+ добавить комментарий

ЧС по недосмотру

Для решения проблем с отопительным сезоном в Вихоревке привлечены сотрудники «Иркутскэнерго»

Автор: Мария ПОРОЕВА

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Вихоревке Братского района Иркутской области в связи со срывом отопительного сезона. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациями муниципального образования во вторник, 22 ноября. Двумя днями ранее из-за сбоя в подаче топлива был остановлен один из трёх котлов теплоисточника, обеспечивающего 40% многоквартирных домов в городе. Температура воздуха в эти дни опускалась до минус 30 градусов. А температура теплоносителя была ниже нормативных показателей и составляла около 50 градусов. Специалисты «Иркутскэнерго» в срочном порядке выехали в замерзающий город. «Мера введения ЧС связана с тем, что эксплуатирующая организация ООО «Тепловые сети» в течение двух месяцев не может стабилизировать работу самой большой в городе угольной котельной «Водогрейная», – отметили в пресс-службе регионального правительства.

Введённый режим ЧС позволит привлечь для аварийно-ремонтных работ дополнительные ресурсы Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Проблемы с отоплением в Вихоревке, где проживает 20 тысяч жителей, возникают вторую зиму подряд. Регулярно в информационных сообщениях СМИ говорится о нехватке средств на топливо, срывах сроков начала отопительного сезона, отсутствии горячей воды и отопления в домах и соцобъектах. Ещё в октябре этого года жители Вихоревки написали петицию президенту с требованием обеспечить их теплом. Из-за проблем с отоплением в городе две недели не работали школа и детский сад. Коммунальные проблемы нарастали, как снежный ком, ситуация в городе всё накалялась.

Напомним, летом на выполнение ремонтных работ по капитальному ремонту двух котлов и текущему ремонту ещё двух котлов котельной «Водогрейная» было выделено 17,8 млн рублей из бюджета Иркутской области и 3,6 млн рублей из местной казны. Во время ремонта были выявлены проблемы, на решение которых дополнительно направили ещё 6 млн. Ремонтом занимались три специализированные бригады из Бийска и Усть-Илимска. Соглашение в отношении котельной «Водогрейная» с концессионером – ООО «Тепловые сети» (компания зарегистрирована в городе Железногорск Красноярского края) – было заключено 9 сентября 2016 года по результатам открытого конкурса. «Организация не смогла вовремя начать отопительный сезон. Вихоревскому муниципальному образованию уже дважды выделяли уголь из аварийно-технического запаса Иркутской области общим объёмом 4 тысячи тонн. Поэтому, несмотря на предпринятые меры, ситуация с теплоснабжением в Вихоревке не улучшается», – говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, отопительный сезон в городе начался не 15 сентября, а в конце месяца. Однако батареи в домах и муниципальных учреждениях города не стали горячее. Из-за проблем с отоплением в Вихоревке закрыли школу № 101. Температура в учебных классах в тот момент составляла от 7 до 11°С.

Позднее власти Вихоревки заявили, что одной из причин сложившейся ситуации стали диверсии. Ресурсоснабжающая организация ООО «Тепловые сети» выявила несколько фактов умышленных действий, которые останавливали и парализовывали работу предприятия. В частности, с трубы для подачи отопления и горячей воды были скручены болты, что вызвало аварию и теплопотери. На ремонтируемом участке теплотрассы было скинуто ограждение, неизвестные накидали мусор в котлован, «что привело к дополнительным силам, средствам и времени для окончания работ». А в канализационном люке Братской районной больницы обнаружили бревно, из-за него произошла авария, и стационар пришлось закрыть. Из канализационных люков работники теплосетей извлекли более двух мешков ветоши. Обо всех этих случаях сообщили в полицию и прокуратуру. На котельную ограничили доступ посторонних людей.

«Несмотря на подобные попытки диверсии злоумышленников и сложные условия работы, ресурсоснабжающей организацией и администрацией Вихоревки принимаются все меры по стабилизации сложившейся в городе ситуации, связанной с отоплением и подачей горячей воды. ООО «Тепловые сети» продолжает текущий ремонт коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения», – говорится в пресс-релизе администрации Вихоревки. Но местные власти не пояснили, кого именно они считают злоумышленниками и кто устраивает разного рода диверсии. Получить лично комментарий у представителей местной администрации «СЭ» не удалось.

Однако областные специалисты, которые выехали 7 октября в Вихоревку, чтобы «разобраться в ситуации на месте», придерживались другого мнения. До 18 октября в городе работала специальная комиссия во главе с зам­предом правительства Иркутской области Русланом Болотовым. Тогда выяснилось, что муниципалитет не выявил множество проблем в работе тепло­источника (котельной), а также неправильно организовал поставку угля.

«Нам не могут сказать, кто конкретно и за что отвечает. Совершенно очевидно, что со стороны министерства жилищной политики и местных властей был и есть недостаточный контроль за процессом подготовки к зиме», – за­явил заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов после визита в Вихоревку. Между тем, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Прошли обыски в администрации и по месту жительства мэра города Геннадия Пуляева. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления.

Тем временем администрация Вихоревки провела аукцион по определению подрядчика для ремонта четырёх котлов на городской котельной на 5,5 млн рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок. Мэрия намерена провести капитальный ремонт конвективной части котлов, монтаж обшивки, теплоизоляции и обмуровки четырёх водогрейных котлов. Работы должны быть проведены до 14 декабря.

Заявки на проведение работ подали две компании, обе они полностью соответствовали требованиям. Конт­ракт на проведение работ мэрия намерена заключить с компанией «Транспортное управление», предложившей наименьшую сумму – 5,5 млн рублей. Конкурирующая фирма «Олдис» была готова провести ремонт на 40 тыс. рублей дороже.

Пока администрация занимается проведением конкурсов и определяет, кто будет ремонтировать теплоисточник, в самый разгар отопительного сезона, 20 ноября, когда температура воздуха на улицах Вихоревки достигала минус 30 градусов, из-за сбоя в подаче топлива был остановлен один из трёх котлов. «О ситуации не было сообщено в диспетчерскую службу правительства Иркутской области. Выявлены случаи предоставления недостоверной информации об объёмах закупленного угля и их поставке», – отметили в пресс-службе регионального правительства.

По словам Руслана Болотова, теплоисточник Вихоревки работает на пределе возможностей и не имеет резерва на случай аварийной ситуации. Резервный котёл неисправен. Любой сбой в работе котельной сразу отражается на подаче тепла в дома и социальные объекты. Кроме того, эксплуатирующая организация в отчётах постоянно завышает запасы топлива. Например, в день аварии говорилось о том, что в наличии есть более тысячи тонн угля, по факту было 220 тонн. Этого объёма котельной Вихоревки хватает всего на сутки работы.

В режиме чрезвычайной ситуации любые решения, связанные с эксплуатацией котельной, будет принимать специальная комиссия, в которую войдут представители администрации муниципального образования, концессионера (ООО «Тепловые сети») и других структур. Кроме того, режим ЧС позволит привлечь для аварийно-ремонтных работ дополнительные ресурсы.

Во вторник в Вихоревку выехали представители ЗАО «Байкалэнерго» и ПАО «Иркутскэнерго» для оценки дополнительного объёма ремонтных работ. На котельной в качестве подрядчика ООО «Тепловые сети» будут работать аварийно-ремонтные бригады ЗАО «Байкалэнерго», в которые войдут специалисты необходимого профиля. Кроме того, на месте уже работает представитель министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.