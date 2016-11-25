Незаменимый газ

Автор: Мария Никульшеева

Власти Качугского района готовы отказаться от газовых котельных, построенных шесть лет назад. Тогда планировалось организовать поставки сетевого газа. Использование угля позволило бы снизить затраты на отопление в два раза, утверждают в местной администрации. Сегодня вместо сетевого на котельные поставляется сжиженный газ, который оказался не по карману дотационному району. Подробности в материале «Сибирского энергетика».

Качугский и Жигаловский районы вошли в число пилотных по программе газификации Иркутской области в 2006 году в расчёте полномасштабного освоения Ковыкты Автор фото: Николай Рютин

Мэр Качугского района Татьяна Кириллова называет строительство газовых котельных на территории района ошибкой. Их возвели в 2010-2011 годах. Тогда планировалось, что газопровод от Ковыктинского газоконденсатного месторождения пойдёт на юг области через Жигаловский и Качугский рай­оны, чего на деле не произошло. А содержание газовых котельных стало очень дорогим для муниципалитетов.

«На тот момент это, возможно, были оправданные затраты [на строительство котельных], но сегодня нам содержать газовые котельные невыгодно. Газ покупной, привозят его либо с Ковыкты, либо из Ангарска. Это моё субъективное мнение, но оно базируется на результатах обсуждения и с заместителями, и со специалистами. Я считаю, что строительство газовых котельных — это ошибка», – отметила глава Качугского района. Мэр попросила депутатов ЗС помочь перевести котельную новой школы на твёрдое топливо.

«У муниципалитета на реконструкцию не хватает средств», – сказала она.

Напомним, программа по газификации Иркутской области была принята в 2006 году и утверждена на тот момент губернатором Иркутской области Александром Тишаниным и заместителем председателя правления «Газпрома» Александром Ананенковым. Документ разграничил обязанности по осуществлению газификации региона между областным правительством и ОАО «Газпром». В соответствии с принятыми планами региональное правительство взяло на себя обязательство по осуществлению газификации региона. В число пилотных районов вошли Жигаловский и Качугский. Регион взял на себя, в частности, финансирование строительства газораспределительных сетей низкого давления в Жигалове и приобретение газовых котельных в Качуге. «Газпром», в свою очередь, должен был достроить газовую магистраль и обеспечить населённые пункты газом.

Как рассказал «Сибирскому энергетику» заместитель мэра Качугского района Алексей Коротнев, в настоящее время в посёлке построены две блочно-модульные котельные, которые работают на сжиженном газе. Одна из них отапливает детский сад и административное здание, в котором расположено управление соцзащиты населения, вторая – больницу, школу и небольшой частный сектор. В 2012-2013 годах районная администрация сдала эти объекты в аренду ООО «Газомаркет». С 2015 года их непосредственной эксплуатацией по договору субподряда занимается ООО «Качугские коммунальные системы». В посёлке есть ещё несколько котельных, которые работают на твёрдом топливе (уголь, древесная щепа и дрова). Их обслуживает ООО «Теплоснабжающая компания рабочего посёлка Качуг» – ТСК.

«Ранее газ приобретался по установленным тарифам: для населения – 1985 рублей за тысячу кубометров, для организаций – 2976 рублей. Однако 27 сентября 2016 года Служба по тарифам Иркутской области утвердила новые цены: для населения они остались прежними, а для предприятий выросли до 4698 рублей за тысячу кубометров. К примеру, затраты на обеспечение теплом детского сада с 15 сентябра до конца года обойдётся в 1,5 миллиона рублей, а по старым тарифам было бы 700 тысяч», – отметил Алексей Коротнев. По его словам, таких денег у района нет. «Будут расти долги, мы готовим обращение в правительство Иркутской области с просьбой помочь в данной ситуации, – отметил собеседник издания. – Выход пока мы видим в переводе котельных на альтернативные виды топлива».

Бывший заместитель мэра Качугского района Алексей Гостевский, который был ответственен за исполнение газового проекта в районе, назвал вопрос перевода газовых котельных на твёрдое топливо спорным, а сложившуюся ситуацию – двоякой. «На тот момент, когда газовая программа запускалась, была договорённость, что цена на газ будет не дороже 11 рублей за литр, а сейчас она составляет от 24 до 29 рублей в зависимости от затрат на транспортировку и рыночной цены, – отметил Гостевский. – Газпром поднял цены на 54%, нарушив тем самым все договорённости, поэтому газ для района в нынешних условиях – дорогое удовольствие». Собеседник издания добавил, что сейчас сжиженный газ доставляется автотранспортом – на обычных газовозах – отовсюду: из Омска, Новосибирска, Ангарска.

