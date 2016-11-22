Цифры

45 комбинированных дорожных машин

вышли вчера на расчистку городских улиц.

Они отгребали снежную кашу, образовавшуюся в результате продолжительного снегопада и посыпки реагентом.

Только в воскресенье на обработку проезжей части было израсходовано 64 тонны щебня и 1062 тонны песко-соляной смеси. На этих работах было занято более 110 единиц техники, в том числе 41 посыпалка, 10 тракторных щёток, 8 погрузчиков, 12 самосвалов, 9 тротуароуборочных машин и 30 единиц вспомогательной техники.

Как сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский, для уборки иркутских дорог было задействовано больше двухсот человек, передаёт пресс-служба администрации Иркутска.

55 катков

будут функционировать в Иркутске в зимний период.

Из них 24 расположены на придомовых территориях, 23 катка – на территориях образовательных учреждений. Ещё восемь – коммерческие катки. Заливка катков была начата 10 ноября и продлится до 5 декабря. Об этом со ссылкой на начальника управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Иркутска Дмитрия Эверта сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день залито 11 дворовых катков и 4 школьных.

350 школьников

приняли участие в празднике «Синичкин день» в Иркутске.

Традиционно в рамках праздника состоялась экологическая акция «Покормите птиц!». Гости праздника встретились с учёными-орнитологами, приняли участие в мастер-классах. Кроме того, по пешеходной части улицы Карла Маркса до набережной р. Ангары прошло уличное шествие, по завершению которого ребята развешали на деревьях кормушки.

Также в рамках праздника в Правобережном округе Иркутске прошла экологическая акция «Каждой пичужке – по кормушке!».

В рамках акции состоялся конкурс кормушек среди детей, в котором поучаствовали около 200 человек. Изготовленные кормушки жители разместят на деревьях вблизи своих домов и в скверах. На празднике для жителей округа были организованы игры на свежем воздухе, а также участники посоревновались в отгадывании экологических загадок и задачек.