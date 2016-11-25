+ добавить комментарий

За потоп ответишь

Ангарский городской суд обязал управляющую компанию возместить убытки, причинённые недобросовестным обслуживанием

Автор: Людмила ФОМИНА

Авария произошла в январские морозы. В одной из квартир многоэтажки в девятом микрорайоне Ангарска прорвало трубу, и горячая вода температурой 90 градусов хлынула в комнаты. Пока приехала вызванная хозяевами аварийная служба и отключила стояк, кипяток сделал своё дело – в четырёх квартирах отвалилась штукатурка, отклеились обои, вспучился ламинат на полу. Пострадавшие поставили управляющую компанию в известность о случившейся неприятности. Но вразумительной реакции от УК «Жилищное управление» так и не дождались. Правда, управленцы составили акт о затоплении, но даже не посчитали нужным ознакомить с документом собственников залитых квартир. И зря.

Жильцы сумели постоять за свои интересы. Прежде всего, они обратились в независимый экспертный центр с просьбой определить причину не­ожиданного прорыва трубы. Выяснилось: неприятность произошла из-за того, что в одной квартире разрушился прибор учёта. Виной тому стало нарушение гигиенических требований к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Температура в местах водоразбора, согласно пункту 2.4 СанПиН, не должна превышать 75 градусов по Цельсию. Из-за чересчур горячей воды пластмассовый корпус счётчика просто расплавился.

Управляющая компания не пожелала взять на себя ответственность за аварию, вынудив собственников затопленных жилых помещений обратиться в суд за защитой своих интересов. В результате иск к УК «Жилищное управление» о возмещении материального ущерба подписали хозяева всех четырёх квартир, попавших в «зону затопления».

Ангарский городской суд, несмотря на возражения ответчика, удовлетворил все требования истцов. Исходил он при этом из статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, согласно которой вред имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объёме лицом, его причинившим. Виновником потопа в многоквартирном доме, по убеждению суда, является управляющая организация, грубо нарушившая требования статьи 161 ЖК РФ, а именно обязанность оказывать жильцам коммунальные услуги надлежащего качества, отвечающие санитарным и техническим нормам.

Суд согласился с расчётом стоимости восстановительного ремонта затопленных жилых помещений, содержащимся в экспертном заключении, представленном истцами. Урон хозяевам нанесён разный – от 35 до 134 тысяч рублей за одну квартиру. Чтобы привести в порядок квартиры, потребуется в общей сложности потратить 351,5 тысячи рублей. Представитель ответчика смог лишь голословно заявлять о том, что в действиях управляющей компании нет вины в аварии, а суммы ущерба завышены. Никаких доказательств в пользу своих доводов привести он не смог.

В результате Ангарский городской суд полностью удовлетворил требования истцов, взыскав с УК «Жилищное управление» в качестве возмещения ущерба в общей сложности 351,5 тысячи рублей, а также более десяти тысяч рублей госпошлины. Кстати, если бы пострадавшие, прежде чем обращаться в суд, потребовали от управляющей организации добровольно возместить причинённый затоплением вред, в случае отказа ответчику пришлось бы ещё заплатить огромный штраф – 50% от суммы, присуждённой в пользу истцов. Таково требование Закона «О защите прав потребителей». Так что, можно сказать, компания ещё легко отделалась.