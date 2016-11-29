|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
Подведены итоги повторных предварительных отборов подрядчиков для выполнения капремонта многоквартирных домов
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подвело итоги повторных предварительных отборов подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории области. Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев.
На участие в предварительных отборах было подано 87 заявок от подрядных организаций. В ходе процедуры рассмотрения документов было установлено, что участниками процедур представлены заявки, не соответствующие требованиям, установленным в документации о проведении предварительного отбора. В связи с чем комиссией по проведению предварительного отбора было отказано во включении в реестр квалифицированных подрядных организаций порядка 85% участников.
Несмотря на причины отклонения заявок участников по результатам предыдущего предварительного отбора и проведение обучающего семинара, подрядные организации в заявках на участие в предварительных отборах вновь допустили нарушения. Участники не представили документы, подтверждающие опыт выполнения работ и наличие в штате организаций минимального количества квалифицированного персонала, а также документы, подтверждающие соответствие участника предварительного отбора установленным требованиям.
Работа по формированию реестра квалифицированных подрядных организаций, которые будут иметь возможность выполнять работы по капитальному ремонту, будет продолжена.
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Профессиональные услуги фотосессия беременной дома идеи можно найти здесь.
По ссылке видеооператор спб школьная образовательная сеть, в Москве.
Рекомендуем: свадебный оператор недорого в регионе москва телефон, в Москве.
Новости компаний
Телефоны фабрик на интернет портале
biomatras.ru
профессиональный шампунь для домашнего использования
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий