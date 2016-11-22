|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
«Полиция даст действиям матери правовую оценку»
В Иркутске по просьбе врача нашли девочку, брошенную матерью шесть лет назад
Девочка из города Алзамай, брошенная матерью шесть лет назад, обнаружена в одном из социальных учреждений Иркутска после обращения в правоохранительные органы врача местной больницы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В полицию обратилась заведующая медучреждением. Она рассказала, что одна из пациенток, девочка 2006 года рождения, состоящая на учёте, с 2010 года ни разу не обращалась в больницу. Мать ребёнка проживает в Алзамае, но о местонахождении дочери не говорит.
Розыском девочки занялись правоохранительные органы. Они выяснили, что мать пропавшего ребёнка ведёт асоциальный образ жизни. В 2010 году она отвезла дочь в Иркутск и оставила там в одном из торговых центров. Позднее в телесюжете женщина видела, что ребёнок передан сотрудникам по делам несовершеннолетних, и они разыскивают его родственников, но на этот призыв никак не отреагировала, отмечает ГУ МВД.
Выяснилось, что девочка была передана в государственное социальное учреждение, где ей присвоили фамилию, отчество и год рождения, поскольку ребёнок мог назвать только своё имя. Это обстоятельство осложняло поиск. Тем не менее девочка была найдена.
«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего по результатам которой полиция города Алзамай даст действиям матери правовую оценку», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.
ГУ МВД намерено наградить неравнодушного доктора из Алзамая за проявленные ответственность и неравнодушие.
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Видеосъемка hd - смотреть здесь.
Объявление: свадебный фотограф в пушкине цена уфа тут.
Юду: где можно сделать дешево фотосессию в москве зимой, смотрите ссылку.
Новости компаний
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий