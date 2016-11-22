Этот день в истории

1881 год

Ноябрь. В фотографии В.А. Динесс продаются более 20 художественно исполненных фотографических видов города Иркутска и Забайкалья.

Ноябрь. Мужских средних учебных заведений в Иркутске три: гимназия, техническое училище и духовная семинария. Низшие классы гимназии и технического училища переполнены учащимися, многим в приёме отказано. Соответствующих же им частных учебных заведений нет вовсе. Недостаток этот в настоящее время усиливается ещё тем, что после пожара и гимназия, и техническое училище ещё не обзавелись домами и помещаются в довольно тесных помещениях. Женское среднее образование поставлено несколько лучше. Кроме института есть гимназия, прогимназия, духовное училище, которые достаточно удовлетворяют современной потребности в женском образовании. Город отпускает техническому училищу

10 тыс. р., а женской гимназии – 3 тыс. р. Учреждение и содержание начальных школ лежит на обязанности города, и оно в Иркутске в самом жалком виде. Город с населением с лишком в 35 тыс. жителей имеет всего пять приходских училищ. Два из них сгорели в 1879 г., и ученики их занимаются в других училищах в послеобеденное время.

1882 год

28 ноября Иван Степанович Хаминов в ознаменование 300-летия Сибири жертвует каменный дом, оцененный в 102 755 р., для городского четырёхклассного училища и 100 000 р. для его обеспечения. Жертвователь ходатайствует о наименовании училища именем государя императора Александра III.

1883 год

27 ноября открылся хороший санный путь.

1884 год

Ноябрь. Возвратился в Иркутск А.М. Сибиряков. Он пытался пройти на пароходе из Архангельска в устье Оби или Енисея, но небывалые в последние годы льды на Ледовитом море принудили его отказаться от этого намерения. Он вошёл в устье Печоры, проплыл несколько сот вёрст по этой реке и затем, сделав сухопутный перевал через Урал в 170 вёрст, вновь отправился на пароходе по р. Сыгве и Сосве на Обь и т.д. По словам Сибирякова, это самый естественный путь для торговых сношений Сибири с Европой. Перевал через Урал невелик и очень удобен, пароходство по Сосве и Сыгве возможно, о Печоре и Оби и говорить нечего. Этот путь ближе океанского и не представляет тех затруднений от льдов и прочего, как последний.

1886 год

27 ноября в память 50-летия постановки в первый раз оперы «Жизнь за царя» Глинки Иркутским музыкальным обществом в городском театре был дан спектакль, в который вошли весь 1-й акт и финал оперы «Жизнь за царя» и две сцены из оперы «Руслан и Людмила», музыка Глинки. Исполнители г-жи Любавская, Клопова, г.г. Харинский, Булатов, Зброжек, Верборев были награждаемы шумными аплодисментами многочисленной публики.

А.А. Белозёрову поднесён от общества прекрасный альбом на память.

1891 год

28 ноября на общем собрании членов Восточно-Сибирского отдела врач Н.В. Кириллов сделал сообщение «Современное значение тибетской медицины как части ламайской доктрины». Минувшим летом он совершил поездку по Монголии с целью изучения тибетской медицины. Посещение им главнейших ламайских монастырей до Эрдени-Цзо позволило ему значительно пополнить сведения, приобретённые ранее в Забайкалье, и собрать значительный материал.