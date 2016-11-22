+ добавить комментарий

Кузница музыкальных кадров

Иркутский областной музыкальный колледж отмечает своё 80-летие

Автор: Иван Колокольников

В ноябре отмечается 80-летие Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена. В дни юбилея хочется перелистать страницы истории и вспомнить, с чего же всё начиналось. Ведь корни лучших традиций колледжа уходят в первые десятилетия работы этого учебного заведения, большую часть периода своего существования именовавшегося Иркутским музыкальным училищем. Воскресить события давно минувших дней помогают материалы частных и государственных архивов, а также давние материалы периодической печати.

Собственно говоря, началось всё даже не в 1936 году, а ещё 94 года назад – в 1922 году. Тогда в городе был создан Иркутский музыкальный техникум, успешно выполнявший свою миссию в течение девяти лет, но затем по решению местных властей слитый с аналогичным учреждением, существовавшим в Красноярске. О том, как в Иркутске вновь появилось учебное заведение, дающее среднее специальное музыкальное образование, хочется рассказать подробнее, поскольку ранее эта информация нигде не публиковалась. И причины вполне понятны: участники данных событий были репрессированы.

Летом 1935 года важность музыкального воспитания детей была отмечена Михаилом Разумовым, с 1933 года занимавшим пост первого секретаря Восточно-Сибирского Крайкома ВКП(б). В качестве примера музыкально одарённых детей он привёл двух подростков – Александра Флегонтова, «сына учителя», и Марию Амосову. Не прошло года, как местная печать сообщила, что вскоре будет восстановлен музыкальный техникум. Его сформировали к сентябрю 1936 года, а менее чем через месяц переименовали в училище, как и другие музыкальные техникумы страны. Возглавил учебное заведение директор детской музыкальной школы Михаил Флегонтов: теперь он руководил обо­ими заведениями. Это был тот самый «учитель», которого вскользь упомянул Разумов. Таким образом, резонно предположить, что именно этому деятелю, уделявшему большое внимание культурной сфере, наш город обязан не только двухгодичным существованием оперы и созданием Дворца пионеров, но и появлением музыкального училища. Дальнейшая судьба Разумова известна: его расстреляли в 1937 году. А вскоре на длительный срок в места лишения свободы был отправлен Флегонтов. Но музыкальное училище продолжало успешно работать.

Уже в первый год работы оно объединило ярчайших музыкантов города. К счастью, архивные документы полностью запечатлели состав педагогических штатов училища в 1936 году. Назовём лишь самые значимые имена: Татьяна Афанасьева-Семенцова и Владимир Сухиненко (специальное фортепиано), Генрих Ланэ и Сергей Огарев (скрипичный класс), Павел Гоголев (класс кларнета), Николай Глаголев (теория музыки), Татьяна Мурашкина и Ольга Баскова (общее фортепиано), Елизавета Каз и Степан Пашкевич (вокал). Надо заметить, что Афанасьева-Семенцова, Сухиненко, Гоголев, Глаголев, Мурашкина и Баскова работали в училище долгие годы. Особенно многогранной была деятельность Владимира Сухиненко, который помимо специального фортепиано в последующие годы вёл класс камерного ансамбля, преподавал музыкальную литературу и инструментоведение. Ещё одним ярким педагогом, пришедшим в училище в 1940 году, стала иркутянка Татьяна Бендлин, возвратившаяся после окончания Московской консерватории. Она в течение целого десятилетия являлась наиболее крупной концертирующей пианисткой Иркутска, а также с момента прибытия была в училище педагогом специального фортепиано и сольфеджио. В числе первых её учениц – знаменитая иркутская пианистка Людмила Холодилова.

Владимир Фидельман занимается с учеником Автор фото: из архива автора

В 1941 году музыкальное училище сделало первый выпуск специалистов, которые тогда учились по пятилетней программе. Нельзя не подчеркнуть, что уже в составе данного выпуска был Илья Границкий (класс трубы Александра Попова), впоследствии игравший в оркестре Большого театра и ставший одним из самых известных трубачей страны.

В последующие годы немалый вклад в работу училища внесли эвакуированные специалисты. В основном это были музыканты из Одессы: музыковед Александр Абрамович, композитор Леонид Гуров, скрипач Вениамин Пронин (ученик легендарного Петра Столярского) и пианистка Дора Глезина. Также из Ленинграда приехала пианистка Анна Сосинская. Очень яркие воспоминания сохранились у учеников о Гурове, который в годы войны вёл теоретические предметы и заведовал учебной частью, а также об Абрамовиче, который вёл занятия по западно-европейской музыкальной литературе.

Фортепианное, струнно-смычковое, духовое и вокальное отделения имели довоенное происхождение, а в военные и первые послевоенные годы, несмотря на тяжёлые материальные условия, возникли ещё два. В 1943 году появилось отделение баяна, основанное известным иркутским баянистом Михаилом Ивановым. Впоследствии у него учился знаменитый композитор, автор концертов для баяна с оркестром Альбин Репников. В 1945 году образовалось дирижёрско-хоровое отделение, у истоков которого стоял Николай Глаголев – авторитетнейший педагог-хормейстер. В 1944 и 1946 годах воспитанники училища успешно выступили на республиканских конкурсах, а в дни войны много выступали перед ранеными в иркутских госпиталях.

Послевоенные годы связаны с деятельностью ещё нескольких специалистов, пополнивших штат училища. Нельзя не назвать имена двух скрипачей. Это Лев Рештейн, одарённый музыкант, «первая скрипка» города, и Ефим Гордин, также работавший в музыкальной школе и раскрывший там талант юного Вити Третьякова, впоследствии известнейшего отечественного скрипача. Заметным работником училища, человеком яркой гражданской позиции был и вокалист Константин Чернышов. Также в 1955-1956 годах в штат училища влились Ирина Харкеевич и Лидия Пухнаревич – недавние выпускницы училища, получившие высшее специальное образование как музыковеды. Следует вспомнить и Гаспара Торикяна, в начале 1950-х годов создавшего в училище симфонический коллектив. Затем несколько лет с этим коллективом работал памятный иркутянам Василий Патрушев.

Но особо хотелось бы отметить четырёх высококлассных педагогов, пришедших в училище в первое послевоенное десятилетие и работавших здесь долгие годы. Первая из них – Елена Савинцева, выпускница Московской консерватории, преподававшая теоретические предметы и заведовавшая учебной частью, стоявшая у истоков теоретического отделения и в течение некоторого времени являвшаяся директором училища. Второй педагог – Владимир Фидельман, поднявший уровень работы вокального отделения. Он получил вокальное образование за границей и успешно выступал как оперный артист на сценах Германии, Швейцарии и Чехословакии, а затем вернулся в СССР и прибыл в Иркутск. За время работы в училище Фидельман воспитал ряд одарённых вокалистов, в числе которых солист Новосибирского театра оперы и балета народный артист СССР Владимир Урбанович, а также один из лучших певцов Иркутской филармонии за весь период её существования – Клим Самарин.

Совершенно особую роль в развитии музыкального училища сыграли пианистки Любовь Семенцова и Людмила Холодилова. Они были воспитанницами училища, а затем успешно окончили и Московскую консерваторию по классу Владимира Натансона с разницей в один год. В 1950 году в Иркутск вернулась Семенцова, годом позже – Холодилова. В развитии музыкальной культуры Иркутска они сыграли исключительную роль как концертирующие пианистки и незаурядные педагоги. Коллеги и ученики всегда высоко оценивали как профессиональные, так и человеческие их качества. Не случайно известная иркутская пианистка Наталья Тихонова, также длительное время работавшая в училище, вспоминает о том, что Холодилова согревала учеников поистине «материнской заботой». Вероятно, здесь и кроется секрет успеха многих её воспитанников. Ну а список учеников Семенцовой говорит сам за себя: в нём имена народного артиста РФ Дениса Мацуева, заслуженного артиста РФ Михаила Клейна, заслуженного работника культуры РФ Дмитрия Баскова и многих других незаурядных музыкантов. Немало учеников Семенцовой вернулось на работу в педагогический штат училища. Весьма символично, что фортепианным отделением сегодня руководит её воспитанница – авторитетный педагог, заслуженный работник культуры РФ Наталья Венгер. Кстати, Наталья Витальевна – музыкант в треть­ем поколении. Ещё её бабушка Анна Мазур вела здесь же, в музыкальном училище, общее фортепиано.

В разные годы в училище работало немало высококлассных специалистов. В их числе были такие яркие музыкальные деятели города, как вышеупомянутый пианист Дмитрий Басков, а также скрипач Лев Касабов, виолончелист Валентин Тихонов, балалаечник Георгий Анциферов, баянист Николай Непомнящий, дирижёр Игорь Соколов, хормейстеры Анатолий Ромащенко и Нина Мищенко и многие другие. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно даже перечислить всех заметных педагогов, работавших здесь за последние полвека.

Отличительной чертой ряда педагогов была беззаветная преданность своему делу. Как пример – Эсфирь Венгельникова, педагог общего фортепиано, проработавшая в училище более 40 лет и ушедшая на пенсию, когда ей перевалило за 80. Но, по словам её сына Бориса Венгельникова, без любимой работы его матери было жить трудно, что и сыграло роль в её скором уходе из жизни. Впрочем, следует сказать больше. Педагоги любили не только свою работу – многие из них по-настоящему любили своих учеников. В числе таковых, например, неизменно вспоминают Татьяну Мурашкину, которая, придя в училище в 1936 году, затем долгие годы вела концертмейстерский класс. «Из лет учёбы и работы в училище мне запомнилось то, что отношения здесь были поистине семейными», – вспоминает музыковед Лидия Пухнаревич, один из самых авторитетных ветеранов училища.

