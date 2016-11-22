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Губерния: 22 ноября 2016

Общество

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Диалог поколений продолжается

Автор: Ирина Зырянова

Во Дворце детского и юношеского творчества Иркутска прошла встреча «Диалог поколений», в которой приняли участие ветераны комсомола, члены Молодёжного парламента и городского совета патриотического воспитания, иркутские школьники. Всех их объединило неравнодушное отношение к своей стране, её настоящему и будущему.

Один из инициаторов молодёжного движения «Диалог поколений», начальник городского департамента образования, заслуженный учитель России Александр Костин уверен, что времена меняются, но молодёжь всегда остаётся авангардом новых инициатив: «Я сам был октябрёнком, пионером, комсомольцем, прошёл школу лидерских молодёжных объединений и уверен, что как бы человек ни стремился совершенствовать самого себя, окружающий мир, даже государственное устройство, без объединяющей организации, единых целей, без возможности делать что-то нужное сообща добиться можно немногого. Поэтому мы – старшее поколение – считаем, что детские и юношеские общественные организации должны, оставаясь индивидуальными и независимыми, идти в ногу под знаменем любви к своей родине».

Спикер круглого стола на тему диалога поколений ветеран ВЛКСМ Геннадий Мехно рассказал о своих встречах с ребятами из городских школ. Оказывается, современной молодёжи интересен опыт человека, работавшего много лет секретарём комсомольской организации политехнического университета, горкома комсомола, стоявшего у истоков возникновения таких знаковых патриотических объектов Иркутска, как мемориальный комплекс «Вечный огонь» и танк «Иркутский комсомолец». По мнению почётного комсомольца Прибайкалья, молодёжь 

21 века умнее, организованнее, амбициознее. Но ей не хватает организационных навыков, командного духа. Поэтому направляющие ориентиры может дать центрообразующая организация. Хотят ли этого сами школьники, готовы ли они к вступлению в общественные организации, нужны ли им «диалоги поколений»? По этому поводу ребята, пришедшие на встречу, высказывались по-разному, но желание двигаться вперёд, используя опыт старшего поколения, звучало во всех выступлениях.

Спикер школьного парламента Юрий Кондратенко поделился информацией о проектах и акциях, которыми заняты сегодня активисты школ. Это и сотрудничество с Домом ветеранов, и помощь в восстановлении площадки для творческих мероприятий на острове Юность, и участие в квестах-экскурсиях по новым сквера Иркутска, и взаимодействие со школьными организациями.

Возникшая в школьных общественных организациях потребность в объединённом «фронте нужных и полезных дел» нашла поддержку у государственных управленцев. В начале учебного года в 17 пилотных школах Иркутской области состоялась презентация общественно-государственной детско-юношеской организации «Российской движение школьников».

Новая организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрас­тающего поколения. В состав координационного совета РДШ вошли представители большинства организаций, занимающихся работой со школьниками, а председателем выбран герой РФ лётчик-космонавт Сергей Рязанский. На сегодняшний день во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные отделения РДШ. 

Уже под эгидой новой организации в конце ноября и декабре в Иркутске пройдут форум общественных молодёжных организаций, общероссийские дни единых действий, флешмобы и обучающие семинары.

 

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Диалог поколений продолжается

Во Дворце детского и юношеского творчества Иркутска прошла встреча «Диалог поколений», в которой приняли участие ветераны комсомола, члены Молодёжного парламента и городского совета патриотического воспитания, иркутские школьники. Всех их объединило неравнодушное отношение к своей стране, её настоящему и будущему...

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