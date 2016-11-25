+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 25 ноября 2016

Общество

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Новый формат подготовки студентов

Викторина по истории электроэнергетики состоялась в иркутском политехе

Автор: Мария Никульшеева

Команда магистрантов института энергетики «Amazing Five» одержала победу в викторине, посвящённой истории электроэнергетики в мире и в Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе университета, мероприятие такого формата проводилось впервые и объединило пять команд бакалавров и магистров.

По словам профессора кафедры электроснабжения и электротехники ИрНИТУ Константина Суслова, для викторины был выбрали формат «Что? Где? Когда?». Студентам были заданы 20 вопросов, на обсуждение каждого из которых отводилась минута. «Мы постарались подобрать сложные задания, требующие специальной подготовки, – отметил профессор. – Вопросы касались ключевых событий и имён, законов электротехники – всего, что должен знать настоящий инженер-энергетик. Примечательно, что помимо истории электроэнергетики в мире мы включили в викторины блок из четырёх вопросов, посвящённых именно нашему региону, например, каскаду гидроэлектростанций на Ангаре».

Игра показала, что студенты неплохо знакомы с историей электроэнергетики, хотя была пара каверзных вопросов, на которые правильно не ответил ни один участник. Тем не менее студенты справились с викториной. Второе и третье места заняли команды «Клевер» и «Технократы», а магистранты из «Amazing Five» стали безоговорочными лидерами игры. В команду победителей вошли магистранты Екатерина и Евгения Уколовы, Мосин Владимир, Ксения Васильева и сотрудник Иркутской ГЭС, выпускник ИрНИТУ Михаил Черных.

«Я считаю, что подобные мероприятия расширяют кругозор студентов энергетических специальностей, поскольку позволяют взглянуть на профессию с другой стороны, – отметила магистрант специальности «Энергоэффективность и энергоаудит» Екатерина Уколова. – Викторина также придаёт уверенности в тех знаниях, которыми должен обладать каждый инженер энергетической отрасли. Особенно интерес­ными были вопросы регионального характера, которые вызвали гордость за энергетику Сибири. Например, важно знать, что Саяно-Шушенская ГЭС входит в десятку самых мощных объектов гидроэнергетики во всём мире».

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Викторина по истории электроэнергетики состоялась в иркутском политехе

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