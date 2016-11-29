+ добавить комментарий

«Вот место, Сергей Прокопьевич, будете сидеть здесь!»

Власти Иркутской области не дают восстановленному по суду главе агентства лесного хозяйства руководить отраслью

Автор: Анна Павлова

Уволенный губернатором Приангарья глава областного агентства Сергей Журков добился своего восстановления. Правда, доказывать свою правоту чиновнику пришлось в суде. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что Сергей Левченко незаконно уволил подчинённого. Однако поработать в ведомстве Журкову, видимо, дадут недолго. Отдел кадров вновь выдал ему уведомление. На этот раз – о сокращении. «От меня просто решили избавиться», – считает собеседник «Конкурента».

Незаконное распоряжение губернатора

Нетипичный кадровый конфликт произошёл в правительстве Иркутской области. Чиновник, уволенный губернатором Сергеем Левченко с руководящего поста главы агентства лесного хозяйства, смог доказать в суде, что решение «шефа» было незаконным. Однако о полноценном восстановлении его в должности, похоже, речь не идёт. Почему – попытался выяснить «Конкурент».

Началась эта история в марте 2016-го: Сергей Левченко решил отправить в отставку руководителя агентства лесного хозяйства Сергея Журкова, которого всего четыре месяца назад – 27 октября – согласовал на эту должность. Причины такого скоропостижного решения названы не были. Однако чиновник, попавший вдруг в опалу, посчитал решение губернатора несправедливым и пошёл в Кировский районный суд Иркутска.

Адвокат Журкова в суде настаивал на том, что Сергей Левченко в принципе не имел права принимать подобное кадровое решение. «Полномочиями по освобождению его (Журкова. – «Конкурент») от долж­ности наделил губернатора не собственник имущества агентства (как того требует п. 2 ст. 278 ТК РФ), а Заксобрание, уполномоченное на принятие Устава и установление компетенции губернатора. Но для того, чтобы губернатор был уполномочен Иркутской областью как собственником имущества на принятие решения о расторжении служебного контракта, необходим соответствующий акт областного правительства. Правительство Иркутской области не поручало губернатору расторгнуть служебный контракт с руководителем агентства <…>. Поэтому отношения, возникшие между истцом и ответчиком, не являются трудовыми: истец не является работником, а губернатор – работодателем», – отмечал представитель Журкова.

Но Кировский суд решил поддержать сторону ответчика:

– Доказательств наличия какой-либо дискриминации в отношении Журкова <…> не представлено. В связи с этим оснований для удовлетворения исковых требований Журкова не имеется.

Чиновник, оставшийся без работы, решил пойти дальше – он подал апелляцию в Иркутский областной суд. Там аргументы истца посчитали убедительными. Решение суда второй инстанции было опубликовано на минувшей неделе. В нём говорилось не только о том, что распоряжение губернатора Иркутской области об увольнении Сергея Журкова является незаконным и его необходимо восстановить в должности, но также шла речь об удовлетворении материальных требований чиновника.

По решению суда Журкову полагается денежное содержание за время вынужденного прогула (восемь месяцев) и компенсация морального вреда. Общая сумма, по данным «Конкурента», составила около миллиона рублей.

«Именно Чернышов принимал это решение»

– Но речь идёт не о компенсации, а прежде всего о восстановлении на работу, – комментирует решение Журков. – Вся моя сознательная жизнь прошла на территории Иркутской области. Лесной темой я занимаюсь с момента получения образования: сначала окончил Иркутский лесотехникум, потом доучивался в Красноярске. Ранее уже работал в должности руководителя агентства.

– В команду правительства, сформированную при губернаторе Левченко, вы пришли по его приглашению?

– Да, естественно, я трудоустраивался лично через встречу с губернатором Сергеем Левченко. Работал на тот момент я в Москве, в Минприроды РФ, а Сергей Георгиевич пригласил меня побеседовать. Он выслушал планы по развитию лес­ной отрасли – наше видение проблем полностью совпадало. Полагаю, моя кандидатура устроила губернатора. Ведь в итоге я не сам просился на работу, а приехал по его приглашению, оставив должность в федеральном ведомстве.

– Но уволены вы были уже через четыре месяца после трудо­устройства. Как думаете, почему так быстро поменялось мнение губернатора?

– Понимаете, рабочим процессом в исполнительных органах власти должны управлять первые лица. В правительстве это председатель правительства (Александр Битаров. – «Конкурент»). А фактически получается, что ему просто-напросто не дают решать лесные вопросы. Курирует всю кадровую политику руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. Наши взгляды на управление лесным комплексом, в том числе и на коррупционную составляющую в этой отрасли, разошлись. Поэтому от меня просто решили избавиться. Однозначно, именно Чернышjв принимал это решение, и он настраивал губернатора.

