Юрий Куриленко: «Мы нужны, и наш завод и наше дело востребованы»

Беседовал : Алексей Сивеня

В конце ноября одно из старейших предприятий Восточной Сибири – Черемховский рудоремонтный завод – отмечает свой 75-летний юбилей. О том, чем живёт предприятие сегодня, о недавнем прошлом и планах на будущее, о жизни коллектива рассказывает исполнительный директор предприятия Юрий Куриленко.

– Черемховский рудоремонтный завод открылся в грозовом 1941 году. И работает уже 75 лет. Солидный возраст для человека, но самый цветущий для предприятия. Расскажите, пожалуйста, о том, что представляет собой рудоремонтный завод сегодня, как работается возглавляемому вами коллективу.

– Мне доверили возглавить рудоремонтный завод в 2002 году. Все помнят экономический кризис, разразившийся в те годы, затронувший не только коллектив нашего предприятия, но и экономику страны в целом. Достаточно вспомнить банкротство многих предприятий, снижение объёмов добычи угля и многое другое. Понятно, что не от хорошей жизни всё это происходило.

На момент моего назначения руководителем заказов у нашего предприятия было мало. Работали по три дня в неделю. Сокращали почти по пятьдесят человек в месяц. Естественно, длительное время так продолжаться не могло. Стоял вопрос: или закрывать завод, или предпринимать, как говорят, непопулярные меры, чтобы его сохранить хоть в каком-то виде. Все понимали, что кризис не будет длиться вечно, что уровень добычи угля в любом случае возрастёт – ведь без тепла и электричества жить невозможно, а значит, продукция и деятельность завода в скором времени будет востребована.

Но это в скором времени. А в том самом 2002 году по сокращению уходили не только пенсионеры. Вместе с ними уходили и самые активные – в возрасте от 25 до 45 лет. То есть те, кто как раз бы мог принести ощутимую пользу предприятию во всех отношениях. Но занять их было нечем, увы. Естественно, самая активная часть уволенных искали и находили другие сферы применения своим способностям. И в дальнейшем, когда мы всё-таки восстановили работоспособность предприятия, к нам вернулись едва ли десять процентов от общего числа всех уволенных. То есть фактически мы вынужденно потеряли для себя несколько поколений способных, грамотных рабочих, последствия чего ощущаются и до сих пор. Заключается это в том, что те наши сотрудники, которым в ту пору было, допустим, по 45 лет, сегодня уже вплотную подошли к пенсионному возрасту и уходят на заслуженный отдых. Освобождающиеся места надо занимать новыми. Но неохотно к нам идут люди. Мы стараемся, принимаем все необходимые меры, но вопрос с кадрами всё равно остаётся достаточно острым и болезненным.

– У вас ведь есть свой учебно-производственный центр, который занимается обучением новым специальностям?

– Да, у нас есть такой центр. Мы выполняем обучение по 56 специальностям. Наши специалисты трудятся на совесть. Но проблема в том, что из каждых, например, десяти человек, прошедших обучение в центре, на производстве остаются один-два. Но даже это для нас весьма неплохо, поскольку позволяет хоть как-то решать кадровую проблему. Не очень охотно к нам идёт молодёжь: тяжёлая у нас работа, не каждому по плечу. Эта проблема знакома, кстати, каждому руководителю любого угледобывающего предприятия – приходят многие, но задерживаются единицы. Приходят к нам выпускники со средним специальным и высшим образованием. Но часто это только академическое образование, практическая база маленькая. Приходится учить их дополнительно. Хотя в общем молодёжь способная. Кто хочет работать, осваивается быстро и в дальнейшем становится хорошим специалистом.

В 2009 году у нас произошли значительные изменения в структуре предприятия. Были объединены два завода – Черемховский рудоремонтный и Свирский ремонтно-механический. Кстати, до начала всех экономических кризисов численность у нас была 700 человек, на свирском заводе – 2000. На момент же объединения на Черемховском РРЗ остались 350 человек и на Свирском РМЗ 200. Вот такого уровня был кризис… Благодаря общим усилиям мы сумели сохранить наше многопрофильное предприятие. Много внимания уделяется оптимизации. Например, в этом году мы продали часть территории Свирского РМЗ – для нас она была излишней, но платить за неё приходилось, а это не приносило ничего, кроме прямых убытков. Укомплектовываем и оптимизируем помещения и цеха с целью более производительной работы. В общем, выполняем всё необходимое, чтобы снизить ненужные затраты и потери.

– Какие работы сегодня выполняются на заводе?

– Один из самых сложных и трудоёмких видов работ – это монтаж экскаваторов. Образно говоря, наши специалисты поднимают детали экскаватора с земли и собирают его до полной готовности, производят пусконаладочные работы. Участвуем мы не только в монтажах, но и в ремонтах экскаваторов всех типов, которые производятся в России, ремонтируем горно-обогатительные фабрики и практически любое нестандартное оборудование. Задачи, например, на этот год, перед нами стояли очень серьёзные. Кроме бесперебойной работы всех цехов и служб, наши специалисты занимались очень важным ремонтом оборудования на Касьяновской обогатительной фабрике, и эту задачу мы с честью выполнили. В самом ближайшем будущем, кроме текущей работы цехов и служб, перед нами стоит очень непростая задача – требуется демонтировать три экскаватора, переместить их на новое место эксплуатации и заново смонтировать. Из Черемхова предстоит переместить шагающий экскаватор ЭШ-20/90 в Табарсук, из Тулуна в Усть-Илимск – ЭШ-11/70, а и из Усть-Илимска на Ирбейский разрез (Красноярский край) – экскаватор ЭКГ-4У. Расстояния немаленькие. От Черемхова до Тулуна 250 км, до Усть-Илимска – 700 км, до Ирбейского – 850 км. Вес техники тоже соответствующий – в общей сложности около тысячи тонн. Кроме того, многие детали негабаритны, по железной дороге их не повезёшь, нужна специализированная техника, умение, профессионализм.

– Юрий Григорьевич, все виды работ выполняются у вас персоналом из различных специализированных цехов и служб. Расскажите, пожалуйста, об этих подразделениях предприятия подробнее.

– Начнём с цеха по ремонту, демонтажу и последующему монтажу экскаваторов. Это бригады, которые выезжают непосредственно на объекты и работают в полевых условиях. Люди живут довольно длительное время вдали от дома, что также составляет определённую трудность для них, хотя каждый понимает, что это производственная необходимость. С экскаваторов снимаются крупные узлы. Часть из них ремонтируется прямо на месте, другие отправляются на завод, где ремонтируются, восстанавливаются, отправляются обратно и устанавливаются на свои места. В этих видах работ участвуют и бригады с разрезов, которые работают на данных экскаваторах. По опыту известно, что участие бригад даёт хорошие результаты: люди следят за качеством ремонта или монтажа, они напрямую заинтересованы в качестве, ведь им в дальнейшем предстоит работать на этих машинах. Кроме ремонтов этот цех изготавливает ванты – тросы, на которых держатся стрелы.

Коллектив механического цеха ремонтирует узлы экскаваторов – редукторы, компрессоры и другие механические детали. Также здесь путём механической и термической обработки изготавливают различные запасные части.

Следующий цех – электроремонт­ный, где восстанавливают все виды электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до трёх тысяч киловатт с последующим их испытанием с целью проверки выполненных работ и гарантии последующей бесперебойной работы электромашины.

Монтажно-наладочный участок – название говорит само за себя. Здесь выполняются работы по монтажу и наладке, а также модернизации электрического экскаваторного оборудования и шкафов управления.

Сотрудники завода являются, по сути, «пожарной командой» для компании

В литейном цехе отливаются различные детали из чугуна, бронзы, сталей различных марок. Это зубья ковшей экскаваторов, било для мельниц ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», коронки для буровых станков, шестерни, валы, серьги ковшей экскаваторов, втулки и другие детали. Ассортимент продукции литейного цеха достаточно широк. А если сказать проще, что в данный момент заказывает потребитель, то и отливается.

В работе цехам и службам помогают конструкторский и технологический отделы. Конструкторы разрабатывают чертежи запасных частей, технологи составляют технологические карты их изготовления. Имеются у нас две лаборатории – электротехническая и лаборатория по испытанию технических средств. Кроме этого есть лаборатория неразрушающего контроля, которая занимается дефектоскопией различных металлических изделий для того, чтобы понять, есть ли трещины, дефекты, определяет сохранность деталей и их пригодность для дальнейшего использования.

