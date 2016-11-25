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Сибирский энергетик: 25 ноября 2016

Общество

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Поздравление

Уважаемые работники рудоремонтного завода! От себя лично и от всего коллектива поздравляю вас с юбилеем предприятия!

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Рудоремонтный завод – это настоящий завод-легенда. Основанный в далёком 1941 году на базе центральных ремонтных мастерских, он вырос до крупного ремонтного предприятия, выпускающего технологическое оборудование и комплектующие для объектов угольной и энергетической промышленности региона, страны и ближнего зарубежья. 

Вклад рудоремонтного завода в слаженную, бесперебойную работу технического парка «Востсибугля» трудно переоценить. Накопленные годами опыт и компетенции позволяют с успехом справляться с любыми поставленными задачами.  На заводе сформировался и творчески трудится коллектив высококлассных специалистов, и можно с уверенностью сказать, что они достойно справятся с любыми вызовами, которые ставит время перед промышленностью России. 

Чутко реагируя на потребности рынка, рудоремонтный завод не стоит на месте, внедряя передовые технологии и осваивая производство новых видов продукции. Высокая квалификация персонала и эффективное руководство способствуют дальнейшему развитию предприятия и являются залогом его хорошей деловой репутации. 

75 лет – это очередная веха на пути развития завода, активного движения вперёд, к передовым технологиям, новым амбициозным проектам. Отрадно заметить, что предприятие встречает свой юбилей достойными показателями и эффективной работой. За этими достижениями стоит огромный труд профессионалов, работающих на заводе, преданность коллектива и служение общему делу. 

Позвольте от всей души поздравить всех сотрудников рудоремонтного завода с юбилеем, пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, оптимизма и успешной реализации намеченных планов! 

Евгений Мастернак,

Генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» 

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