+ добавить комментарий

Чистая пена

«СЭ» о том, как выбирать бытовую химию

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Фосфатные порошки, оптические отбеливатели, освежители воздуха, натуральные ингредиенты – современный рынок бытовой химии, несмотря на заверения производителей, всё так же небезопасен для здоровья человека и окружающей среды. Хотя большинство потребителей выбирают средства ухода и уборки без оглядки на их экологичность, некоторые всё же взяли на вооружение принцип «взглянуть на состав» перед покупкой. Для тех, кто хочет максимально обезопасить себя и своих близких от возможного вреда шампуней, мыла и моющих средств, состоялась публичная лекция, на которой руководитель Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николева рассказала, какими принципами нужно руководствоваться при выборе домашней химии.

Меньше 5% потребителей обращают внимание на состав моющих средств при покупке Автор фото: Николай БРИЛЬ

– Дома у каждого огромное количество химии: средства для мытья окон, зеркал, посуды и пола, порошки, шампуни, отбеливатели – мы практически не задумываемся, насколько это опас­но, – начинает свой рассказ Надежда Николаева. – Итоги исследований 20-летней давности, проведённых в США, показали, что воздух в помещениях загрязнён в четыре раза больше, чем на улице. Всем этим мы дышим.

Впрочем, то, что некоторые специалисты называют «плохой» химией, негативно влияет не только на здоровье человека, но и на окружающую среду. Так, использование фосфатных порошков называют одной из основных причин биогенного загрязнения прибрежной зоны Байкала, приведшего к росту водорослевой массы. «Они работают, как сахар для дрожжей, – утверждает Николаева. – Один грамм фосфора приводит к распространению 10 кг водорослей. При этом, по статистике, в год в стоки смывается до 300 тонн этого вещества».

Сейчас местные активисты призывают к полному отказу от использования бытовой химии, в составе которой есть фосфорсодержащие компоненты. Подробный список таких средств можно найти в экопросветительских группах в социальных сетях. Одна из них называется «Нет фосфатным порошкам на Байкале!». Её администраторы, включая кандидата биологических наук Дарью Бедулину, постоянно обновляют список моющих средств, содержащих фосфорные соединения.

«Мы столкнулись с тем, что порошки одного бренда в зависимости от партии и года производства могут иметь разный состав – с фосфором и без него, – говорят активисты. – Поэтому важно обращать внимание на этикетку с составом». Между тем, выводы статистики на сей счёт неутешительны: по некоторым данным, меньше 5% потребителей бытовой химии следят за её составом.

Составные части

Несмотря на то что фосфор в составе моющих средств считается главным врагом окружающей среды, это далеко не единственный элемент, способный нанести вред – в том числе и организму человека. На самом деле, наиболее опасными химическими соединениями, используемыми в бытовой химии, считаются анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ). «Это соединения, которые «цепляют» на себя жир и грязь, а после смываются с водой, – рассказывает Надежда Николаева. – Беда в том, что они наиболее агрессивны по отношению к организму человека и плохо вымываются с водой».

Благодаря низкой стоимости анионные ПАВы получили большое распространение в бытовой химии: встретить их можно в составе не только порошков, но и, например, шампуней, а также кремов. При этом процент содержания этих веществ в российских средствах может достигать 30%, в то время как в западных странах разрешённая доля в составе не может превышать 2%.

Самый большой урон анионные ПАВы­ наносят в сочетании с упомянутыми фосфатами, в том числе с триполифосфатом. «Это очень «нехорошая» связка, – отмечает Николаева. – Фосфаты «вымывают» жир с кожи и позволяют проникнуть внутрь ПАВам и другим химикатам, которые накапливаются в организме человека».

Наиболее адекватной заменой фосфатам считаются цеолиты. На долю стиральных порошков, включающих их в состав, приходится около 15% нынешнего рынка. «Тонкость в том, что самые полезные цеолиты – натуральные, но их очень мало где можно найти, а в порошках используются искусственные, – объясняют специалисты. – Они могут разрушаться и своими частицами, которые впитывают в себя грязь, плохо влиять на окружающую среду». Кроме того, наличие цеолитов в составе моющих средств повышает в последних содержание анионных ПАВов примерно в три раза.

«Дополнительные» функции бытовой химии также сильно влияют на её состав. Так, в отбеливателях белья содержится так называемый оптический отбеливатель. «На самом деле, речь идёт о красителе, который обволакивает волокна и при проникновении ультрафиолета отражает сине-голубой цвет, – отмечает Надежда Николаева. – Его частицы не вымываются из ткани и постоянно соприкасаются с кожей. ­

А если при этом в составе отбеливателя есть фосфаты и анионные ПАВы – получается постоянное токсическое воздействие на организм». Отбеливать бельё потребителям также предлагают хлорсодержащими средствами, которые, как и другие дезинфицирующие химикаты, могут быть опасны для слизистых и дыхательных путей человека. Если всё же стремление к белизне остаётся неизменным, специалисты советуют сделать выбор в пользу кислородных отбеливателей, в составе которых есть перкарбонат натрия. Правда, в их использовании также есть свои нюансы: стирать ими лучше при высокой температуре, а также учитывать, что при долгом хранении «кислородная» химия теряет отбеливающие свойства.

Несмотря на то что производители бытовой химии постоянно наполняют рынок новыми продуктами, в составе средств для мытья и уборки до сих пор встречаются привычные опасные вещества. Так, аммиак и формальдегиды могут вызывать раздражение, а формалин и хлороформ – известные канцерогены.

