+ добавить комментарий

В МЧС назвали виновных в ситуации с Вихоревкой

Котельная в Вихоревке работает с перебоями из-за халатности эксплуатирующей организации, считает глава ГУ МЧС по Иркутской области

Автор: Мария Панарина

Оперативная группа ГУ МЧС России по Иркутской области выехала в Вихоревку 24 ноября. Местные сотрудники МЧС и администрация городского поселения не смогли самостоятельно справиться с чрезвычайной ситуацией, связанной с неисправностью самой большой в городе угольной котельной «Водогрейная». Она обслуживает 40% многоквартирных домов.

Критической точки ситуация достигла в выходные. Тогда возникли перебои в подаче угля в топки котлов.

– На телефон доверия поступило много звонков от местных жителей. Случилось это потому, что был неисправен трактор, а кочегар проспал смену. Было принято решение отправить в Вихоревку оперативную группу ГУ МЧС, чтобы оценить обстановку и помочь муниципалитету принять конкретные меры, – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов.

Оперативная группа, приехавшая в четверг в Вихоревку, провела со­вместное заседание с комиссией по чрезвычайным ситуациям городского поселения. Далее сотрудники группы распределили обязанности: мониторинг работы котельной, работа с администрацией и населением.

– Сейчас жалобы от жителей Вихоревки не поступают. В течение трёх суток сформированы запасы угля, которые позволят бесперебойно работать котельной. Вагоны стоят на железнодорожной станции. Их разгружают и везут топливо на котельную, – пояснил Нелюбов.

Но основные проблемы с отоплением связаны с халатностью управляющей организации – ООО «Тепловые сети», считает Валентин Нелюбов. По его словам, особое внимание будет уделено её проверке.

Валентин Нелюбов утверждает, что вопрос с отоплением в Вихоревке будет полностью решён в течение ближайших дней.

Подробности в материале «ЧС по недосмотру».