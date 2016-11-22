+ добавить комментарий

|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
Ущербное управление в особо крупном размере
В Иркутске перед судом предстанет руководитель УК
Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Управляющая компания «Приморский» Максима Ушакова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере).
По версии следствия, с января по июнь 2014 года Ушаков прекратил перечисление ресурсоснабжающим организациям денежных средств, поступающих от граждан в качестве оплаты за услуги отопления и горячего водоснабжения, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.
Коммунальные платежи граждан он направлял на покрытие расходов, связанных с неэффективной деятельностью предприятия, в том числе на выплату зарплаты, премий, приобретение дорогостоящего имущества, расчёты с подрядными организациями.
Таким образом, Ушаков причинил ООО «Иркутская городская теплосбытовая компания» и ОАО «Иркутскэнерго» ущерб на сумму более 15,5 млн рублей, говорится в сообщении.
Кроме того, он заключил фиктивный договор между управляющей компанией и предпринимателем на выполнение работ и оказание услуг, перевёл на его счёт более 3,5 млн рублей, которые впоследствии присвоил.
Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд Иркутска.
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Услуги сервиса: уличная фотосессия цена, лучшие цены здесь.
Услуги сервиса: аренда машины для фотосессии идеи, смотреть тут.
Здесь где заказать альбом из своих фотографий цена, лучшие цены.
Новости компаний
Телефоны рынков на ресурсе obzorgoroda.su
матрасы ортопедические для детей
препараты для роста и лечения волос
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий