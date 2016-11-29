+ добавить комментарий

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Губерния: 29 ноября 2016

Общество

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Имени святителя Иннокентия

Проект мужской гимназии представлен на заседании Градсовета

Автор: Мария Серебрянникова

Эскизный проект комплекса зданий классической мужской гимназии имени святителя Иннокентия (Вениаминова) представлен на президиуме Градостроительного совета при губернаторе. На заседании, которое провёл заместитель председателя регионального правительства Руслан Болотов, присутствовали представители министерств, Центра сохранения историко-культурного наследия, архитекторы и протоиерей Иркутской епархии Русской православной церкви отец Алексий.

– Мы много строим – школы, детские сады, жильё. Но есть ещё и те объекты, которые соединяют про­шлое и настоящее. Сейчас мы занимаемся рядом таких проектов – это кадетский корпус на территории бывшего ИВВАИУ, мемориал в Пивоварихе, а также объекты в рамках подготовки к празднованию юбилея святителя Иннокентия: культурно-просветительский центр в селе Анга и гимназия его имени в Иркутске, – отметил Руслан Болотов.

Руководитель Службы архитектуры региона Екатерина Протасова обратила внимание присутствующих на то, что необходимо учитывать особенности работы с объектами культурного наследия – это ряд ограничений, которые преду­смотрены законодательством. Но необходимо отработать механизмы реализации подобных проектов – в том числе с привлечением государственно-частного партнёрства. 

Эскизный проект присутствующим представила вице-президент Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Елена Григорьева. Она рассказала, что создание гимназии планируется в рамках существующего комплекса зданий напротив Князе-Владимирской церкви в пред­местье Рабочем Иркутска. Все строения являются объектами культурного наследия регионального значения. Так как построены они были в конце XIX века, то сейчас речь идёт о приспособлении объектов под функции современного образовательного учреждения. Кроме того, здания должны отвечать требованиям в части сейсмики. В предложенном эскизном проекте гимназия представлена трёхэтажным строением с цокольным этажом, а также современным актовым залом. Предусмотрены учебные помещения, жилые блоки, спортивный и читальный залы, книгохранилище, технические и подсобные помещения. 

Концепцию мужской гимназии на президиуме Градсовета в целом одобрили. Президент Союза строителей Иркутской области Юрий Шкуропат особо подчеркнул, что при выборе проектной организации необходимо учитывать особенности как объекта, так и территории, на которой будут вестись работы. 

Согласно решению президиума Градсовета, вопрос создания мужской классической гимназии будет вынесен на рассмотрение Градостроительного совета при губернаторе в первом квартале следующего года. До этого времени необходимо проработать с администрацией Иркутска вопрос по изменению правил землепользования и застройки с учётом данного объекта.

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