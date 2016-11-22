+ добавить комментарий

Хабаровский капкан

«Байкал-Энергия» дважды уступила фавориту первенства

Автор: Ника Песчинская

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» 20 и 21 ноября принимали, наверное, самого сложного соперника в восточной группе – в Иркутск пожаловал хабаровский «СКА-Нефтяник». А у «Байкал-Энергии» кадровые проблемы: с травмой лучший бомбардир Александр Егорычев, не в лучшей физической форме вся команда. Но тем ценнее этот «экзамен»: трудные игры должны были показать, чего стоит наша команда в такой экстремальной ситуации.

Силы хоккеистов «Байкал-Энергии» оказались не беспредельны Автор фото: Ника Песчинская

Хабаровчане приехали в Иркутск в субботу, 19 ноября, – в город на Ангаре пришли морозы. А «СКА-Нефтяник» за последние годы привык к «тепличным условиям», ведь в Хабаровске крытая арена. И нынешний выезд для дальневосточников – первый.

– Ничего страшного, – сказал Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяника», – ведь у нас большинство ребят из Сибири, к морозам привычные.

Наверное, кто-то ждал от «Байкал-Энергии» чуда в первый игровой день, 20 ноября. Скажем сразу – его не произошло. Но нельзя сказать, что иркутская команда разочаровала зрителей. Продержаться против «СКА-Нефтяника» с его подбором игроков целый тайм – это уже было воспринято как достижение. А тут ещё и иркутяне повели в счёте – на 33-й минуте они подают угловой, и Павел Дубовик точным ударом прошивает стенку защитников – 1:0.

Недолго вели в счёте хозяева – на 41-й минуте угловой пода­ют уже хабаровчане, Денис Потемин сравнивает счёт – 1:1, с таким результатом команды и уходят на перерыв.

И после перерыва держалась наша команда, сколько могла: да, на 48-й минуте Артём Бондаренко вывел вперёд «СКА-Нефтяник», но было ещё не всё потеряно, у «Байкал-Энергии» не опускаются руки – она продолжает атаковать. На 54-й минуте Бондаренко снова поражает ворота иркутян – 1:3, но Станислав Исмагилов сокращает отставание до минимального – счёт 2:3.

Всё же не беспредельными оказались силы иркутян – как вратаря, так и всей команды. Вскоре игра «посыпалась». Сразу три мяча с разницей в несколько минут, и это уже серьёзно – 2:6. Только в добавленное время немножко «утешил» публику Александр Насонов – на 90-й минуте счёт становится 3:6.

Главный тренер иркутян Евгений Ерахтин так прокомментировал игру:

– Была интересная игра, все понимают, что соперник – это на сегодняшний день сильнейшая команда страны. Полтора тайма мы играли на равных. Но мы не очень хорошо готовы физически, есть проблемы в функциональном плане.

А вчера вечером в повторном матче «Байкал-Энергия» уступила хабаровчанам со счётом 5:6.

Следующие матчи иркутяне сыграют 25 и 26 ноября на выезде – в Первоуральске с «Уральским трубником». А дома зрители увидят «Байкал-Энергию» 15 и 16 декабря – с тем же «Уральским трубником».