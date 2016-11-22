+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 22 ноября 2016

Общество

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Пьяный водитель покусал полицейских

В выходные сотрудники ГИБДД выявили в Иркутской области 173 нетрезвых автомобилиста

Автор: Мария ПАНАРИНА

Следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области вчера было возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале сентября подозреваемая управляла своим транспортным средством в нетрезвом виде, двигаясь по улице Карла Либкнехта в Иркутске, была остановлена инспекторами ДПС. 

В ответ на требования сотрудников ГИБДД отказалась выйти из автомобиля и пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Впоследствии она предприняла попытки вновь завести двигатель своего автомобиля и покинуть место правонарушения. Инспекторами ДПС были применены спец. средства БРС в целях предотвращения вреда окружающим лицам. Женщина нанесла сотрудникам полиции удары по ногам, а также укусила их за запястья и предплечья. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, только в течение минувших выходных сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 173 водителя, находившихся за рулём в нетрезвом состоянии, из них 76 нарушителей в Иркутске. Девять человек сели за руль в нетрезвом виде повторно. 

В выходные с участием пьяного водителя произошло одно дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудники полиции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность – крупный денежный штраф с лишением права на управление транспортным средством сроком до двух лет, а в случае повторного вождения в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность.

В Иркутской области сотрудники ГИБДД ежедневно проводят профилактические мероприятия по выявлению нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, ежесуточно на дорогах области дежурят около 200 экипажей ГИБДД.

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