+ добавить комментарий

Ущербное управление в особо крупном размере

В Иркутске перед судом предстанет руководитель УК

Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Управляющая компания «Приморский» Максима Ушакова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере).

По версии следствия, с января по июнь 2014 года Ушаков прекратил перечисление ресурсоснабжающим организациям денежных средств, поступающих от граждан в качестве оплаты за услуги отопления и горячего водоснабжения, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Коммунальные платежи граждан он направлял на покрытие расходов, связанных с неэффективной деятельностью предприятия, в том числе на выплату зарплаты, премий, приобретение дорогостоящего имущества, расчёты с подрядными организациями.

Таким образом, Ушаков причинил ООО «Иркутская городская теплосбытовая компания» и ОАО «Иркутскэнерго» ущерб на сумму более 15,5 млн рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, он заключил фиктивный договор между управляющей компанией и предпринимателем на выполнение работ и оказание услуг, перевёл на его счёт более 3,5 млн рублей, которые впоследствии присвоил.

Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд Иркутска.