В соседнем Жигаловском районе сложилась аналогичная ситуация. Как сообщил «Сибирскому энергетику» мэр района Игорь Федоровский, всего в настоящее время в посёлке построено семь газовых котельных, четыре из которых эксплуатируются, а три простаивают в ожидании газа. В общей сложности в посёлке тепло от газовых котельных получают 113 квартир, две общеобразовательные школы и два детских сада. Кроме того – гостиницы, административное здание. Обслуживает всё это МУП «Жигаловское коммунальное управление» (МУП «ЖКУ»). Общая потребность в газе в посёлке составляет до 600 тонн газового конденсата и до 300 тонн пропан-бутановой фракции. Отпускает топливо по договору дочка «Газпрома» – АО «Газпром газэнергосеть».

Вообще, всё началось с 2006 года в рамках областной программы «Газификация населённых пунктов», в соответствии с которой были приобретены три модульные котельные, работающие на газе. Ещё одна котельная досталась району от обанкротившегося предприятия «Криволугская нефтегазоразведочная экспедиция», которое вело изы­скательные работы в регионе. Данная котельная работала на газовом конденсате, её оборудование было устаревшим, за счёт средств программы по газификации провели её полную реконструкцию и модернизацию, установив новое высокоэффективное оборудование.

Всего, по словам Федоровского, к приёму газа в Жигалове подготовлено около тысячи домохозяйств. К каждому из этих дворов построены подводы от распределительных сетей. Большая часть населения Жигалова по-прежнему готова установить газовые котлы и перейти на новый вид энергоснабжения. Как только появятся гарантии по поставкам газа с Ковыкты, обещает газифицировать своё производство судоверфь, которая является единственным крупным предприятием в посёлке. Однако до сих пор неизвестны планы «Газпрома», владеющего Ковыктинским газоконденсатным месторождением, также непонятны и сроки.

– Мы исполнили свою часть мероприятий по программе газификации – построены первая очередь внутренних газораспределительных сетей протяжённостью 20 км внутри дворовых сетей и более 13 км сетей среднего давления, – отметил мэр. – Если всё-таки природный газ придёт с Ковыктинского месторождения, к нему может подключиться тысяча жилых домовладений – подводы до них тоже сделаны. А как будет дальше развиваться Жигаловский проект, зависит от позиции «Газпрома».

Игорь Федоровский добавил: «Мы всё-таки ждём прихода сетевого газа, потому что он будет дешевле, чем привозные сжиженные углеводороды».

По словам заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александра Трифонова, котельные и инфраструктура, которые построены на средства бюджета Иркутской области в рамках договорённостей с ПАО «Газпром», сегодня не являются безубыточными и не будут таковыми в ближайшее время. Выработка тепловой энергии в газовых котельных Качугского и Жигаловского районов не является экономически эффективной – в том числе из-за использования не природного газа, а сжиженных углеводородов. К примеру, в Качугском районе при экономически обоснованном тарифе 4698,79 рубля за Гкал тариф на тепловую энергию для населения составляет 922,97 рубля за Гкал. Разницу между этими суммами – около 2 млн рублей в год – ресурсоснабжающие организации могут компенсировать из бюджета Иркутской области. Однако даже при общей экономической неэффективности нельзя сказать, что газовое топливо является самой большой проблемой. В Иркутской области достаточное количество небольших труднодоступных посёлков, где электрическая энергия вырабатывается дизельными электростанциями, а тепловая – котельными, работающими на угле или жидком топливе.

Заместитель директора по науке Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО АН Валерий Стенников, в свою очередь, полагает, что в данной ситуации жители Качугского и Жигаловского районов оказались заложниками ситуации. И ответственность тут лежит не только на государстве, но и на бизнесе. «Цены на всё растут, долги муниципалитета ложатся на областной бюджет», – отметил учёный.

В «Газпроме» признают, что газификация юга Иркутской области возможна в том случае, если государство окажет поддержку «Газпрому» обнулением ставки НДПИ, снижением ставки налога на прибыль до 13,5% на СПБТ (смесь пропана и бутана техническую). Кроме того, проект может быть эффективным, если сроки его реализации совпадут с полномасштабным осво­ением Ковыкты, а государство возьмёт на себя строительство газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск.