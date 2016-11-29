Открыт памятник Михаилу Сперанскому

Автор: Мария Серебрянникова

В Иркутске на пересечении улиц Рабочей и Сухэ-Батора состоялось торжественное открытие первого в России памятника выдающемуся государственному деятелю России, сибирскому генерал-губернатору Михаилу Сперанскому. В церемонии участвовали мэр города Дмитрий Бердников, председатель Думы Иркутска Ирина Ежова, профессор, доктор исторических наук, член комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе людей Лев Дамешек, член Союза художников РФ скульптор Александр Абрамов.

На месте установки памятника проведено археологическое обследование и получено положительное заключение Службы по охране объектов культурного наследия Автор фото: Николай БРИЛЬ

Памятник генерал-губернатору Михаилу Сперанскому выполнен по проекту коллектива авторов в составе Александра Абрамова, Александра Виноградова, Майи Кирилловой и Владимира Акулова. Их работа победила в творческом конкурсе, который проводила администрация Иркутска. Поясная скульптура создана с прослеживаемым портретным сходством в две натуральные величины – высотой 2,5 метра – и установлена на гранитный постамент высотой 2,7 метра. На месте установки памятника проведено археологическое обследование и получено положительное заключение Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Осенью этого года проведено благоустройство прилегающей территории, установлены лавочки.

– Этого события Иркутск ждал почти полтора столетия. Первые попытки увековечить память неза­урядного политика были ещё в 1872 году, потом в конце XIX – начале XX века, когда был организован сбор средств. Но только сейчас, в год 355-летия города, мы довели идею нескольких поколений иркутян до воплощения. Кроме этого именем Сперанского названа площадь рядом со зданием регионального правительства. Благодарю иркутских историков, общественных деятелей, которые подняли тему необходимости установки памятника. Благодарю авторский коллектив, воплотивший идею в жизнь, – отметил Дмитрий Бердников.