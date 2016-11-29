Подведены итоги повторных предварительных отборов подрядчиков для выполнения капремонта многоквартирных домов

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подвело итоги повторных предварительных отборов подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории области. Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев.

На участие в предварительных отборах было подано 87 заявок от подрядных организаций. В ходе процедуры рассмотрения документов было установлено, что участниками процедур представлены заявки, не соответствующие требованиям, установленным в документации о проведении предварительного отбора. В связи с чем комиссией по проведению предварительного отбора было отказано во включении в реестр квалифицированных подрядных организаций порядка 85% участников.

Несмотря на причины отклонения заявок участников по результатам предыдущего предварительного отбора и проведение обучающего семинара, подрядные организации в заявках на участие в предварительных отборах вновь допустили нарушения. Участники не представили документы, подтверждающие опыт выполнения работ и наличие в штате организаций минимального количества квалифицированного персонала, а также документы, подтверждающие соответствие участника предварительного отбора установленным требованиям.

Работа по формированию реестра квалифицированных подрядных организаций, которые будут иметь возможность выполнять работы по капитальному ремонту, будет продолжена.