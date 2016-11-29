+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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«Вот место, Сергей Прокопьевич, будете сидеть здесь!»
Власти Иркутской области не дают восстановленному по суду главе агентства лесного хозяйства руководить отраслью
Уволенный губернатором Приангарья глава областного агентства Сергей Журков добился своего восстановления. Правда, доказывать свою правоту чиновнику пришлось в суде. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что Сергей Левченко незаконно уволил подчинённого. Однако поработать в ведомстве Журкову, видимо, дадут недолго. Отдел кадров вновь выдал ему уведомление. На этот раз – о сокращении. «От меня просто решили избавиться», – считает собеседник «Конкурента».
Незаконное распоряжение губернатора
Нетипичный кадровый конфликт произошёл в правительстве Иркутской области. Чиновник, уволенный губернатором Сергеем Левченко с руководящего поста главы агентства лесного хозяйства, смог доказать в суде, что решение «шефа» было незаконным. Однако о полноценном восстановлении его в должности, похоже, речь не идёт. Почему – попытался выяснить «Конкурент».
Началась эта история в марте 2016-го: Сергей Левченко решил отправить в отставку руководителя агентства лесного хозяйства Сергея Журкова, которого всего четыре месяца назад – 27 октября – согласовал на эту должность. Причины такого скоропостижного решения названы не были. Однако чиновник, попавший вдруг в опалу, посчитал решение губернатора несправедливым и пошёл в Кировский районный суд Иркутска.
Адвокат Журкова в суде настаивал на том, что Сергей Левченко в принципе не имел права принимать подобное кадровое решение. «Полномочиями по освобождению его (Журкова. – «Конкурент») от должности наделил губернатора не собственник имущества агентства (как того требует п. 2 ст. 278 ТК РФ), а Заксобрание, уполномоченное на принятие Устава и установление компетенции губернатора. Но для того, чтобы губернатор был уполномочен Иркутской областью как собственником имущества на принятие решения о расторжении служебного контракта, необходим соответствующий акт областного правительства. Правительство Иркутской области не поручало губернатору расторгнуть служебный контракт с руководителем агентства <…>. Поэтому отношения, возникшие между истцом и ответчиком, не являются трудовыми: истец не является работником, а губернатор – работодателем», – отмечал представитель Журкова.
Но Кировский суд решил поддержать сторону ответчика:
– Доказательств наличия какой-либо дискриминации в отношении Журкова <…> не представлено. В связи с этим оснований для удовлетворения исковых требований Журкова не имеется.
Чиновник, оставшийся без работы, решил пойти дальше – он подал апелляцию в Иркутский областной суд. Там аргументы истца посчитали убедительными. Решение суда второй инстанции было опубликовано на минувшей неделе. В нём говорилось не только о том, что распоряжение губернатора Иркутской области об увольнении Сергея Журкова является незаконным и его необходимо восстановить в должности, но также шла речь об удовлетворении материальных требований чиновника.
По решению суда Журкову полагается денежное содержание за время вынужденного прогула (восемь месяцев) и компенсация морального вреда. Общая сумма, по данным «Конкурента», составила около миллиона рублей.
«Именно Чернышов принимал это решение»
– Но речь идёт не о компенсации, а прежде всего о восстановлении на работу, – комментирует решение Журков. – Вся моя сознательная жизнь прошла на территории Иркутской области. Лесной темой я занимаюсь с момента получения образования: сначала окончил Иркутский лесотехникум, потом доучивался в Красноярске. Ранее уже работал в должности руководителя агентства.
– В команду правительства, сформированную при губернаторе Левченко, вы пришли по его приглашению?
– Да, естественно, я трудоустраивался лично через встречу с губернатором Сергеем Левченко. Работал на тот момент я в Москве, в Минприроды РФ, а Сергей Георгиевич пригласил меня побеседовать. Он выслушал планы по развитию лесной отрасли – наше видение проблем полностью совпадало. Полагаю, моя кандидатура устроила губернатора. Ведь в итоге я не сам просился на работу, а приехал по его приглашению, оставив должность в федеральном ведомстве.
– Но уволены вы были уже через четыре месяца после трудоустройства. Как думаете, почему так быстро поменялось мнение губернатора?
– Понимаете, рабочим процессом в исполнительных органах власти должны управлять первые лица. В правительстве это председатель правительства (Александр Битаров. – «Конкурент»). А фактически получается, что ему просто-напросто не дают решать лесные вопросы. Курирует всю кадровую политику руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. Наши взгляды на управление лесным комплексом, в том числе и на коррупционную составляющую в этой отрасли, разошлись. Поэтому от меня просто решили избавиться. Однозначно, именно Чернышjв принимал это решение, и он настраивал губернатора.