В общем, мы стараемся расширять наш кругозор по всем направлениям работ, которые выполняются в цехах. Стараемся повысить качество ремонта, совершенствуем испытательный стенд. Используя новые технологии, расширяем номенклатуру выпускаемых запасных частей. В дальнейшем при совершенствовании лаборатории неразрушающего контроля и приобретении необходимых приборов сможем выполнять работы по дефектоскопии железнодорожных путей. Стараемся двигаться вперёд.

– Поскольку возглавляемое вами предприятие входит в структуру компании «Востсибуголь», основную часть вашей работы вы выполняете для неё и для «Иркутскэнерго». Но наверняка география ваших заказов не ограничивается только этими двумя предприятиями?

– Мы работаем не только в регионе, но и далеко за его пределами. «Востсиб­уголь» и «Иркутскэнерго» – это приоритетные предприятия. Но кроме них мы выполняем заказы, например, для Михайловского и Лебединского горно-обогатительных комбинатов (последний – на границе с Белоруссией). Работаем с горными предприятиями компаний «СУЭК» и «Русский уголь». Гео­графия поставки запасных частей нашего завода – от Амурской области до Белгородской. Отправляем запасные части в Казахстан, Монголию. Производим ремонты – например, в Бодайбо демонтировали, перемещали и заново монтировали экскаватор ЭШ-11/70. Заказчиков ищем сами, и они тоже обращаются к нам. Стараемся не отказывать никому. Ведь заказы – это наличие занятости для коллектива, доход для предприятия, а значит, опять же для работников завода.

– Юрий Григорьевич, как на Черемховском РРЗ обстоит дело с инновациями?

– Мы прекрасно понимаем важность этой работы – следим, прикидываем, внедряем то, что пригодно для нас. Например, долгое время в литейном цехе успешно использовалась так называемая жидкостекольная технология отливки запасных частей и деталей. Она хорошо зарекомендовала себя. Но появилась новая, так называемая вакуумно-плёночная технология отливки. Мы ознакомились с ней и внедрили у себя. Это позволило нам ускорить выполнение работ и поднять производительность труда. Успешно действует у нас специальная плазменная установка для резки металла – на компьютере задаётся нужная программа, которая управляет всем процессом резки. Это ощутимо ускорило выполнение этого вида работ и упростило его. Я специально не вдаюсь в технологические подробности – специалисты и так знают, и неспециалистам вряд ли это будет интересно.

– Завод успешно отработал 75 лет. Но на достигнутом вряд ли имеет смысл останавливаться. Без заботы о будущем нет самого будущего. Какие перспективы у Черемховского РРЗ?

– Повторюсь – мы постоянно следим за техническими новинками в сфере нашей деятельности, лучшее стремимся внедрять у себя. О задачах на ближайшую перспективу я уже говорил. А главная задача на будущее – это расширение сферы оказываемых услуг и любой доступной нам части работ по нашему профилю. Вот, например, стоит задача разработать технологию и освоить ремонт гидравлических экскаваторов, и мы к этому идём. Прослеживается отчётливая тенденция замены экскаваторов-драглайнов и мехлопат на гидравлические – они более скоростные и экономичные. Мы должны быть готовы к выполнению таких работ и эту программу в настоящее время успешно разрабатываем. Ну, разумеется, будем выполнять все текущие дела. А кроме того, уделяем большое внимание внедрению производственной системы – оптимизируем завод, технологии и сами рабочие места. Главное – это развитие. А без производственной системы оно сегодня немыслимо, она очень важна, это и текущая жизнь, и будущее.

– Поскольку близится юбилей предприятия, что бы вам хотелось пожелать коллективу?

– Искренне поздравляю с 75-летием коллектив Черемховского рудоремонтного завода и всех пенсионеров. Желаю здоровья и удачи. Мира в семьях. Пусть наш завод процветает, как единая семья. Мы же, в сущности, пожарная команда: пока у всех всё работает, про нас и не вспоминают. Но как только что-то случилось – сразу мы становимся необходимы и работаем, не щадя себя. Следовательно, мы нужны, и наш завод и наше дело востребованы. Будем все вместе поднимать престиж нашего предприятия, уровень и культуру производства на всех направлениях. С юбилеем, родной завод и родные заводчане!