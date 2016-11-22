+ добавить комментарий

«Полиция даст действиям матери правовую оценку»

В Иркутске по просьбе врача нашли девочку, брошенную матерью шесть лет назад

Автор: РИА «Новости»

Девочка из города Алзамай, брошенная матерью шесть лет назад, обнаружена в одном из социальных учреждений Иркутска после обращения в правоохранительные органы врача местной больницы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В полицию обратилась заведующая медучреждением. Она рассказала, что одна из пациенток, девочка 2006 года рождения, состоящая на учёте, с 2010 года ни разу не обращалась в больницу. Мать ребёнка проживает в Алзамае, но о местонахождении дочери не говорит.

Розыском девочки занялись правоохранительные органы. Они выяснили, что мать пропавшего ребёнка ведёт асоциальный образ жизни. В 2010 году она отвезла дочь в Иркутск и оставила там в одном из торговых центров. Позднее в телесюжете женщина видела, что ребёнок передан сотрудникам по делам несовершеннолетних, и они разыскивают его родственников, но на этот призыв никак не отреагировала, отмечает ГУ МВД.

Выяснилось, что девочка была передана в государственное социальное учреждение, где ей присвоили фамилию, отчество и год рождения, поскольку ребёнок мог назвать только своё имя. Это обстоятельство осложняло поиск. Тем не менее девочка была найдена.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств про­изошедшего по результатам которой полиция города Алзамай даст действиям матери правовую оценку», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

ГУ МВД намерено наградить неравнодушного доктора из Алзамая за проявленные ответственность и неравнодушие.