Училище пережило несколько реорганизаций. В 1964 году было слито с художественным училищем, в результате чего возникло училище искусств. В 1991 году оно вновь разделилось на два самостоятельных училища. Уже в недавнем прошлом музыкальное училище стало именоваться колледжем. Но при всех реорганизациях оставался неизменным творческий потенциал педагогов и учащихся.

Сегодня колледж располагает внушительным педагогическим коллективом. Как и раньше, среди педагогов есть люди, горячо влюблённые в свою профессию. Многие из них – выпускники того учебного заведения, где сегодня протекает их педагогическая деятельность. Таким образом, колледж – настоящая кузница музыкальных кадров: как исполнительских, так и педагогических. И снова хочется отметить, что в рамках одного газетного материала просто невозможно перечислить тех, кто трудится в колледже уже долгие годы, а также рассказать о ярких представителях молодого поколения педагогов.

К числу тех, кто окончил Иркутское училище искусств (по классу Любови Семенцовой), принадлежит и сегодняшний директор колледжа – заслуженный работник культуры РФ Анастасия Дурбажева. О колледже она говорит с большой любовью: «Наша важная задача – сохранить и преумножить добрые традиции, заложенные предшественниками. Атмосферу учебного заведения, конечно, создают люди, которые в нём работают, то есть педагоги. Среди наших педагогов можно найти немало людей, которые по-настоящему служат идее развития русской музыкальной культуры. Это отражается на результатах. На сегодняшний момент только в Московской консерватории обучаются семь наших выпускников. Когда в жизни нашего города происходят крупные музыкальные события, например фестиваль «Звёзды на Байкале», мы видим немало наших выпускников, содействующих развитию иркутской музыкальной культуры. И совершенно не случайно сегодня колледж носит имя великого композитора Фредерика Шопена. Думаю, этот композитор – подлинный символ совершенства и красоты, которые воспитывают будущих музыкантов».

Занятие у хормейстера Николая Глаголева. За роялем – Эльза Мазур (Венгер) Автор фото: из архива автора

В последние десятилетия на базе колледжа с большим успехом работает ряд исполнительских коллективов. В них учащиеся могут получить серьёзные навыки, крайне важные в их будущей профессиональной деятельности. Особое место среди них занимает симфонический коллектив под руководством Татьяной Акимовой. Он известен иркутянам своими выступлениями с серьёзными программами. На базе данного формирования создан интернациональный оркестр. Его идея – работа иркутских музыкантов в содружестве с музыкантами из Китая, Польши, Кореи и Монголии. Немало заслуг и на счету двух хоровых коллективов колледжа – академического хора под управлением Ольги Башириной (она также руководит оперным классом) и хора русской песни, руководителем которого является Рита Тренихина. Активно работает эстрадно-духовой коллектив под управлением Арсения Володина. Но совершенно уникальное значение имеет оркестр русских народных инструментов, существующий на базе колледжа. Этим коллективом руководит Николай Мочалов. Увы, сегодня город не располагает народным оркестром профессионального статуса, какой существовал некогда при Иркутском радиокомитете. Поэтому на плечи участников коллектива, существующего в колледже, ложится особенная миссия по пропаганде русского народного исполнительства.

Помимо направлений подготовки специалистов, которые существовали ещё в первые десятилетия работы Иркутского музыкального училища, сегодня здесь ведётся обучение сольному и хоровому народному пению, игре на русских народных инструментах, искусству эстрадного исполнения, игре на ударных инструментах. Молодые исполнители, обучающиеся в музыкальном колледже, активнейшим образом участвуют в концертной жизни города. Многие из них, ещё не став дипломированными специалистами, уже смогли показать себя как высококлассные исполнители. Достаточно вспомнить Василия Соколова, молодого вокалиста, обладателя мягкого баритона красивого тембра. В прошлом году он с большим успехом выступил в отборочном туре международного конкурса «Belveder», получив приз зрительских симпатий. Этот успех в немалой степени является результатом обучения в вокальном классе опытного педагога Надежды Васильевой. Разумеется, можно назвать ещё немало случаев, когда воспитанники колледжа даже в самом юном возрасте громко заявляли о себе.

Музыкальный колледж продолжает развиваться. В числе наиболее значимых свершений последних дней можно выделить появление класса арфы, образование эстрадно-симфонического коллектива, а также приобретение органа. В стенах этого учебного заведения по­стоянно рождается немало ярких творческих проектов. И поэтому в дни юбилея хочется пожелать, чтобы и дальше все замыслы успешно осуществлялись.