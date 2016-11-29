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Губерния: 29 ноября 2016

Общество

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Памятные даты

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55 лет назад (1961) в Иркутске началось проектирование застройки жилого массива Академгородка. Авторы проекта – архитекторы В. Григорьев, В. Нечитайло, В. Самарцев, В. Хайкин, В. Шматков

29 (17) ноября 165 лет назад (1851) в Иркутске при содействии генерал-губернатора Н.Н. Муравьёва-Амурского основан Сибирский отдел Императорского Русского географического общества (СОИРГО), с 1877 года Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества (ВСОРГО).

29 (17) ноября 230 лет назад (1786) состоялись первые гласные выборы в Иркутскую городскую Думу на основании данной императрицей Екатериной II «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 1785 года. 

В состав Думы вошли представители купеческого сословия.

3 декабря 70 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Адова (1946–2008), графика, художника-оформителя, преподавателя  Иркутского училища искусств, члена Союза художников России с 1975 года.

5 декабря 20 лет назад (1996) озеро Байкал внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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