта – архитекторы В. Павлов, Н. Беляков, В. Бух, Н. Жуковский, О. Козлова.

85 лет назад (1931) в Иркутске открыт техникум путей сообщения.

В настоящее время – Сибирский государственный межрегиональный колледж строительства и предпринимательства (ул. Лермонтова, 82).

80 лет назад (1936) открыт Дворец культуры имени Ю. Гагарина при Иркутском авиазаводе (ул. Макаренко, 6). Построен по проекту заводского строителя и архитектора Н.А. Четверикова.

25 лет назад (1991) в Иркутске открылся детский сад № 165 в структуре треста «Востоксибтехмонтаж», с 1996 года – муниципальный «Центр развития ребёнка – детский сад № 165» (микрорайон Первомайский, 78).

27 ноября 85 лет назад родился Тамоцу Ямадэ (1931), почётный гражданин города Иркутска (2007), мэр японского города Канадзавы, побратима Иркутска.

28 ноября 35 лет назад (1981) Иркутский государственный медицинский институт за высокие показатели по рационализации и участие в выставке ВДНХ СССР, посвящённой неделе изобретательства в здравоохранении, награждён Почётным дипломом координационного центра стран – членов СЭВ по развитию медицинской техники. Только два советских медицинских вуза – Первый Московский и Иркутский – были удостоены этой высокой награды.