+ добавить комментарий

Под крышей вуза своего

Аграрный университет берёт на себя защиту интересов преподавателей

И.о. ректора Иркутского государственного аграрного университета Юрий Вашукевич заявил о том, что вуз намерен взять на себя защиту интересов преподавателей, которые уже год самостоятельно отстаивают в суде своё право на жилище. Университет готов в судебном порядке признать дома преподавателей ведомственным жильём с последующей передачей муниципалитету и оформлением прав собственности преподавателей. До сих пор суд Иркутского района с завидной регулярностью выносил иски о сносе жилых домов, которые были признаны самовольными постройками.

– За месяц состоялось два совещания в территориальном управлении Росимущества, – отметил Юрий Вашукевич. – Сообща нам удалось выработать схему, которая всех устраивает и позволит сделать так, чтобы люди не пострадали.

По словам и.о. ректора, университет готовит документы, чтобы начать процедуру оформления домов преподавателей ведомственным жильём, построенным на землях ИрГАУ. Важно, что с этого момента университет будет представлять интересы преподавателей в суде. Это решение кажется справедливым, ведь именно вуз когда-то выделил своим сотрудникам землю под жилую застройку. Однако после смены руководства университет самоустранился от решения возникших проблем с признанием права собственности.

Около года продолжается противостояние Иркутского территориального управления Росимущества и преподавателей ИрГАУ, которые построили дома на землях университета. Участки были выделены педагогам решением учёного совета и предназначались как раз под жилищное строительство. Спустя 10 лет выяснилось, что решение внутреннего органа вуза не может быть признано основанием для застройки. Более того, вуз и вовсе не имел права распоряжаться землёй, поскольку не являлся её собственником и даже право аренды не оформил надлежащим образом.

Между тем на бывшем пустыре уже выросло около 30 преподавательских домов. Территориальное управление Росимущества обратилось в суд с требованием о сносе строений. По закону выходит, что преподаватели грубо нарушили интересы Российской Федерации, захватили её земли и возвели на них самовольные строения. Некоторые из них даже вошли в государственные программы и получили субсидии на строительство. Теперь, кстати, люди не могут не только узаконить свои дома, но и отчитаться за субсидии. По документам жилья у них нет, куда истрачены деньги – непонятно.

За это время преподаватели обращались во все инстанции, начиная от муниципального уровня и заканчивая федеральным. Успели даже съездить в Москву на личный приём к руководителю Росимущества, который пообещал им содействие и поддержку. Обращались к министру сельского хозяйства, которому напрямую подчиняется вуз. Сделали за свой счёт земельный план участков. Однако до сих пор дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.

Иркутский районный суд 10 ноября вынес очередное решение о сносе дома сотрудника ИрГАУ Сергея Музыки. Перед этим аналогичное решение получили владельцы семи соседних домов. Готовятся иски против остальных преподавателей, которые до сих пор получали только штрафы за административное правонарушение.

К самому вузу ни у суда, ни у тер­управления Росимущества вопросов не возникало. Хотя очевидно, что преподаватели отнюдь не самостоятельно решили построить дома на землях университета и не в состоянии решить земельные проблемы вуза. До сих пор руководство

ИрГАУ занимало пассивную позицию, практически со стороны наблюдая, чем закончится судебный процесс.

Юрий Вашукевич, недавно назначенный исполняющим обязанности ректора, заявил, что выход из положения постараются найти.

– Мы выделяли землю под застройку и начинали строить эти дома по нашей, ведомственной программе улучшения жилищных условий преподавателей, – говорит Вашукевич. – Нужно просто завершить процедуру оформления домов как ведомственного жилья. Затем их можно будет передать муниципалитету. После этого наши преподаватели смогут вступить в права собственности. В принципе, все ведомства с этой схемой вроде бы согласны.

До сих пор преподавателям предлагали действовать по-другому. Прежде всего нужно было оформить схему спорного земельного участка под домами и поставить его на кадастровый учёт. Затем следовало обратиться в Минсельхоз РФ, который, в свою очередь, должен был отказаться от спорного участка, и выйти с этой темой на Минимущество. Схема длинная, со множеством слабых мест и белых пятен.

Но сбой произошёл в самом начале. Когда четыре варианта схемы участка под домами педагогов были направлены на согласование ТУ Росимущества, выяснилось, что работать с отдельно взятым куском земли нельзя. Сначала нужно поставить на кадастровый учёт всю землю ИрГАУ, и заниматься этим должен университет. Однако Олег Шваенко, который в ту пору исполнял обязанности ректора, объявил, что у вуза нет денег на эти работы.

Крайними в этой ситуации остались преподаватели. Пока у вуза не было ни денег, ни желания заняться проблемами людей, которые по вине вуза и возникли, судебная машина делала своё дело. Преподаватели по-прежнему получали и получают иски о сносе домов и приличные штрафы. Несмотря на все усилия учёных, не было сделано ни одного полноценного шага для решения проблемы.

– Все земли ИрГАУ сейчас так или иначе проходят по судебным делам, – говорит Юрий Вашукевич. – Через 1,5–2 года мы получим более-менее ясную картину и поймём, что у нас вообще осталось. Заниматься землеустроительными работами сейчас – просто выкидывать деньги на ветер. Это не имеет смысла.

С самого начала было очевидно, что решение вопроса находится вне компетенции простых педагогов, которым пришлось нести на себе последствия чьих-то неадекватных решений. Например, во время судебных заседаний выяснилось, что под видом «земель для преподавателей» из земель ИрГАУ уже выводились какие-то участки. Только непонятно, кому они достались.

Например, по данным регистрирующих органов, бывший врио ректора Олег Шваенко является председателем и соучредителем ДНП «Лазурный берег», сформированного на бывших вузовских землях. Неудивительно, что этому руководителю не очень хотелось заниматься земельными вопросами педагогов. Остаётся надеяться, что новая схема, предложенная нынешним руководством ИрГАУ, окажется более эффективной и даст свои результаты.