– Можете уточнить, в чём именно разошлись взгляды с Чернышовым?

– Не хотел бы сейчас поднимать этот вопрос.

– При таких разногласиях, которые довели до суда, вас не смущает дальнейшая возможность работать в команде иркутского правительства?

– Это же человеческие отношения. Всегда можно договариваться.

Увольнение заменят сокращением

История с незаконным увольнением областного чиновника получила продолжение почти сразу же, как было принято решение о его восстановлении по суду.

Примечательно, что ни губернатор Левченко, ни его зам Чернышов после принятия судебного решения связаться с Журковым не попытались. Всё общение с исполнительными органами власти протекало у опального чиновника исключительно через начальника отдела кадров. Формально восстановление его в должности руководителя агентства произошло с 21 ноября. На электронную почту Журкову пришёл проект решения губернатора, а также сообщение, что нужно явиться в отдел кадров. Там ему выдали удостоверение, сообщили, что он восстановлен в прежней должности.

Но тут же неожиданно восстановленный руководитель получил другую официальную бумагу – предупреждение о предстоящем сокращении. По его словам, сокращение это мотивировалось тем, что агентство лесного хозяйства уже не существует. Напомним, вместо него губернатор Левченко создал в мае 2016 года министерство, его возглавил другой руководитель – Сергей Шеверда.

– Получается, меня вернули на прежнюю работу и сразу же автоматом предупредили: должность сокращена. Думаю, через два месяца я буду просто отправлен в отставку, – делает выводы Журков.

Попавший в немилость чиновник эти действия областной власти расценивает как нарушение закона и судебного решения. На самом деле, считает Журков, его должны были восстановить в качестве главы минлесхоза, так как это не новая структура в правительстве Иркутской области, а прежняя. Только с иным названием.

– Это, как, например, был просто директором, а стал – генеральным директором. На мой взгляд, суд дал исчерпывающее определение по этому поводу (формулировка в официальном решении: «…восстановить Журкова С.П. на государственной гражданской службе в министерстве лесного комплекса Иркутской области в должности руководителя агентства лесного хозяйства»). Так что, я считаю, меня должны восстановить в должности министра, – говорит глава агентства.

Любопытно, что и в судебном решении также отмечается казус, связанный с созданием министерства лесного комплекса: «Постановлением правительства Иркутской области, которое вступило в силу 15.05.2016, агентство лесного хозяйства Иркутской области пере­­именовано в министерство лесного комплекса Иркутской области (сведений о реорганизации нет)».

По сути, структура, из которой сейчас губернатор снова намерен вывести Сергея Журкова «из-за сокращения», сохранилась и продолжает действовать под руководством Шеверды.

Поруководить не дали

Но даже на два месяца, которые остались у Журкова до его сокращения, фактически к своим руководящим обязанностям он не приступил. Возвращение его в лесное ведомство – всего лишь формальность.

– Я пришёл в министерство. Там пожали плечами: «Вот место, Сергей Прокопьевич, будете сидеть здесь». И всё, не более того. Хотя восстановлен судом на госслужбу я по своему прежнему контракту, согласно которому за мной, как за руководителем лесного ведомства, сохранены самые широкие полномочия, – возмущается собеседник «Конкурента».

Однако такие же широкие полномочия сегодня и у второго руководителя лесного ведомства – министра Шеверды, сидящего практически в соседнем с Журковым кабинете.

– С новым министром я пообщался – у нас нормальные деловые отношения, знаем друг друга давно. Вины его в этой неприятной ситуации нет. Кадровое решение ведь принимал не он. Зато в итоге на него спихнули решение этого конфликта – теперь министерство должно нести затраты, выплачивать мне компенсацию.

Между тем эти затраты, которые сейчас несёт министерство (а значит, и областной бюджет), по мнению Журкова, в определённом смысле являются нецелевым расходованием средств, которое произошло из-за ошибки губернатора, незаконно уволившего одного руководителя и принявшего на работу другого. Получается, что одному ведомству приходится содержать двух чиновников в статусе руководителей.

Как будет дальше действовать руководитель агентства, когда истечёт срок его полномочий, он пока не решил. Однако уверяет, что будет продолжать добиваться справедливости.

Между тем в правительстве Иркутской области отметили, что не вмешиваются в кадровые дела, которые ведут губернатор и его представители.