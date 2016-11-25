+ добавить комментарий

Культура энергосбережения

Дети учат взрослых экономить

Автор: Мария Никульшеева

Ученики ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 12 города Иркутска» создают свои программы энергосбережения и ведут борьбу с вредными, расточительными привычками. Они проводят эксперименты, выступают с докладами на конференциях и учат взрослых ресурсосбережению. «Сибирский энергетик» побывал в этой школе с необычными привычками и выяснил, как можно экономить энергию без энергосберегающего оборудования.

Всего в школе-интернате обучаются и проживают 200 учеников. Это необычная школа, дети попадают сюда по направлению врачей. Учитель физики школы-интерната № 12 Зоя Николаевна Елохина встречает нас в фойе. Сегодня она выступает в качестве экскурсовода. Педагог показывает лампы, везде светло, тепло и уютно. В коридорах дежурят дети, которые и следят за тем, чтобы свет не горел впустую. Буквально на каждом шагу на стенах развешаны листовки с призывами экономить воду, электроэнергию и так далее.

– Сюда я поступила на работу около десяти лет назад, когда переехала в Иркутск. И была очень удивлена нерачительному отношению к энергоресурсам,– говорит Зоя Елохина. – Люди совсем не экономили воду и электро­энергию. Раньше я жила в Бурятии и работала в лицее для одарённых детей в посёлке Аршан, там все экономят энергоресурсы, потому что электроэнергия намного дороже, чем у нас.

Как только Зоя Елохина устроилась в школу-интернат, сразу же возглавила научное сообщество учащихся (НОУ) и назвала его «Инсайт», что означает в переводе с английского языка озарение. Члены этого сообщества ученики 9 класса Сабира Мелис и Андрей Фролов рассказали «СЭ», какую работу они проводят в своей школе.

Весной 2009 года, за полгода до выхода ФЗ № 261 «Об энергосбережении», на первой школьной конференции была представлена исследовательская работа «Антикризисная программа: экономия электроэнергии для повышения школьного благосостояния». Цель этой работы – посчитать, какую экономию можно получить, если выключать лампочки в кабинетах хотя бы на время переменок. В результате выяснилось, что только за перерывы между уроками общей длительностью 1,5 часа в день, выключая лампочки и другую технику, школа экономит почти 4 тыс. рублей в месяц, это 10% от общих затрат.

«Важно, что для достижения этого результата не понадобились ни дорогостоящее оборудование, ни вложение дополнительных средств в новые технологии. Надо всего лишь протянуть руку и погасить свет. Самое главное, что начались изменения в нашем сознании – сознании самих учеников и работников школы», – рассказывает Сабира Мелис.

Объявления с призывами экономить напоминают ученикам и учителям о бережливом отношении к ресурсам Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

На следующий год участник научного сообщества ученик 8 класса Юрий Ангельчук выполнил работу «Мониторинг энергосберегающей техники в магазинах Иркутска». С руководителем Зоей Елохиной он обошёл несколько магазинов, провёл беседу с продавцами о классах энергоэффективности бытовых приборов. «Кстати, продавцы нам сказали, что мы первые этим интересуемся – и то не для покупки, а для исследования», – говорит ученик.

И вот к каким выводам тогда пришли юные учёные: энергосберегающие модели (класса «А») стоят дороже, но их использование экономит до 60% потребляемой электроэнергии. Поэтому они окупаются за год-два. Чем дольше срок использования бытового прибора, тем лучше для окружающей среды. Поэтому экологичней покупать качественные, долговечные, не прожорливые товары.

Дети предлагают несколько полезных советов по сохранению энергии и денег. При прерывании работы компьютера более чем на час, выключайте мониторы, так как они потребляют до 70% всей необходимой для работы компьютера энергии, не оставляйте компьютер, колонки, зарядное устройство, сетевые фильтры, микроволновку в режиме ожидания, выключайте электроплиты незадолго до окончания варки, максимально используйте естественное освещение, поддерживайте чистоту окон, плафонов люстр. Это не только сохранит энергию, но и полезно для здоровья.

«Важно, что необходимостью экономии электроэнергии прониклись и ученики нашей школы, и учителя, и другие сотрудники интерната, – говорит девятиклассница. – Уезжая на каникулы, ребята рассказывали своим родным о пользе различного вида счётчиков, классах энергоэффективности бытовой техники, новых электролампах».

В этом году дети с Зоей Николаевной побывали на всероссийском фестивале «Вместе ярче» и заняли призовые места в различных конкурсах по энергоэффективности для детей. Одна из частных компаний подарила призёрам спортивный инвентарь на сумму 30 тыс. рублей. Сумма небольшая, но главное – дети поняли, что могут сами зарабатывать, в том числе на энерго­сбережении.

– Сюда я поступила на работу около десяти лет назад, когда переехала в Иркутск. И была очень удивлена нерачительному отношению к энергоресурсам,– говорит Зоя Елохина Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Совсем недавно дети провели новые расчёты по экономии электроэнергии. Андрей Фролов взял на себя техническую часть, а Сабира Мелис – бухгалтерскую. «Мне не составило никого труда рассчитать экономию, ведь в прошлом году на уроках физики Зоя Николаевна научила нас рассчитывать стоимость потреблённой в быту электроэнергии. – Если в той первой работе экономия составляла более 4 тысяч рублей в месяц, то нынешние цифры почти в три раза больше, а это 10–12% экономии. Несмотря на то что в нашей школе заменили лампы накаливания на люминесцентные, всё равно так много можно сэкономить на выключении».

Андрей Фролов пересчитал люминесцентные трубки по всей школе – в кабинетах, коридорах, столовой, спортзале, актовом зале, спальных комнатах и на лестничных пролётах. Вместе с Сабирой они сложили продолжительность перемен, уроков по режиму школы, выяснили, где, когда и во сколько можно выключать освещение. «Результаты нас очень удивили и одновременно ужаснули, ведь мы не используем такие возможности жить лучше! Попутно с экономией электрической энергии мы стали призывать и к экономии воды. На видных местах разместили призывы: «Закрывайте воду в душе, пока намыливаетесь, не оставляйте в розетках зарядки для мобильных устройств», «Закрывайте кран с водой, когда чистите зубы». «Если в первых исследованиях нас волновала больше материальная выгода, то на текущий момент мы сами, наши семьи усиленно боремся с расточительными привычками», – говорит Андрей Фролов.

«Энергоэффективность сегодня – это элемент культуры, – говорит Зоя Николаевна. – Бесцельно текущая из крана вода, лампочка, горящая вхолос­тую, тепло, уходящее из распахнутой двери подъезда, – всё это сегодня так же неприлично, как грубая речь, не­опрятность, как выброшенный в окно мусор. Тонкое умение разбираться в процессах энергосбережения, что ребята показывают в своих работах, сродни таким вещам, как способность разбираться в живописи знаменитых художников, произведениях великих поэтов, это всё культура, а культура прививается с малых лет».