Средства для мытья посуды также могут стать причиной проблем со здоровьем. Помимо несмытых водой ПАВов,­ которые проникают внутрь организма, во многих из них содержится триэтаноламин, который может повредить печень. Фенолы и крезолы, добавленные в бактерицидные антибактериальные средства – средства для посуды, мыло для рук, гели для душа, накапливаются в организме, вызывая диарею, нарушения работы печени и почек, головокружения.

Фатальными для астматиков могут быть освежители воздуха, которые, вопреки заверениям производителей, не нейтрализуют запах, а маскируют его. При этом огромное количество вредных веществ распыляется вместе со спреем. Не менее опасными считаются полироли для мебели и полов. Нитробензол в их составе может вызвать рак, обесцвечивание кожи, врождённые дефекты развития у детей.

В погоне за красотой

Поверхностно-активные вещества, которые могут накапливаться в организме человека, вызывая нарушения работы иммунной системы, поражения мозга, печени, почек и лёгких, содержатся не только в стиральных порошках и моющих средствах, но и в продуктах личного пользования. Практически все шампуни, существующие на рынке, содержат более 2% ПАВов (предельно допустимая доля для стран Европы). ­

В основном речь идёт о соединениях лаурил- и лауретсульфата натрия. Кроме шампуней эти обильно пенящиеся вещества можно обнаружить в бальзамах и пенках для умывания, гелях для душа, зубных пастах. Заменить продукты масс-маркета можно органическими: «50-граммового кусочка твёрдого шампуня хватит на три месяца, – говорит Надежда Николаева. – Он хорошо пенится и промывает волосы».

Ничего хорошего не принесёт и наличие в составе косметических мо­ющих средств силикона, который, по словам производителей, делает волосы блестящими и упругими. «Синтетический силикон образует вокруг волоса капсулу, через которую не приникают полезные вещества, – рассказывает Николаева. – Он плохо вымывается. Чтобы избежать этого, нужно отказаться от средств и с наличием циклометикона и соединений с похожим окончанием».

Вопреки распространённому мнению, в косметических моющих средствах нежелательно наличие парафинов, вазелинов и минеральных масел. «Многие почему-то считают, что это полезные вещества, – вспоминает Николаева. – Но это технические масла, продукты нефтехимии. При этом обнаружить их можно даже в детских средствах – мыле, шампуне, салфетках». Будучи заменой растительным маслам и животным жирам, такие соединения образуют на коже плёнку, препятствуя проникновению питательных веществ. Также они могут стать причиной появления аллергии, перхоти, угрей, раздражения.

Лучше всего, если выбранное мыло содержит омыленные масла или натриевые соли жирных кислот. «Настоящее мыло – это сочетание жиров или масел и щелочи, как было раньше, – настаивают специалисты. – Натриевые соли должны использоваться в твёрдом мыле, а калиевые – в мягком и жидком. Стоит отказаться от прозрачного синтетического мыла, в составе которого, скорее всего, есть ПАВы. Натуральное мыло можно найти в обычных магазинах по самой доступной цене. Есть также особая категория мыла – ручное. Там используются редкие эфирные масла или сертифицированные отдушки. Стоит помнить, что прозрачным такое мыло не бывает, у него, наоборот, может присутствовать содовый налёт».

Также стоит быть аккуратнее с эфирными маслами, которые могут вызвать непереносимость или оказаться фототоксичными, вызывая потемнения на коже.

Секреты этикетки

Чтобы не спугнуть покупателей или сделать бытовую и косметическую химию привлекательной, производители могут пойти на хитрости. Многие из них не всегда пишут на этикетке полный состав ингредиентов. «Если количество вещества в составе меньше 1%, то у них есть право не упоминать его, – говорит Надежда Николаева. – Вещества типа разрыхлителей, антислёживателей можно и не увидеть в составе, указанном на этикетке».

Впрочем, о наличии опасных со­единений могут подсказать условные значки. Крестик в оранжевом квадрате свидетельствует о наличии раздражающих компонентов (чаше всего речь идёт о щелочах), крестик на жёлтом фоне указывает на вредные вещества и часто встречается на банках с красками и лаками. Нарисованные ладони с пробирками – признак едких веществ, защищать от которых нужно не только руки, но и глаза, а также дыхательные пути. Квадрат с изображением дерева и дохлой рыбы сигнализирует о веществах, опасных для живых организмов.

Чтобы избежать угроз, многие потребители делают выбор в пользу натуральных средств бытовой химии.

И становятся жертвами маркетинга. «Секрет в том, что натуральной химией или косметикой можно назвать любой продукт, который содержит в составе хотя бы один натуральный ингредиент, – объясняет Николаева. – Поэтому некоторые продукты, в которых упомянута почти вся таблица Менеделеева, вдруг могут оказаться «натуральным». На них имеют право повесить зелёный листочек, который будет греть душу покупателю». Тем, кто хочет сократить число химии в быту, стоит обратить внимание на сертифицированные экологические и органические средства, которые на 75–95% состоят из натуральных веществ, – говорит эксперт. «Как правило, речь идёт о веществах – родственниках энзимов – соединений, которые борются с «трудными» пятнами», – говорит эксперт. Найти их можно на специализированных полках в магазинах бытовой химии. Такие средства пенятся меньше, чем содержащие ПАВы, но их эффект от этого не страдает.

Полностью избавиться от химии в быту современному человеку всё же не удастся, признают эксперты. Поэтому переход к органическим продуктам нужно делать без фанатизма: пока одни переходят на стирку с хозяйственным мылом, другим достаточно отказаться от фосфатосодержащих средств.