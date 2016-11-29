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Губерния: 29 ноября 2016

Общество

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Завершаются строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу Боханской центральной районной больницы

Автор: Соб. инф.

Завершаются строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу Боханской центральной районной больницы, возводимой в рамках Указа Президента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Об этом сообщила заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова по итогам рабочей поездки в Боханский район. 

По словам главы округа, строительство объекта начато в 2006 году с разбивкой на два пусковых комплекса – здание поликлиники и здание больницы. Мощность объекта – на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену. Степень готовности по I пусковому комплексу (поликлиники) – около 90%. Ввод запланирован на декабрь текущего года. На 2016 год предусмотрено финансирование для завершения строительства I пускового комплекса в размере 187,55 млн рублей из средств областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014–2020 годы.

Представители подрядной организации доложили, что в поликлинике в полном объёме выполнены отделочные работы, проведены инженерные сети, по постоянной схеме проведено отопление, водоснабжение и электроснабжение. Закуплено оборудование, на следующей неделе начнутся работы по его монтажу

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