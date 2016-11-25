+ добавить комментарий

Четвёртый рекордный

В Иркутске стартовал ежегодный фестиваль робототехники «РобоСиб-2016»

Автор: Виктор Суслов

Ежегодные соревнования по робототехнике проходят в иркутском СибЭкспоЦентре 24-25 ноября. Фестиваль «РобоСиб», организованный En+ Group и Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело», проходит в столице Приангарья в рамках всероссийской программы «Робототехника: инженерные кадры инновационной России» уже четвёртый год подряд. В этом году в состязаниях юных инженеров принимают участие 197 команд из 27 городов и посёлков Сибирского федерального округа.

«РобоСиб» образца 2016 года можно считать рекордным – нынешний фестиваль обогнал прошлогодний по числу как команд-участниц, так и соревновательных направлений, которых в этом году насчитывается 17. В числе регионов, откуда приехали участники в возрасте от 6 до 20 лет, не только Иркутская область, но и Красноярский край, Новосибирская область, республики Хакасия, Тыва и Бурятия.

Победители нынешнего «РобоСиба» традиционно примут участие во всероссийском фестивале «РобоФест», который пройдёт в марте будущего года в Москве, и будут бороться за самые высокие места на федеральном уровне. «Сибиряки за четыре годы успели показать себя как успешные конкуренты уже признанных лидеров – участников из Петербурга и Москвы, – говорит руководитель программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» фонда «Вольное Дело» Максим Петров. – «РобоСиб» от года к году развивается не только количественно, но и качественно. Победители про­шлогоднего «РобоСиба» в Иркутске, таланты из лицея ИГУ, впервые открыли для отечественной робототехники Азию – они приняли участие в открытом чемпионате FIRST China Open в Шанхае и получили приз за оригинальное инженерное решение. В этом году мы планируем, что в Китай поедут уже две команды». Помимо этого «РобоФест» вошёл в список олимпиад, по результатам которых участникам даются льготы при поступлении в федеральные вузы.

Победители нынешнего «РобоСиба» традиционно примут участие во всероссийском фестивале «РобоФест», который пройдёт в марте будущего года в Москве Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Впрочем, у участников «РобоСиба» есть возможность заявить о себе не только в России, но и за рубежом. За минувший год участники иркутского фестиваля робототехники стали победителями сразу двух европейских соревнований: чемпионата в направлении FLL в Испании, а также открытых соревнований FTC Dutch Open 2016 в Нидерландах. «Мы с гордостью отмечаем, что эти команды появились в рамках большого образовательного проекта «Школа нового поколения», организованного компанией En+ Group и благотворительным фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело», – говорит руководитель проектов устойчивого развития En+ Groupe Мария Грачёва. –

В этом году на «РобоСибе» собралось такое большое количество команд из стольких сибирских городов – это показатель того, что российская программа робототехники актуальна и востребованна не только в России, но и за рубежом. Несмотря на то что наши ребята-сибиряки уже показали свой высокий уровень, нам по-прежнему есть куда расти: нужно соревноваться с сильнейшими командами. Надеемся, что в будущем наши ребята смогут выступить не только в Европе и Азии, но и в США, где находится самая сильная школа робототехники в мире».