– Можете уточнить, в чём именно разошлись взгляды с Чернышовым?
– Не хотел бы сейчас поднимать этот вопрос.
– При таких разногласиях, которые довели до суда, вас не смущает дальнейшая возможность работать в команде иркутского правительства?
– Это же человеческие отношения. Всегда можно договариваться.
Увольнение заменят сокращением
История с незаконным увольнением областного чиновника получила продолжение почти сразу же, как было принято решение о его восстановлении по суду.
Примечательно, что ни губернатор Левченко, ни его зам Чернышов после принятия судебного решения связаться с Журковым не попытались. Всё общение с исполнительными органами власти протекало у опального чиновника исключительно через начальника отдела кадров. Формально восстановление его в должности руководителя агентства произошло с 21 ноября. На электронную почту Журкову пришёл проект решения губернатора, а также сообщение, что нужно явиться в отдел кадров. Там ему выдали удостоверение, сообщили, что он восстановлен в прежней должности.
Но тут же неожиданно восстановленный руководитель получил другую официальную бумагу – предупреждение о предстоящем сокращении. По его словам, сокращение это мотивировалось тем, что агентство лесного хозяйства уже не существует. Напомним, вместо него губернатор Левченко создал в мае 2016 года министерство, его возглавил другой руководитель – Сергей Шеверда.
– Получается, меня вернули на прежнюю работу и сразу же автоматом предупредили: должность сокращена. Думаю, через два месяца я буду просто отправлен в отставку, – делает выводы Журков.
Попавший в немилость чиновник эти действия областной власти расценивает как нарушение закона и судебного решения. На самом деле, считает Журков, его должны были восстановить в качестве главы минлесхоза, так как это не новая структура в правительстве Иркутской области, а прежняя. Только с иным названием.
– Это, как, например, был просто директором, а стал – генеральным директором. На мой взгляд, суд дал исчерпывающее определение по этому поводу (формулировка в официальном решении: «…восстановить Журкова С.П. на государственной гражданской службе в министерстве лесного комплекса Иркутской области в должности руководителя агентства лесного хозяйства»). Так что, я считаю, меня должны восстановить в должности министра, – говорит глава агентства.
Любопытно, что и в судебном решении также отмечается казус, связанный с созданием министерства лесного комплекса: «Постановлением правительства Иркутской области, которое вступило в силу 15.05.2016, агентство лесного хозяйства Иркутской области переименовано в министерство лесного комплекса Иркутской области (сведений о реорганизации нет)».
По сути, структура, из которой сейчас губернатор снова намерен вывести Сергея Журкова «из-за сокращения», сохранилась и продолжает действовать под руководством Шеверды.
Поруководить не дали
Но даже на два месяца, которые остались у Журкова до его сокращения, фактически к своим руководящим обязанностям он не приступил. Возвращение его в лесное ведомство – всего лишь формальность.
– Я пришёл в министерство. Там пожали плечами: «Вот место, Сергей Прокопьевич, будете сидеть здесь». И всё, не более того. Хотя восстановлен судом на госслужбу я по своему прежнему контракту, согласно которому за мной, как за руководителем лесного ведомства, сохранены самые широкие полномочия, – возмущается собеседник «Конкурента».
Однако такие же широкие полномочия сегодня и у второго руководителя лесного ведомства – министра Шеверды, сидящего практически в соседнем с Журковым кабинете.
– С новым министром я пообщался – у нас нормальные деловые отношения, знаем друг друга давно. Вины его в этой неприятной ситуации нет. Кадровое решение ведь принимал не он. Зато в итоге на него спихнули решение этого конфликта – теперь министерство должно нести затраты, выплачивать мне компенсацию.
Между тем эти затраты, которые сейчас несёт министерство (а значит, и областной бюджет), по мнению Журкова, в определённом смысле являются нецелевым расходованием средств, которое произошло из-за ошибки губернатора, незаконно уволившего одного руководителя и принявшего на работу другого. Получается, что одному ведомству приходится содержать двух чиновников в статусе руководителей.
Как будет дальше действовать руководитель агентства, когда истечёт срок его полномочий, он пока не решил. Однако уверяет, что будет продолжать добиваться справедливости.
Между тем в правительстве Иркутской области отметили, что не вмешиваются в кадровые дела, которые ведут губернатор и его представители.
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